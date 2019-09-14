2019-09-15T14:34:33+03:00
Общество

На открытии «Амурской осени» участники устроили сюрприз для президента фестиваля Сергея Новожилова

Участие в церемонии открытия приняли не только российские артисты, но и зарубежные
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: авторФото: автор
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14 сентября в Благовещенске прошло открытие фестиваля кино и театра «Амурская осень». По традиции перед началом церемонии звездные гости прошли по красной дорожке, которая в этом году была организована у Общественно-культурного центра.

Надо сказать, с погодой артистам несказанно повезло, солнышко пригревало совсем не по-осеннему. А ведь всего за день до этого дождь сорвал выступление участников фестиваля на набережной.

Фото: автор

Фото: автор

В том году на фестиваль приехали не только российские звезды, но также делегации из Японии и Китая. Зарубежные фильмы будут показаны отдельной программой.

Фото: автор

Фото: автор

Посмотреть на любимых артистов собрались многие благовещенцы. Тепло встречали постоянную участницу фестиваля Лизу Арзамасову. В этом году девушка вела церемонию открытия вместе с Максимом Колосовым.

Фото: автор

Фото: автор

В очередной раз красную дорожку украсила актриса Юлия Такшина, известная зрителям по сериалу «Не родись красивой». Девушка выбрала летящее платье в пол, и сорвала шквал аплодисментов от зрителей. Прямо на красной дорожке артистка делала селфи и снимала видео на смартфон.

Фото: автор

Фото: автор

Также поступили и многие другие участники фестиваля. А вот режиссер Борис Гуц, снявший на телефон фильм, на красной дорожке обошелся без гаджета.

Фото: автор

Фото: автор

Дмитрий Нестеров прибыл в Приамурье несколько дней назад в составе «Звездного десанта», выступившего перед жителями районов. О своей поездке певец уже рассказал своим подписчикам в Instagram. По его словам, ехать на Дальний Восток, стоит именно в это время.

«Сейчас золотая осень – это Рай на земле!», - написал у себя на страничке Нестеров.

Фото: автор

Фото: автор

Также зрители тепло встретили звезду сериала «Молодежка» Евгения Банифатова. Артист также участвовал в прологе фестиваля и выступал в районах области. И даже признался в любви к… поселку Прогресс.

«Я сюда приезжаю уже второй год и встречаю бесконечное радушие, любовь и доброту в глазах местных жителей! Спасибо большое за теплый прием, мои дорогие!», - написал он у себя на странице.

Фото: автор

Фото: автор

Фурор на дорожке произвел югославский и сербский киноактера, режиссера и каскадера Гойко Митича. Напомним, встреча со знаменитым индейцем советского кино пройдет в шатре фестиваля 15 сентября (полную программу фестиваля вы можете посмотреть здесь).

Фото: автор

Фото: автор

Также по красной дорожке прошли Юрий Стоянов, Тамара Глоба, Оксана Сташенко, Сергей Перегудов, Юрий Чернов, Андрей Андреев, Владислав Фурманов, Елена Захарова и многие другие артисты.

Церемония открытия фестиваля в большом зале ОКЦ началась в 18:00. Многие артисты исполнили песни, а Елена Захарова прочитала отрывок из поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».

Фото: автор

Фото: автор

Отличился и артист известный по сериалу «Универ» Александр Стекольников. Молодой человек станцевал степ сразу в двух образах.

Фото: автор

Фото: автор

Во время церемонии специальный приз за заслуги перед кинематографом вручили Гойко Митичу. Кроме диплома заслуженному индейцу подарили золотую ручку с бриллиантом и российским триколором.

Также картину работы амурского художника Леонида Кильчанского подарили Юрию Чернову. В этом году артист отметил 70-летие.

Фото: автор

Фото: автор

Завершилась церемония сюрпризом от участников фестиваля для президента «Амурской осени» Сергея Новожилов, который также отметил юбилей, 60 лет. В благодарность Сергей Новожилов исполнил песню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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