Режим ЧС введён в Благовещенске, но оснований для паники нет

Синоптики утверждают, что таких дождей в Благовещенске не было почти год.

Хроника событий

С 10 июля синоптики и областные спасательные службы предупреждают граждан о выходе на область сильных дождей, ливней с грозами, возможных шквалов и града.

13 июля – повторное предупреждение, называется даже конкретная дата для Благовещенска - 16 июля. Говорят не только о грозе и ливнях, но и об усилении ветра до 15-20 метров в секунду.

16 июля - в конце дня, в районе 19 часов вечера, на Благовещенск обрушился ливень с грозой.

Дождь затопил улицы и перекрёстки. Синоптики признали выпавший объем осадков «опасным метеорологическим явлениям, способным причинить ущерб городской инфраструктуре». В областном центре выпало 54 миллиметров осадков.

Ночью вода затопила подвал Детской областной больницы, чудом не дойдя до помещений , где оборудование, обеспечивающее работу аппаратов ИВЛ, к которым подключены дети. В амурском управлении МЧС подтвердили, что выезжали откачивать воду с территории больницы.

Улицы города оказались залиты водой, особенно пострадали район КПП, микрорайоны 2,3, частный сектор. В ряде районов произошло отключение света. Более 8 часов без электроснабжения оставались люди в частном секторе. С 21:39 16 июля от электроснабжения отключены потребители в районе КПП.

Не вщлетитм, так поплаваем - соцсети

Соцсети города наполнились фото и видео, где дождевая вода доходит людям по колено, а машины плавают, а не ездят.

Почти Венеция - соцсети

17 июля

В связи с резким переполнением русла реки Бурхановки затруднен уход воды с улиц города.

Со вчерашнего дня непрерывно на откачке воды силами ГСТК задействована вся специализированная техника, по отработке обращений от граждан дополнительно привлечен поисково-спасательный отряд города Благовещенска.

На 11:00 распоряжением мэра назначено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Через соцсети поступили сообщения из близких к Благовещенску населенных пунктов о невозможности выехать – дороги оказались полностью размыты, например, в Кантон-Коммуне, там же не было и электроэнергии. Видео, где люди бредут по колено в грязи там, где раньше была проезжая часть поступает из села Чигири, ближайшего пригорода.

Вряд ли это можно назвать дорогой - Соцсети

Дворы благовещенцев превратились в мини-озера. В частности, на затопленные дворы пожаловались жители улицы Василенко. Вода здесь практически подобралась к стенам домов.

«Не первый год сталкиваемся с этой мокрой бедой. Если какой ливень - нас тут же первыми топит. Огромная лужа в несколько кварталов. Дети не могут гулять даже в резиновых сапогах, потому что переливается эта лужа. С автомобилистами отдельная история, потому что затапливает всё так, что не видно бордюров, не видно тротуаров, не видно клумб. Те, кто у нас в районе оказываются в первый раз - обязательно натыкаются. И полный игнор наших жалоб уже не первый год. И в ОНФ, и журналистам, и в администрацию, и в управляйку - не первый год жалуемся и никаких результатов», - рассказала местная жительница. В прошлом году местные жители даже устроили катания на резиновой лодке прямо по улице.

Детский сад №35 справляется с последствиями ливней, прошедших 16 июля. Вода затопила практически полностью территорию учреждения. Чтобы оставить детей в садик, родителям приходилось передавать их на руки сотрудникам через забор. Видео с затопленным садиком появилось в социальных сетях.

Детсад работает не смотря ни на что - соцсети

На кадрах видно, что вода добралась и до первого этажа здания, подтопив лестницу. Сотрудники детсада передвигаются по территории по колено в воде.

- Заведующий и зам заведующей принимают детей собственноручно, так сказать, - говорит за кадром автор видео.

«Уважение работникам детского сада. Работают несмотря ни на что», отозвались в соцсетях благовещенцы.

Ситуация с подтопленным детским садом находится на контроле городской администрации и МЧС. Планируется избавить дошкольное учреждение от воды к концу дня.

В 15:00 Валентина Калита провела внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принято решение об объявлении режима ЧС муниципального характера.

18 июля

Центральная часть города и большая часть улиц очищены от воды, но во дворах дети всё еще продолжают купаться в импровизированных озерцах.

Часть воды уже откачали - blag_news

См видео. Слушай аудио.

А в это время

Единая дежурная диспетчерская служба продолжает осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу информации о складывающейся ситуации в оперативный штаб. Также продолжаются работы по откачке воды с проезжей части улиц города, подтопленных территорий жилых домов.

Официально

По состоянию на 08:00 17 июля в управлении ЖКХ приняли порядка 140 заявок от жителей и организаций города на откачку воду.

Как сообщают в пресс-службе мэрии Благовещенска, сегодня начнёт работать комиссия по обследованию объектов, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий ЧС будут предусмотрены необходимые денежные средства из резервного фонда администрации города Благовещенска.

По поводу компенсаций пострадавшим от подтопления гражданам необходимо обращаться в управление соцзащиты: 8 (4162) 225-844, 225-843

К слову, в 2013 году компенсация за подтопленный дом и участок составляла 10 тысяч рублей.

Часть воды уже откачали - blag_news