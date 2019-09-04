Как переживают африканскую чуму свиней в амурских кафе и магазинах

В Приамурье продолжается волна африканской чумы свиней. В зонах, где введен карантин, забили абсолютно все зараженное свинопоголовье. Теперь там специалисты проводят дезинфекцию. Однако в начале недели стало известно, что вирус добрался и до Благовещенска. Горожане забеспокоились, не останутся ли они без любимых китайских блюд в кафе, да и от домашнего плова со свининкой отказываться не хочется. Как обстоят дела в областном центре, разузнала «Комсомольская правда».

Там, где можно пообедать

Первым делом мы обзвонили городские кафе. Сотрудники общепита тревогу пока не бьют, но и откуда берут мясо, признаются не все.

- Ой, не знаю, но мясо хорошее, буквально вчера приходили гости, кушали, никто не жаловался. Дефицита в продуктах никакого нет. Но хозяина пока на месте нет, а я больше ничего не знаю, - вежливо отвертелись в одном из заведений города.

В других кафе нас заверили, что работают с поставщиками из-за рубежа, а потому никаких неудобств в связи с африканской чумой амурских свиней не испытывают.

- Мы готовы предоставить все сертификаты качества, скрывать от посетителей нам нечего, мы о своих гостях заботимся, - гордо заявляют в одном из ресторанов китайской кухни.

Роста цен на блюда из свинины также не ожидается, все останется на прежнем уровне.

Там, где можно купить полуфабрикаты

В супермаркетах и дискаунтерах города выбор свинины до сих пор имеется, и немалый. И на кости, и без кости, и шейка, и окорок, и вырезка - выбирай, что душе угодно!

Продукции нашего производителя на полках мы не обнаружили. Кстати, о том, что местную свинину в Приамурье не реализуют, рассказывала и руководитель управления Россельхознадзора по Амурской области Яна Любченкова.

- Россельхознадзор принимает жесточайшие меры для предотвращения распространения чумы. Надо сказать, что в наш регион завозят свинину только из других регионов страны и Европы. Из Китая ввоз свиного мяса запрещен, тем не менее, мы пресекаем нелегальные попытки провезти на территорию страны эту продукцию. С начала года в Приамурье пытались провезти 500 килограммов запрещенного мяса, которое наши специалисты изъяли, - рассказала она.

Там, где свое, домашнее

Свинина с полок местных рынков исчезла совсем. Где-то прилавки закрыты вовсе, а где-то лежит только другое мясо - птица, говядина…

- Нам еще неделю назад сказали убрать все мясо с полок. Знаю, что где-то могут продавать, но нелегально: готовы и по 150-200 рублей за кило отдавать, тогда как раньше просили по 300 рублей. Видела даже на днях объявление: сало за 180 рублей! А мы по 120 брали… - рассказала продавец одного из рынков Галина.

Если вам стало известно о фактах нелегальной продажи свинины, сообщите об этом на горячие линии Управления Россельхознадзора - 22-69-66 и Управления ветеринарии - 51-52-48 и 51-52-55.

СПРАВКА

Вирус африканской чумы свиней в Амурской области выявили впервые. Изначально животные заболели в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в селе Усть-Ивановка. Тогда, в связи с паводком, в хозяйстве начало топить летний загон. Спустя несколько дней свиньи начали дохнуть - в день по 10-15 животных. Из носа у них шла кровь, на теле появлялись черные пятна.

Причины заражения амурского свинопоголовья вирусом африканской чумы свиней выясняются. Один из факторов - соседство региона с Китаем. По данным областного ветуправления, очаги вируса АЧС в Приамурье территориально совпадают со вспышками этого заболевания в провинции Хэйлунцзян. Подтвердить это должны результаты исследований, которые станут известны в ближайшее время, заверили в региональном управлении ветеринарии.

АЧС - это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. В мире не существует вакцины, а также средств для лечения и профилактики АЧС. Однако для людей вирус не опасен.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Самостоятельно узнать, заражено ли мясо вирусом АЧС, нельзя. Для этого образцы свинины отправляются в лаборатории Амурской области, а также Пскова и Владимира. Но все же следует помнить о том, какие документы должны быть у тех, кто торгует мясом: