По северу Приамурья введен режим ЧС из-за дождей и подтоплений

На территории Зеи и Зейского района накануне введён режим ЧС. За 12 часов там выпало около 60 мм осадков, а в посёлке Береговой 52 мм. Из-за этого в Зее произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов.Ранее введен режим ЧС в Благовещенске и в Сковородинском районе, где размыло федеральную трассу и в полотне образовался провал. Пострадали две - водитель и пассажир легкового автомобиля рухнули в промоину. Водитель находится в реанимации. Правда, движение на трассе было восстановлено в тот же день, но дожди на территории Приамурья не прекращаются.

Сложная обстановка в Михайловском и Магдагачинском районах. Пострадали Зейский, Магдагачинский и Михайловский районы. Частично подтоплены дороги в Сковородинском и Мазановском районах.

Опасные явления зафиксированы в селе Поярково, где выпало 48 мм осадков за 12 часов и в селе Тыгда, где за 4 часа выпало 67 мм за осадков.

По данным «Амурского ЦГМС» - филиала ФГБУ «Дальневосточное УГМС», на реке Правый Уркан в Зейском районе уровень воды накануне составил 285 см. В связи с большим количеством выпавших осадков ожидается подъем уровня воды на 3,5-4,0 м 23 июля до отметки 640-700 см (опасное явление 670 см).

Специалисты предупреждают, что есть вероятность подтопления низких мест, не защищенных дамбой, и подъездных дорог в селе Ивановка Зейского района. По последним данным, здесь за два часа был зафиксирован подъем уровня воды на 20 см. Для оказания помощи населению на место выехали спасатели. Население Ивановки - на чемоданах. Принято решение эвакуировать людей, если вода будет расти.

В Тамбовском районе в результате скопления дождевых вод произошло подтопление погребов помещений и приусадебных участков жилого сектора.

В населенных пунктах, находящихся под угрозой подтопления, имеется запас продовольствия, медикаментов и ГСМ на срок до 10 суток автономного пребывания.

На особом контроле Правительства области находятся и дороги. По оперативным данным на 22 июля: перемыты 2 участка автодороги местного значения г. Зея – п. Огорон. Транспортное сообщение с п. Огорон не нарушено (имеется железнодорожное сообщение); пострадали от ливней дороги: п. Золотая гора – п. Береговой: г. Зея – п. Гулик; г. Зея – п. Поляковский; Селемджинский район: закрыта паромная переправа между населенными пунктами с. Коболдо – с. Огоджа, сообщает правительство Амурской области.

По прогнозу Амурского ЦГМС, в ближайшие двое суток, 22 и 23 июля, на территории области сохранится неустойчивая погода с дождями. На сегодняшний день все реки области находятся в коренных руслах, но при выпадении обильных осадков 23-24 июля прогнозируется резкий подъем уровней воды в малых реках. На особом контроле - бассейн реки Селемджи и река Правый Уркан в Зейском районе. Возможен подъем уровней воды в южных районах области.