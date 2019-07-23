2019-07-23T07:43:47+03:00
Общество

В Приамурье ЧС уже в шести районах

В Зейском районе уже начали эвакуацию из подтопленного села
Людмила СУДЕЙКИНА
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Дорога затоплена - село Большой Невер отрезано от райцентра - администрация Сковородинского районаДорога затоплена - село Большой Невер отрезано от райцентра - администрация Сковородинского района
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20 июля на территорию области вышел глубокий циклон, за три дня по всему Приамурью шли дожди, которые специалисты гидрометцентра приравнивают к опасным явлениям. Максимальное количество выпало в Зее - 142 мм за 23 часа. В 6 муниципальных образованиях действует режим ЧС (г. Благовещенск, г. Зея, Зейский, Благовещенский, Селемджинский, Тамбовский районы), - сообщает пресс-служба областного Правительства.

Самая напряженная ситуация сложилась в селе Ивановка Зейского района. Там ожидается подъем уровня воды в реке Уркан до критических отметок в 700 сантиметров. В селе провели подворовой обход, предупредив жителей, рассказав, как действовать в случае резкого подъема воды и организовали эвакуацию.

Спасатели областного ПСО эвакуировали 35 человек, в том числе 18 детей. Для них развернут пункт временного размещения в школе села Овсянка на 40 мест.

- Если вода в реке Уркан поднимется до 700 сантиметров, затопление жилых домов в Ивановке не прогнозируется, вода выйдет на низинные участки села и затопит нежилые дома, расселенные в 2013 году, - сказал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский. – Однако, для стопроцентной гарантии безопасности населения, в такой ситуации эвакуация жителей села должна быть полной, - подчеркнул он.

От сильных дождей пострадали и другие районы. В селе Невер Сковородинского района местный ручей разлился, и вода вышла на дорогу, связывающую село с райцтром, власти намерены ввести в населенном пункте ЧС.

В Тамбовском районе вода пришла в села Лермонтовка, Тамбовка, Раздольное, Муравьевка.Районные власти ограничили движение по дорогам большегрузов, чтобы снизить нагрузку на дороги.

Всего по области подтопленными оказались 14 участков дорог регионального значения общей протяженностью 50 километров. Без транспортного сообщения остается одно село - Гулик в Зейском районе. Все участки находятся на особом контроле специалистов Амурупрадора. По возможности оперативно проводят необходимые ремонтные работы, задействовано 50 человек и 37 единиц техники.

По итогам заседания КЧС решили организовать работу оперативного штаба по ликвидации ЧС. Он будет проходить в ежедневном режиме с привлечением всех заинтересованных ведомств. Каждый день в 19:00 главы районов в режиме видеоконференции будут отчитываться о ситуации, сложившейся в их районе.

"Комсомолка" будет следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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