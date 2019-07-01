Петр Козец: Спектакли для детей должны быть добрыми

«Мы идем в кукольный театр!» - скажете вы однажды своему ребенку и покажете билеты. И вот вы уже вместе с нетерпением ждете встречи со сказкой. Это волшебство детям и взрослым дарят артисты единственного в Приамурье театра кукол. Среди них и главный режиссер-постановщик Петр Козец.

О призвании

Петр Александрович пришел в Амурский театр кукол более 30 лет назад, и сразу главным режиссером. До этого, после института искусств и культуры в Улан-Удэ, он уже успел отслужить в армии, поработать в театрах Бурятии, Ростова-на-Дону и на своей родине, в Иркутске. Именно там он в 24 года стал главным режиссером. Только представьте, что значило в Советском Союзе получить такую должность в столь юном возрасте!

- Я никогда не рвался к карьерным высотам, но так сошлись звезды, - говорит Петр Александрович. - Позже из Иркутска нелегкая занесла меня в Грозный, в Чечено-Ингушскую АССР. Это была очень красивая, но вместе с тем сложная республика. Город великолепный, люди великолепные, театр кукол громадный! Там я проработал полтора сезона, но в итоге жизнь привела меня в Приамурье.

В то время у театра не было собственного здания, был арендован лекционный зал в областной филармонии (где ныне и есть Театр кукол) и несколько помещений для администрации, артистов и бутафоров. Но самое главное - не было профессиональной труппы, художников, цехов. Собирал коллектив профессионалов директор Виктор Владимирович Шутов, он отдал театру более 30 лет. И только в 1991 году здание полностью перешло кукольному театру. Своими силами его переоборудовали, как могли. Но позже повезло - его включили в госпрограмму, и в 2011 году реконструированный театр, оснащенный самой современной аппаратурой, вновь распахнул свои двери. Это стало настоящим праздником и для коллектива, и для зрителей. В первые полтора года после ремонта здесь прошло аж десять премьерных спектаклей!

О театре

Менялся сам театр, профессионально росли артисты: Лариса Шаймуллина, Ирина Герасименко, Ольга Долгая, Татьяна Николаева, Олег Николаев, актерский лидер Сергей Елизов. Менялся и репертуар: стали появляться постановки и для детей, и для молодежи. За плечами и самый массовый спектакль «Золушка», и первый теневой спектакль «Сказки феи». Одно время здесь ставили спектакли без кукол - «Все мальчишки дураки», «Черно-белые метаморфозы». Впервые появилось даже кукольно-пародийное шоу для взрослых «Варьете «Люкс», придумал и поставил которое заслуженный артист РФ Сергей Елизов.

- Здесь, в рамках театра кукол, такие постановки были аховым событием, но для нас это классика! Конечно, в театре должно быть место эксперименту, чтобы он вызывал отклик у людей. Даже детские спектакли - это не обязательно ширма и кукла. Недаром я всегда говорю, что наши артисты могут всё: и спеть, как в спектакле «Ханума», и сплясать, как в спектакле «Мцыри», премьера которого ожидается в следующем сезоне. Могут оживить любой предмет, подобно скрипачу - как инструмент оживает в руках музыканта, так происходит и у нас на сцене. Нашим артистам не зазорно сыграть любую роль, даже левое копыто лошади, - улыбается Петр Козец. - Просто у нас это еще называется - взаимопомощь.

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях.

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях.

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях.

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях.

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях.

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях.

Только с виду может показаться, что куклу водить по сцене - проще простого. В спектакле «Disclaimer по Оруэллу», например, громадной куклой ростом под 180 см управляют три человека! Аналогично и с некоторыми теневыми куклами, да даже с марионетками - они вроде бы и маленькие, а управляют ими по 2-3 актера.

Кто-то думает, что мы одну и ту же куклу переодеваем в зависимости от ее роли. Ничего подобного! Для каждой постановки изготавливается своя кукла, свое оформление, пишется своя музыка. Вот так живет закулисье!

- Вообще у нас принято считать, что театр кукол - для детей, но на самом деле это не так. Мы не отказываемся работать с детьми, потому что это тот самый зритель, который придет к нам, будучи взрослым. Не будет воспитанного ребенка - не будет театра вообще, потому что только в детском театре дети наглядно видят, что такое хорошо, а что такое плохо, где правда, а где ложь. Театр - это же увеличительное стекло. Еще Н. В. Гоголь говорил, что «это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра», - объясняет главный режиссер-постановщик. - Мы специально делаем вечерние просмотры для детей и их родителей, чтобы после спектакля им было о чем поговорить, что обсудить.

Вся основа идет на хорошей драматургии, на хорошей литературе. Есть у нас литературно-музыкальная композиция в постановке Сергея Бондарева «Сороковые роковые», в которой принимают участие актеры театра кукол и студенты Амурского колледжа культуры и искусств. Зрители-подростки смотрели спектакль на одном дыхании, а в конце одним махом, без всяких подсказок, встали со своих мест, понимая, что идет минута молчания. Наверное, это дорогого стоит… Или «Disclaimer по Оруэллу» - спектакль по мотивам сатирической повести-притчи, изданной в 1945 году, а людей до сих пор цепляет. Я верю в будущее театра, без театра не будет личности. Мы работаем с людьми, чтобы они были честнее, умнее, порядочнее. Чтобы знали: все заповеди - не на бумаге, они внутри.

Иногда перед спектаклем Петр Козец лично общается с аудиторией, и признается, что очень приятно видеть в зале знакомые лица - тех, кто постоянно приходит в кукольный театр.

- Иногда я рассказываю юным зрителям, как давным-давно, 55 лет тому назад, здесь - не в этих креслах, но в этом здании - сидели их бабушки и дедушки. И так у детей сразу глазки загораются! Бывает, мамы и папы вспоминают, как сами смотрели здесь спектакли, будучи еще детьми. Кстати, с тех пор у нас остался лишь один спектакль-долгожитель «По щучьему велению», только актерский состав немного изменился: остались Сергей Елизов и Татьяна Николаева - первые исполнители, ныне заслуженные артисты России. Конечно, приятно, когда меня узнают зрители, хотя мне всегда хочется, чтобы узнавали больше наших артистов - они достойны этого. Иногда, бывает, даже взгрустнется: смотришь, зрители радуются, аплодируют, и всё! А в театре драмы актерам цветы дарят… У нас же это, к сожалению, большая редкость. Вроде бы мелочь, а знаете, как людям бывает приятно!

О личном

Интересно, что из всей большой семьи по стопам Петра Александровича никто не пошел. Трое детей выбрали совсем другие профессии, не связанные с театром. Но сейчас в театр кукол в качестве зрителя приходят двое его любимых внуков - Иван и Кирилл, в которых счастливый дедушка души не чает.

Кстати, когда в семье больше одного актера - это очень сложно. Именно поэтому супруга заслуженного артиста РФ Татьяна Борисовна, тоже начинавшая свою профессиональную деятельность на театральной сцене, решилась на кардинальные перемены.

- Когда я в Бурятии пришел в театр, она уже там работала, но, когда мы уже заключили брак и я стал главным режиссером, мы приняли решение, что одного «ненормального» на семью хватит, два - это много. Супруга ушла из профессии и получила медицинское образование, всю оставшуюся жизнь она проработала врачом. К сожалению, недавно ее не стало. С этой потерей я не могу смириться до сих пор и вряд ли когда-то смирюсь…

За годы работы в Амурском театре кукол он обзавелся еще одной семьей - театральной, в кругу которой принято делить и горести, и радости.

- Помню, однажды, в мой день рождения, в семь часов утра под моими окнами коллеги растянули транспаранты с поздравлениями - вот уж умеют удивить! Вообще меня окружают добрые люди. Главное - не быть для кого-то обузой и всегда соответствовать времени. А время сейчас жесткое, и надо уметь меняться. Не стоит брюзжать, что «в наше время сахар был слаще»…Это жизнь! И есть такая хорошая поговорка: уступи место завтрашнему дню. Я всегда про это помню.

Справка КП

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, родился в 1954 году. Поставил более 45 спектаклей, многие из которых до сих пор идут в театрах Иркутска, Улан-Удэ, Хабаровска. Сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях. Имеет категорию «Мастер сцены» и ведомственные награды, звание «Ветеран труда», орден Дружбы. Творческое кредо: спектакли для детей должны быть добрыми.

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В новом театральном сезоне, помимо спектакля «Мцыри», зрителей ждут новые постановки «Картонное сердце» и «Маленький принц» режиссера Алексея Смирнова. В сентябре коллектив Амурского областного театра кукол отправится на гастроли в Белгород, где представит на суд зрителя 4 спектакля, а у амурчан будет возможность в это же время посмотреть постановки белгородских артистов.

Интересно, что в этом году не только Петр Александрович празднует свой юбилей, но и театр кукол 25 июля отметит 55 лет со дня создания. Однако коллектив днем рождения театра считает 15 декабря - день, когда он принял первых зрителей. Основателем и главным режиссёром стал Семён Иосифович Богорад. А одними из первых постановок были «Капризка», «Вредный витамин», «Веселые медвежата».

Пётр Александрович Козец - заслуженный артист РФ, главный режиссер-постановщик Амурского областного театра кукол, сам сыграл ведущие роли в 25 спектаклях.