Благовещенская «Скорая» останется без машин?

«Ситуация на «Скорой» критическая!», «Спасите «Скорую»!», «Скорую» хотят сделать частной и платной!» - уже около месяца такие сообщения в соцсетях будоражат благовещенцев. Сообщения с призывами приходят на мессенджеры и в Инстаграм. Недавно появился вирусный видеоролик, где на крыльце городской станции «Скорой помощи» коллектив медиков стоит с плакатами и просит граждан не оставаться равнодушными. Есть в рассылках и номер телефона, куда нужно позвонить, чтобы выразить свое отношение к реорганизации. Даже губернатор решил ответить на информационную волну и сделал видео на фоне санитарного вертолета. (см. Прямая речь).

Конечно, «Комсомольская правда» не смогла остаться в стороне и решила разобраться в ситуации, чтобы было ясно, что происходит. Тем более что наши читатели и нам задавали вопросы, правда ли, что «Скорая помощь» станет частной или платной как в соседнем Китае?

Суть вопроса

Момент, в который начались ломаться копья, нам четко обозначил врач кардиологической бригады благовещенской станции скорой помощи Олег Шульга, кстати, член рабочей группы при ОНФ, но о группе чуть позже.

- С конца мая этого, 2019 года по предложению Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиций в социальную сферу» руководством области активно продвигается идея заключения договора на оказание услуг по обеспечению деятельности выездных бригад скорой медицинской помощи, в Благовещенске. Суть сводится к тому, что сторонняя организация за деньги возьмет на себя предоставление 20 машин для обслуживания выездных бригад «Скорой». По условиям договора автомобили эти будут принадлежать сторонней организации, а не медицинскому учреждению, - пояснил он. И продолжил: - Водители скорой медицинской помощи тоже будут являться работниками сторонней организации, а служба гаража будет упразднена. И те 25 машин, которые у нас сейчас есть, будут перераспределены по медицинским учреждениям области.

И вроде бы всё не так уж страшно, на обывательский взгляд: в конце концов обновление парка машин скорой помощи – это хорошо, а для больного, наверное, в принципе не особо важно, кто за рулем скорой – работник медучреждения, или просто человек, который машину водит, лишь бы приехали вовремя. Но вот тут-то и начинаются вопросы.

Чего конкретно опасаются медики

- Понимаете, неисполнение сторонней организацией обязательств по такому договору по любым причинам (неправомерное поведение, плохое финансовое состояние, обстоятельства непреодолимой силы) несет за собой риски неоказания скорой медицинской помощи, последствием которой могут являться вред здоровью или смерть граждан, что в принципе недопустимо даже в теории, - объясняет Олег Викторович. – А в случае расторжения контракта мы и все горожане останутся без автомобилей «Скорой». На такси нам ехать на вызовы?

Он пояснил, что сейчас водители скорой – это члены медицинской бригады. Они и аппаратурой в автомобиле пользоваться умеют, и врачам помощь должны оказывать в случае чего. Они проходят обучение по использованию аппаратуры, и медосмотр при выходе на дежурство у них жесткий. Жестче, чем у таксистов, однозначно. За это им идет стаж работы в медицинском учреждении. Перейдут они в другую, частную организацию или наберут туда новеньких водителей – будут ли они настолько преданы своей работе? Согласятся ли, как сейчас, носилки нести? Вопрос.

- И куда вообще пойдут люди из нашей службы гаража? - подключается к разговору Людмила Кравчук, председатель профкома. - Более ста человек остаются в подвешенном состоянии. Возьмут ли их в новую организацию - еще вопрос. И если возьмут – на каких условиях? Работать в государственном учреждении с соблюдением ТК – это одно, уйти к частнику – совсем другое. И дальше – целый список вопросов по организации и охране труда. И смотрите, сейчас наши водители не имеют права на забастовку по ТК. А для организаций, оказывающих услуги в рамках гражданско-правовых договоров, таких ограничений не предусмотрено. Что произойдет, если водители, недовольные условиями труда в новой организации, решат организовать забастовку? Что в данной ситуации будет с работой экстренной службы?

А кто придет?

- Еще у нас вызывает сомнение фирма, которая хочет оказывать услуги, - говорит Олег Викторович. – Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиций в социальную сферу» будет давать автомобили нам в аренду. Нам говорят, что это агентство - организация «Ростеха», а «Ростех» – акционер Горьковского автозавода. Но АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу» находится лишь под эгидой «Ростеха». И делегирует свои полномочия какому-то ООО с уставным капиталом 100 тысяч рублей. Получается, «Ростех» даст в лизинг автомобили этому ООО. Вот кто будет нам сдавать автомобили!

Мы опираемся на опыт других регионов, где подобные переходы уже осуществились двумя разными сторонними организациями, одна из них, под эгидой господина Фридмана, – в Пермском крае. Другая – назывались не АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу», а АНО «Новая скорая и неотложная помощь» и еще несколько. Везде там фигурирует Илья Ковалев - как учредитель, соучредитель и так далее - медийная личность, не врач, а управленец. Но везде эти организации не имели медицинской лицензии, а значит, не имели права использовать проблесковые маячки, но и медицинскую эвакуацию они тоже не имели тогда права осуществлять, а заявляли, что осуществляют и получали льготы с налогами. И порой договор был составлен так хитро, что его расторгнуть невозможно!

В Кировской области такой опыт есть. Мы наводили справки: компания, которая придет к нам, создана в феврале этого года, рейтинг у нее низкий, так как деятельностью она еще не занималась. И там тоже Илья Ковалев! Нам это сказали на собрании коллектива представители минздрава. Это в протоколе собрания есть, если вам надо подтверждение. И все сведения у нас есть из выписки Госреестра. Раньше машины скорой получали по госзаказу, но с этого года госзаказ отменен и Минтранс рекомендовал регионам закупать машины самим. Тогда что же мешает региону самостоятельно, за те же самые деньги, но без посредников, периодически закупать машины и обновлять наш парк?

- Нам не показали ни что это за автомобили, ни договор, - подтвердила Людмила Кравчук. – Говорят, что в проблемных регионах просто договор неправильно заключили, а у нас правильно заключат и всё будет хорошо. Но ведь если что-то случится, уже поздно будет! По навигатору мне что ли добираться до вызова?

Коллектив решил не молчать, а привлекать внимание горожан и всех, кого возможно, к происходящему. И привлек. С активистами стали встречаться представители министерств.

Продолжаем работать?

3 июля 2019 года на встрече с коллективом станции скорой медицинской помощи Благовещенска заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Викторовна Лысенко заверила коллектив в том, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято, что в настоящий момент рассматривается несколько проектов по обновлению автопарка скорой медицинской помощи. Было сказано, по словам работников скорой, что такого рода решения будут приняты только после тщательной проработки всех аспектов, что сегодня любой механизм запуска проекта предусматривает не менее 5 месяцев, и ни о какой стартовой позиции в отношении данного проекта на территории региона речи пока не идет, рассказывают работники станции.

- Однако уже 11 июля 2019 года на встрече рабочей группы коллектива станции с представителями Общенародного фронта в Амурской области, было озвучено, что к концу августа уже планируется провести все необходимые закупочные процедуры в рамках Федерального закона и заключить контракт. И в СМИ мы читали, что окончательное решение относительно участия региона в проекте по обновлению автопарка скорой помощи будет принято не ранее сентября 2019 года, - говорят медики.

Давайте посчитаем!

Как уже было описано выше, Ольга Викторовна лично заверила коллектив в том, что никаких решений по реализации проекта еще не принято и для беспокойства еще нет никаких оснований. По предложению активистов Общероссийского народного фронта в Амурской области из коллектива были делегированы шесть человек для обсуждения проекта на площадке ОНФ.

- 11 июля 2019 года прошла первая рабочая встреча такой рабочей группы. В ходе встречи было озвучено, что представляет из себя указанный проект, - продолжает рассказывать Олег Шульга. - 483 миллиона цена контракта на пять лет. Количество новых автомобилей и цену контракта им назвали во время встречи рабочей группы на площадке Общероссийского народного фронта. ОНФ предложил стать дискуссионной и конструктивной площадкой в решении непростой ситуации. И нам всё время говорили, что нужно принять стратегически правильно решение на будущее. Но у нас есть расчеты, сделанные нашими экономистами.

Сейчас обслуживание парка имеющихся автомобилей станции «Скорой помощи» обходится в 66 миллионов в год. Это и топливо, и техобслуживание, и ремонт, и запчасти, и оплата труда и прочие страховые выплаты и расходы. То есть пять лет работы, если не говорить об обновлении парка, обходятся в 330 миллионов рублей.

Ладно, понятно, что машины надо обновлять так или иначе, хотя сейчас в парке есть несколько машин, которые всего пять лет в эксплуатации и несколько, которым и трех лет нет. Двадцать машин сразу, наверное, и нет срочной необходимости покупать. А на сэкономленные от невведения сторонней фирмы деньги можно купить 38 новых полностью укомплектованных карет «Скорой помощи».

Сейчас один машино-час работы машины скорой медицинской помощи вместе с водителем обходится в 418 рублей. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиций в социальную сферу» озвучила цену одного машина-часа как 550,00 рублей. Это цена единицы услуги по предоставлению 20 автомобилей скорой медицинской помощи вместе с водителями, на срок действия контракта на пять лет.

Считаем: 2020 год и 2024 года високосные в них по 366 дней. 2021-2023 года обычные, в них 365 дней. Всего за весь период 1827 дней. Работа службы круглосуточная, соответственно 1827 дней умножаем на 24 часа, получается 43 848 часов и умножаем это на количество предоставленных автомобилей. Их 20 (18 класса В и 2 класса С). Итого 789 264 машино-часа за пять лет действия контракта. Умножаем общее количество машино-часов по контракту на цену одного машино-часа (550,00 рублей час) и получаем цену контракта 434 095 200,00 рублей.

Наглядно: ((366х2) + (365х3))х24 = 43 848 часов работы за пять лет контракта на 1 новую машину от «Агентства инвестиций в социальную сферу»

(43 848 часов х 20 машин) х550 рублей в час = 47 828 000 рублей

По нынешним расценкам, (418 рублей час) при уже имеющихся 25 машинах: (43 848х25)х418 =458 211 600 рублей

Получается, что об экономии бюджетных средств речи быть не может – переплачивается больше 40 сорока миллионов рублей. Интересно, куда пойдут эти деньги? На что?

Еще один немаловажный момент, которого тоже опасаются медики. Зона ответственности, называется. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта до 500 млн рублей. То есть, худшим итогом для Исполнителя по такому контракту будет штраф в 2,1 млн рублей, вне зависимости от степени тяжести насупивших последствий. А медики будут нести ответственность вплоть до уголовной за качество оказания медицинской помощи.

Опасения медиков можно понять, потому что есть прецеденты. (См. Кстати)

Звонок в ОНФ

Мы тоже обратились за комментарием в ОНФ. Там рассказали, что сами следят за ситуацией и временно не будут общаться со СМИ. И вот почему:

- Мы неоднократно говорили на эту тему, - пояснил пресс-секретарь Амурского ОНФ Дмитрий Сережичев по телефону. - Сейчас ситуация такая: обстановка вокруг этой темы продолжает быть горячей. Наша позиция была обозначена не раз, ничего нового добавить не можем. На прошлой неделе мы направили в минздрав области перечень вопросов, которые мы составили в ходе заседания рабочей группы, куда входили шесть представителей со станции скорой помощи. У них было порядка 20 вопросов, несколько выработали еще. Мы спросили о том, возможно ли сделать так, чтобы водители остались работать в учреждении, а не переходить в организацию, также возможность передачи автомобилей в учреждение, вопрос о том, как будет строиться автомобильный парк, начиная от организационных моментов и заканчивая функциями водителей. Работа по этой теме идет. Как только нам поступают ответы, мы собираем рабочую группу и даем комментарии, - ответили в ОНФ.

«Комсомолка» будет следить за ситуацией

Пока верстался номер

Коллектив благовещенской станции скорой помощи куда только не обращался: письма с просьбой разобраться в ситуации есть и в Администрации президента, и областном правительстве и министерстве здравоохранения. С высоких кабинетов спускают обращения на местный уровень. Но буквально накануне выхода материала Олег Шульга получил ответ из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

И здесь фото документа

Прокуратура присала ответ: "Проверить" - Олег ШУЛЬГА

Кстати

В Перми из-за невыплаты заработной платы аустсорсинговой компанией забастовали 15 водителей скорой помощи – они не являются сотрудниками скорой помощи и имеют право на забастовку.

В Уфе тоже есть опыт перехода на аутсорсинг.

9 июля 2018 года водители скорой помощи Сипайловской подстанции в Уфе на 30 минут не выезжали на вызовы в знак протеста о невыплаченной зарплате с апреля

- Аутсорсинг ввели еще в Бирске и Стерлитамаке. Уже три города имеют опыт. Но это не значит, что мы будем везде заменять собственный автопарк на частные машины, - отмечает начальник республиканской ССМП Башкирии Марат Зиганшин. - В тех городах, где состояние санитарных автомобилей отвечает требованиям, там, где справляются с задачами, не стоит вводить никаких новшеств, а в тех городах, где проблема с транспортом выходит на первый план, думаю, надо использовать опыт аутсорсинга.

Справка КП

В 2013 году проект по передаче «скорых» на аутсорсинг был признан успешным и запущен в ряде пилотных регионов — в Астраханской, Белгородской, Воронежской, Ульяновской, Ивановской, Кемеровской, Московской, Томской, Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Карелии, Мордовии и Чувашии.

Прямая речь

Губернатор ответил на обращение - пресс-служба АО

Записал видеообращение на эту тему и губернатор Амурской области Василий Орлов. Его он разместил на своей странице в Инстаграм.

- Никогда речи не шло о передаче скорой помощи в частные руки. Это неправда. Правда заключается в том, что госкорпорация «Ростех» в нескольких регионах нашей страны, к которым, возможно, будет причислена Амурская область, вводит проект. По этому проекту поставляются на станцию скорой помощи новые автомобили, укомплектованные всем необходимым оборудованием, что соответственно улучшит качество медицинского обслуживания. При этом сохраняется коллектив, и это тоже не обсуждается. На примере вертолета хочу показать, как это работает. В феврале по аналогичной программе нам был поставлен вертолет. Самый современный, упакованный всем оборудованием. Он совершил 330 часов полетов, и я слышу только хорошую обратную связь от людей, которые пользуются услугами этой санавиации.

По стоимости – 500 миллионов, которые были вывешены на плакате – это стоимость, которая включает в себя пять лет обслуживания, включая зарплату, горюче-смазочные материалы, страховку автомобилей. Подчеркиваю, что на сегодняшний день решение не принято, мяч сейчас на стороне «Ростеха», они сейчас определяются, попадет Амурская область в состав проекта или не попадет. Поэтому мы эту ситуацию держим на контроле, не переживайте. Люди получат более качественное медицинское обслуживание, коллектив будет сохранен. Более того, рассматривается возможность увеличения заработной платы водителям в связи с тем, что новую технику проще обслуживать, не нужно менять запчасти и так далее.

В субботу, 20 июля, Василий Орлов вылетел в командировку в Москву. По предварительным данным, вчера предполагалось провести переговоры с «Ростехом», где губернатор собирался обсудить все детали. О результате он обещал рассказать в СМИ.

Считалка КП

Цена контракта : 483 млн на 5 лет

Затраты на содержание гаража и автопарка 25 машин (всё включено) сегодня 66 млн. в год. На пять лет - 330 млн.

483-330=153 млн – нет экономии

Одна новая машина «Скорой» - 4 миллиона

153 млн: 4=38, 2 – столько машин можно купить, на сэкономленные деньги.

В гараже благовещенской ССМП 25 машин.

38-25 =13.

Можно полностью обновить автопарк и еще останется 13 новых машин для районов.

Вывод: И зачем весь сыр-бор тогда?!