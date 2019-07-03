Принять роды и поймать наркодилера

3 июля сотрудники Госавтоинспекции отмечают свой профессиональный праздник. Но, несмотря на это, дорожную службу не отменить даже в День ГИБДД. В праздник за безопасностью дорожного движения следит и капитан полиции Денис Поляков - командир роты № 2 отделения специализированного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Амурской области. Накануне мы побеседовали с ним и выяснили самое главное о нарушителях, героях и бедах на амурских дорогах.

Такое не забудется!

В своей работе инспекторы ДПС сталкиваются с самыми разными случаями - смешными и грустными, страшными и приятными. По словам Дениса Викторовича, ни дня не обходится без какого-то неординарного происшествия. Есть среди них и те, что нескоро сотрутся из памяти.

Наркотический мешок. До 2016 года Денис Поляков числился рядовым инспектором. Нередко он принимал участие в различных профилактических мероприятиях, включая операцию «Мак», направленную на раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

- Однажды в Сковородинском районе мы остановили автомобиль, - рассказывает мужчина. - Внутри сидели четыре человека, а в багажном отделении находился целый мешок со стеблями и головками мака, из которых изготавливают наркотики. Граждане были арестованы и привлечены к ответственности.

Раненый таксист. В прошлом году на посту ДПС остановился мужчина и рассказал, что на дороге «Подъезд к Благовещенску» в районе тогда еще строящегося моста порезали таксиста и угнали автомобиль.

- Я незамедлительно принял решение взять с собой инспектора ДПС и выдвинуться на данный участок, - вспоминает командир роты. - Проехали мы туда, увидели таксиста в крови, посадили в автомобиль и поехали в ту сторону, где скрылось такси. В итоге задержали двух человек, порезавших таксиста. Они были не местные, из Якутии. Объяснить свой поступок не смогли, были в состоянии алкогольного опьянения.

Роженица на посту. К инспекторам на постах ДПС нередко обращаются за помощью, так что, казалось бы, к этому давно пора привыкнуть. Однако порой помощь нужна ну очень специфическая.

- Поток автомобилей через пост очень большой, - объясняет Денис Викторович. - В выходные, особенно в жаркое время года, даже скорые не всегда могут пройти через такой поток, а уж гражданские автомобили тем более. И вот, как-то раз останавливается на посту гражданский автомобиль. Выбегает оттуда мужчина: «Помогите, у меня жена рожает!» Но даже мы тогда не могли с поста проехать, пришлось чуть ли не роды самим принимать! Ну, почти. Пока мы женщину успокаивали, скорая подоспела.

Резиновый автомобиль. Перегруз на посту ДПС встретишь не часто. То ли из уважения к сотрудникам полиции, то ли из страха получить штраф здесь все едут по правилам - строго пристегнутые, с включенными фарами.

- Но когда выезжаем в деревни, перегруз становится обычным делом, - добавляет Денис Поляков. - Открываешь дверь автомобиля, смотришь, а там и семь человек может сзади сидеть!

Уважай водителя, водитель!

По мнению Дениса Полякова, не состояние дорог главная проблема, а те, кто по ним ездит как попало. Если бы в области все соблюдали правила, если бы существовало взаимопонимание между участниками дорожного движения, ситуация на дорогах обстояла бы намного лучше, считает Денис Викторович:

- Это к вопросу о воскресных пробках: они возникают не из-за ДТП, а потому что водители по-разному едут в интенсивном потоке. Кто-то решает поехать быстрее, в то время как кто-то принимает решение ехать медленнее. И эта неразбериха в результате выливается в затор.

Кто еще часто создает проблемы, так это молодые и недисциплинированные водители - это даже не беда, а бич на дорогах Амурской области. Они не уважают других участников дорожного движения, будто находятся на дороге одни, и ведут себя соответствующе.

- Пожалуй, это вопрос морали и дисциплины, - отмечает Денис Поляков. - Есть водители, которые спустя три года после получения прав водят, схватившись за руль обеими руками. А есть люди с десятилетним опытом вождения и без царя в голове. Это водители в возрасте примерно 20-35 лет и ребята, которые берут машину у родителей и ездят, как хотят.

Есть и сезонные нарушители, так называемые летние гонщики, и прежде всего - мотоциклисты. Они влекут за собой сразу несколько проблем: ночной шум из-за снятых глушителей, повышенную аварийность на дорогах. Сотрудники ДПС регулярно проводят рейды, чтобы справиться с этой бедой.

- Одно мероприятие, по шуму, заканчивается, другое, по превышению скорости, начинается, - делится Денис Викторович

«Нарушаем, граждане!»

Топ -5 амурских нарушений

За 5 месяцев 2019 года в Амурской области сложилась такая статистика:

1 место. Превышение установленной скорости движения - 9384 случая

2 место. Нарушение ПДД пешеходами - 8905 случаев

3 место. Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов - 8043 случая

4 место. Управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права - 1529 случаев

5 место. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

- По статистике на первом месте среди автодорожных происшествий стоит несоблюдение скоростного режима, - рассказывает капитан полиции. - Потом, если говорить о городе, идёт непредоставление преимущества при движении на перекрёстках, в том числе и пешеходам. Водители в состоянии алкогольного и наркотического опьянения тоже бывают, но число их постепенно снижается. Вполне возможно, сказывается закон, который ввёл уголовную ответственность за подобные нарушения.

Кстати

- Если не ошибаюсь, в прошлом году в ДТП чаще всего попадали отечественные автомобили - они же, кстати, были самыми угоняемыми. Причём речь даже не про новые модели, а про старенькие «пятёрки» да «семёрки», - вспоминает Денис Поляков.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

18 отделов и отделений, а также специализированный батальон и Управление ГИБДД работают в Приамурье.