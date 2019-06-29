2019-06-28T07:14:18+03:00
Общество

Мальчики - в бабочках, девочки - в кружевах!

Во что одевались благовещенские выпускники-2019 и во сколько им это обошлось
Людмила СУДЕЙКИНА
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В разных городах и селах вчерашние школьники прощались с детством. - Фото автораВ разных городах и селах вчерашние школьники прощались с детством. - Фото автора
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В Амурской области отгремели выпускные балы - с 21 по 25 июня в разных городах и селах вчерашние школьники прощались с детством. В Благовещенске общегородской бал прошел в минувшую пятницу, а, например, в Константиновке - во вторник.

Выпускницы следят за тенденциями - фото автора

Выпускницы следят за тенденциями - фото автора

Благовещенские выпускники собрались, по традиции, на площади Ленина. Здесь им устроили и праздничный концерт с участием Amur Jazz Band, и вручение наград «За особые успехи в учении». Кстати, в этом году отказались от давнего обычая запускать воздушные шары в небо. Говорят - ради экологии, чтобы не засорять природу обрывками шариков. Вместо этого устроили салют из цветного дыма. Получилось непривычно, но вполне симпатично.

Но, конечно же, главное украшение выпускного бала - выпускники!

Ральше мамы одевались интереснее, чем выпускницы, но сейчас всё изменилось - фото автора

Ральше мамы одевались интереснее, чем выпускницы, но сейчас всё изменилось - фото автора

МНЕНИЕ ДИЗАЙНЕРА

Светлана Санатова, доцент кафедры дизайна АмГУ, председатель Амурского регионального отделения «Союз дизайнеров России»:

- Тенденция на улучшение вкуса, конечно, есть. Выпускники у нас - отдельная группа потребителей, они волнуются, они хотят все и сразу. Потому что это финальная точка, у них головы заняты ЕГЭ. Тут две позиции: либо ребенок настаивает на той модели, что он сам хочет, либо уже родители берут на себя эту ответственность. Поэтому трудно сказать, какие вкусы у кого. Иногда чисто финансовые какие-то обстоятельства влияют очень.

То, что я видела: мне очень понравились практически все. Очень сильна тенденция «шёлк плюс кружева» - ее было больше всего. Но дети ищут нового.

Современно, стильно, все подобрано со вкусом. Кому-то больше нравится классика, но таких было мало. Больше все-таки старались делать какие-то фантазийные прически, фантазийные линии кроя. Длинных, многослойных, многоуровневых платьев было больше, это было видно.

Я не заметила каких-то кардинальных отличий от запада. Четыре или пять лет назад был ужас, конечно. Был какой-то переломный момент, и родители были одеты с бОльшим вкусом, чем сами выпускники.

Сейчас в моде викторианский стиль. И это отражается не только в женской одежде, но и в мужской. Я хочу сказать, что мальчики всегда одевались лучше, чем девочки для выпускных. Потому что у них много ограничений по выбору, у них нет такого разлета фантазии. Поэтому их одежда выдержана в одном стиле.

Мальчикам проще, чем девочкам - фото автора

Мальчикам проще, чем девочкам - фото автора

Сколько стоит наряд для выпускного?

Мы попросили двоих родителей из разных населенных пунктов области поделиться, во сколько обошелся им наряд выпускника для бала.

Девушка:

Платье - 18 000, прическа и макияж - 3500, обувь - 3000, сумочка - 2000.

Юноша:

Костюм - 12 000, рубашка - 1600, туфли - 3500.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЯ

Светлана, мама выпускницы:

- Если серьезно - одеть выпускника сейчас дорого. Но такой праздник бывает раз в жизни, поэтому никаких денег не пожалела. Хоть я и работаю в бюджетной организации, для родной дочери ничего не жалко!

В разных городах и селах вчерашние школьники прощались с детством. - Фото автора

В разных городах и селах вчерашние школьники прощались с детством. - Фото автора

КСТАТИ

В Амурской области в этом году около четырех тысяч выпускников 11-х классов и более девяти тысяч - девятиклассников. На получение медали «За особые успехи в учении» претендуют свыше 200 выпускников.

В Благовещенске награды «За особые успехи в учении» получил 91 выпускник. Больше всего медалистов оказалось в лицее № 11, гимназии № 1 и 26-й школе. Пятеро школьников набрали по 100 баллов на ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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