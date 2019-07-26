Гребень паводка в Амурской области смещается к югу

25 июля жителей Норска эвакуировали в поселок Февральск на вертолетах прииска «Петропавловский» и Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России Ми-8 и Ми-26. Эвакуировано 155 человек, из них 65 детей. 79 человек, из них 29 детей, размещены у родственников, остальные – в пунктах временного размещения населения, которые развернуты в больнице, школе, спортивном комплексе и на базе отдыха ООО «Транзит» поселка Февральск.

В эвакуационном пункте Норска, расположенном в здании школы, находятся спасатели и 36 человек местного населения. 71 житель села находятся на чердаках своих домов, отказываясь от эвакуации.

В результате подтопления автодорог без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов: п. Экимчан, с. Коболдо, с. Огоджа, п. Златоустовск, п. Ольгинск, с. Ивановское, с. Токур, с. Норск. Запасы продовольствия, медикаментов и горюче смазочных материалов в населенных пунктах находятся в наличии из расчёта на 15 суток автономного пребывания. Больных, нуждающихся в срочном медицинском обслуживании, нет.

Напомним, что эвакуация была проведена и в Зейском районе. Всего из с. Ивановка Зейского района в превентивных целях было эвакуировано 69 человек, из них 31 ребенок. 18 эвакуированных размещены в пункте временного размещения, организованном в Овсянковской участковой больнице, остальные находятся у родственников. На территории Зейского района наблюдается подтопление 435 придворовых территорий, 6 участков дорог местного значения, без транспортного сообщения продолжают оставаться с. Ивановка и п. Амуробалтийск.

25 июля в Мазановский район из Хабаровска прибыла аэромобильная группировка Амурского спасательного центра МЧС России для проведения превентивных мероприятий по защите населенных пунктов. Гребень Селемджинского паводка смещается в сторону села Богословка Мазановского района.

Вчера в превентивных целях проводилась эвакуация жителей в поселок Новокиевский Увал. Из Богословки эвакуировано 62 человека, из них 18 детей. 43 человека, из них 11 детей, разместились у родственников, остальные – в школе, где развернут пункт временного размещения.

Гребень Селемджинского паводка, по информации Амурского ЦГМС, проходил в районе села Норск Селемджинского района. Уровень воды в реке там на утро 26 июля составил 797 см, отметка опасного явления превышена на 97 см, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области. Сейчас гребень паводка сестился в Мазановский район к селу Богуславка и Козловка. Оттуда эвакуировано 19 человке. Готовятся к эвакуации жители сел ниже по течению. В селах, расположенных вдоль рек оборудуют дамбы для защиты от подтопления.

К паводку подготовился и Благовещенский район. Организованы превентивные мероприятия по недопущению подтопления сел Усть – Ивановка и Владимировка. В частности, создан запас инертных материалов (песка и пескогравия) для усиления дамб, закуплено 1000 мешков. По заявке района Правительство предоставит в села 4 водоналивные дамбы протяженностью 100 метров, каждая из которых заменяет 1000 мешков. Также для экстренных случаев подготовлены к эксплуатации пункт временного размещения в селе Волково и 10 плавсредств с подвесными моторами общей вместимостью 50 человек. .