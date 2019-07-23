2019-07-23T12:39:13+03:00
Общество

В Благовещенске из пруда выловили десятикилограммовый пельмень

Сувенир от местных молодых дизайнеров оказался несанционированным объектом
Людмила СУДЕЙКИНА
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Еще вчера он был просто пельмень в пруду - фото @parkdrujby_blgЕще вчера он был просто пельмень в пруду - фото @parkdrujby_blg
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У арт-обьекта, который еще вчера плавал в пруду благовещенского Парка Дружбы уже больше полутора сотен подписчиков. Сам пельмень подписался на 13 блогеров. И уже сделал заявление: «После того что я пережил за эти сутки я стал смотреть на мир по другому! Я больше не серая масса, я цельная личность! И вот что я думаю! Даёшь бой посредственности на улицах города!»

Сегодня - бунтарский арт-объект за решеткой - фото @pelmendruzhby

Сегодня - бунтарский арт-объект за решеткой - фото @pelmendruzhby

Революционно настроенный сейчас предмет таинственным образом появился в пруду два дня назад. Тогда дирекция парка, выложив фото блюда в соцсети, заявила, что это инициатива творческой молодежи Благовещенска.

Сами ребята рассказали, что пельмень — это альтернативный символ дружбы России и Китая, почти культурный код амурского региона, ведь любят это блюдо на обоих берегах Амура. И потому они и запустили его именно в Парке Дружбы, стилизованном под китайский классический парк с мостами, пагодами и павильонами.

Сделанный из эпоксидной смолы и стекломата пельмень как поплавок держался на воде пруда около суток. Посетители парка по-разному отреагировали на появление «блюда»: реакция была от «Круто!», до «Что за позор! Лучше бы домик для уточек сделали!»

На следующий день администрация парка решила, что не согласованные с учреждением парка различные арт- объекты не должны самостоятельно появляться. Пельмень уехал на хранение в склад ждать своего хозяина. И видимо от ожидания и решил пойти в интернет, где и обзавелся аккаунтом @pelmendruzhby. Постит там фотографии, себя за резной решеткой в китайском стилет (это и есть склад, видимо), выкладывает сторис, и даже слегка троллит там общественные акции. Кто реально ведет аккаунт пельменя, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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