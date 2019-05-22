Японские пчелы делают неправильный мед?

То, что Приамурье - медовая житница Дальнего Востока, знают теперь, наверное, все. Особенно после президентской покупки во время ВЭФ-2019. Напомним, тогда в медовый домик - павильон Амурской области - заглянул Владимир Путин вместе с Председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств купили амурского меда, а потом еще и их администрации по два пакета с собой унесли. Так что Китай - наш импортер. С другими странами ситуация посложнее будет.

Но недавно пятеро студентов Дальневосточного ГАУ побывали в Стране восходящего солнца на стажировке. Их пригласили поделиться опытом пчеловоды из японского университета Тибо.

Так выглядит японский мёд.Фото: Личный архив героя публикации

Цветочного меда в Японии не бывает

Как выяснили наши студенты, у японских пасечников три беды: пчелы, покупатели и земельный закон.

Во-первых, японские пчелы почему-то мало приносят меда. В чем причина - непонятно, но японцам пришлось завозить европейских пчел, чтобы получать хоть немного меда для человеческого населения островов.

«Наверное, японские пчелы - для любования, как сакура и Фудзи», - шутили между собой студенты, но факт остается фактом.

"Японские пчелы - для любования!" - шутят амурчане.Фото: Личный архив героя публикации

Во-вторых, покупатели в Японии - люди придирчивые, озабоченные своим здоровьем и тем, что они едят. Поэтому по закону требуется, чтоб на упаковке было точно прописано, из чего продукт сделан. А мед - с каких растений собран. К тому же он не должен засахариваться. Странное для российских потребителей требование - у нас же, напротив, считается, что если мед не загустеет через некоторое время, значит, он ненатуральный.

- Если мед засахарится, его не будут покупать, - говорили продавцы университетского магазина нашим визитерам. Именно там реализуется мед с пасеки университета Тибо. - И упакован мед должен быть в красивую посуду. Иначе его тоже никто не купит. Дизайн нашей упаковки разрабатывал сам ректор.

Третья беда тесно связана со второй. Земли в Японии немного. Да и та порезана на мелкие наделы. Каждый там сажает, что считает нужным. Ульи порой поставить негде, не то что вывезти их на просторы липовых рощ, как у нас в Архаринском районе, например. Да и как объяснить пчеле, что на этом участке ей нельзя собирать пыльцу, а на этом - можно? Как потом отследить, с каких цветов мед собран?

Как и у нас, японские пчеловоды надевают защитные костюмы с сеткой и окуривают пчел дымом.Фото: Личный архив героя публикации

Вот потому-то в Японии не существует такого понятия, как «цветочный мед». Бывает мед из конкретных видов растений: шиповника, акации и так далее. Но если не получается чистого продукта, то пишут «Майский мед», «Июньский» и так далее и обязательно указывают, с каких именно цветов он собран и где.

Высокотехнологичные ульи

Чтобы выполнить все требования закона и желания покупателей, на помощь пчеловодам приходят так любимые японцами высокие технологии и близкие нам народные хитрости. Почему бы не разместить пасеку на … крыше небоскреба, раз вокруг одни небоскребы?! Так и сделал университет Тибо. А чтобы разобраться, где пчела летала, на входе в улей придумали ставить высокоточный анализатор.

Это как коврик с надписью «Вытирайте ноги!» у двери дома. Пчела, протискиваясь в улей, часть пыльцы с лапок стряхивает на решетку специальной ловушки, а потом в лаборатории уже определяют, какому растению она принадлежит.

Об этот прибор пчела "вытирает ноги".Фото: Личный архив героя публикации

В результате покупатель к маленькой баночке меда получает еще и большую распечатку точного его состава и может быть точно уверен, что не будет потом с аллергическими высыпаниями на работу ходить.

Почему баночка маленькая? Думаю, что это такая хитрость - быстрее съедят. Ведь, в отличие от Китая, где мед - это скорее лекарство, для японцев это лакомство, не каждый день там на столе сладкое появляется.

Окуриватель вечен!

Если путь на японскую пасеку для амурчанина удивителен - подниматься на лифте, выходить через стеклянные двери в насыпной на бетоне сад и идти по мощеным дорожкам, то на самой пасеке все приятно знакомо.

Как и у нас, пчеловоды надевают защитные костюмы с сеткой, окуривают пчел дымом - коробочки с козырьками так ностальгически напоминают о родине…

- Пчеловодство в целом относительно новая отрасль в Японии, поэтому мы изучаем европейский опыт и тщательно повторяем то, что видели, - пояснил пасечник с научной степенью.

А наши студенты вдруг обнаружили среди пчелиной пасторали улей из пластика! «Тестирую», - прокомментировал находку ученый пчеловод.

Делегация Дальневосточного ГАУ. Справа - тот самый улей из пластика.Фото: Личный архив героя публикации

Кстати

По информации Центра поддержки экспорта амурский мед уже активно продается в Китай, Казахстан, Монголию. В этом году, после участия в международной выставке World Food Expo Korea - 2018 тонн амурского меда уехали в Южную Корею.

Справка «КП»

На сегодняшний день Япония практически не производит собственный мед, импортируя его из КНР, Новой Зеландии, Румынии и не только. Но прямых поставок меда из России и из Приамурья в частности - нет. В ходе визита в Россию делегации японского исследовательского института Номура в Приамурье ее представители отметили, что у дальневосточной продукции большие перспективы выхода на японский рынок.