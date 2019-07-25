Из затопляемых сел севера Приамурья продолжют эвакуировать людей

Накануне вечером в Селемджинском районе ушел под воду Норский заповедник. Затопило кордоны, людей и животных вовремя вывезли. Но это лишь первая волна.

- Ожидается повторный паводок на реках Селемджа и Нора. На всех участках ниже села Норск вероятен подъем воды до отметок, обозначающих опасные явления. Возможно подтопление частных подворий, - отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.

Специалисты доложили о том, что подготовка к паводку идет во всех селах Селемджинского района, расположенных вдоль рек. В зоне риска Февральское, Бысса, Норск.

Север Приамурья может пострадать от воды - Администрация Норского заповедника

Как сообщают в пресс-службе областного МЧС, в селе Норск сейчас эвакуируют жителей в пункты временного размещения. В в превентивных целях проводят эвакуацию жителей из домов, попадающих в зону подтопления. Планируется эвакуировать 35 человек, из них 6 детей. Накануне, 24 июля, уже были эвакуированы пять человек.Жителей эвакуируют в местную школу, где развернут пункт временного размещения, а затем доставят в поселок Февральск Селемжджинского района, там ПВР развернут в больнице. Эвакуация проводится в превентивных целях. Для доставки жителей из Норска в Февральск из Благовещенска вылетели вертолеты Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, которые вчера прибыли к нам для оказания помощи в ликвидации последствий паводка. Водой отрезаны еще 7 населенных пунктов в Селемджинском районе (п. Экимчан, с. Коболдо, с. Огоджа, п. Златоустовск, п. Ольгинск, с. Ивановское, п. Токур).

Ранее эвакуировано было 69 человек из села Ивановка Зейского района. Сейчас дороги в Ивановку нет. Без транспортного сообщения - населенные пункты Ивановка и Амуро-Балтийск. По-прежнему подтоплена дорога Зея – Огорон. Добраться в село можно на железнодорожном транспорте.

По сообщению амурского рпавительства всего на сегодня оказались подтоплены около 30 участков дорог общей протяжённостью около 80 км, а также 400 придомовых участков.

Обстановка на реках тревожная: 24 июля зафиксирована следующая гидрологическая обстановка: в верхнем течении Амура наблюдается подъем уровня воды на 1,1-1,4 метра, что ниже и в пределах нормы. Исключение составляет район села Джалинда, где уровень воды выше нормы на 2,1 метра, а на участке от села Поярково до Иннокеньтьевки выше на 0,2-0,8 метра. На реке Правый Уркан уровень воды сохраняется выше отметок опасного явления. По состоянию на 14.00 24 июля уровень воды составил 656 сантиметров. Пойма затоплена на глубину 0,9 метров, наблюдается тенденция спада.

На реке Зее уровень воды выше на 0,4-1,7 метра. Интенсивный подъем отмечается на участке Поляковский – Мазаново на 0,6 – 1,3 метра за сутки. Река в пределах коренного русла. На реке Селемдже уровни воды выше нормы на 2,1-2,8 метра. Отмечается подъем уровня воды с выходом на пойму на участке от села Стойба до села Норск на 0,3-1,2 метра. В связи с этим, предполагается, что возникнет паводковая обстановка в пяти муниципальных образованиях: Селемджинском, Мазановском, Свободненском, Серышевском, Благовещенском районах. Подтопление возможно в 21 населенном пункте. Сложную ситуацию прогнозируют в Селемджинском и Мазановском районах.