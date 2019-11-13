Когда приходится несладко. Что вы не знали про диабет

По данным государственного регистра, в России сахарным диабетом страдает более 4 млн человек, но специалисты уточняют: реальное число заболевших гораздо больше и может превышать 10 млн россиян, так как многие просто не знают, что у них диабет. Это коварное заболевание можно не замечать долгое время или игнорировать, но в итоге могут появиться серьезные проблемы со здоровьем в будущем.

В преддверии 14 ноября – Всемирного дня борьбы с диабетом - медики и общественность объединяют усилия и спешат напомнить людям о необходимости заботиться о своем здоровье.

Название сладкое - болезнь горькая

Считается, что риск заболеть сахарным диабетом напрямую связан с высоким потреблением сахара – путаницу вносит «сладкое» название болезни. Но корень проблемы кроется намного глубже. Все дело в гормоне инсулин, который является главным регулятором уровня сахара в крови. В случае сахарного диабета I типа организм вырабатывает инсулина слишком мало. А при диабете II типа инсулина может быть достаточно и даже с избытком, но клетки к нему нечувствительны, и он не работает.

Сахарный диабет I типа развивается в молодом возрасте (в большинстве случаев до 30 лет); начало его всегда сопровождается выраженными симптомами гипергликемии: больной худеет, чувствует слабость, жажду, выделяет большое количество мочи. Характерным является наличие ацетона в моче (определяется при исследовании), возможен также запах ацетона в выделяемом воздухе. Если вовремя не обратиться к врачу и не начать лечение инсулином, состояние ухудшается, может развиться диабетическая кома. Причиной сахарного диабета I типа является сокращение выработки инсулина поджелудочной железой. Происходит это на фоне генетической предрасположенности, которая при воздействии внешних факторов (например, вирусов) приводит к изменению состояния иммунной системы организма и в дальнейшем к развитию диабета.

Сахарный диабет II типа встречается значительно чаще. Это заболевание характерно для более зрелого возраста, как правило, после 30 лет. Около 90% больных имеют избыточный вес или ожирение. Начинается заболевание, в отличие от диабета I типа, постепенно, часто совершенно незаметно для больного. Человек может достаточно долго болеть, но не знать об этом. Повышенный сахар в крови может быть выявлен случайно, при обследовании по какому-нибудь другому поводу.

Выделяют еще диабет беременных - он обычно проходит после родов.

Скрытый враг

Поскольку при сахарном диабете II типа уровень сахара (глюкозы) в крови может расти в течение довольно долгого периода времени, человек может не испытывать никаких необычных ощущений. На ранних стадиях сахарный диабет II типа может не проявляться никакими симптомами. В этом и заключается коварство болезни. Именно этот факт наталкивает на необходимость контролировать уровень глюкозы в крови время от времени даже здоровому человеку. Если же вы заметили у себя такие симптомы, как повышенная утомляемость, слабость, постоянная жажда и сухость во рту, частые мочеиспускания, ухудшение зрения, снижение веса, плохое заживление ран, зуд в области гениталий, как можно скорее обратитесь к доктору.

Адекватно подобранное лечение, самодисциплина, регулярный контроль лабораторных показателей и здоровый образ жизни позволяют жить полной жизнью долгие годы.

Будьте здоровы!

Проверьте свой уровень глюкозы в крови. Если он у вас выше нормальных значений - немедленно обратитесь к врачу!

Помните! Риск развития инсульта или инфаркта у больных сахарным диабетом в 2 - 4 раза выше, чем у людей, не страдающих этим заболеванием.

5 шагов к здоровому будущему

1. Следите за своим весом! Ваш индекс массы тела должен быть не более 25.

2. 30 минут физической активности ежедневно.

3. Окружность талии менее 94 см (мужчины) и 80 см (женщины).

4. Ежедневно употребляйте не менее 500 г овощей, фруктов и ягод.

5. Ограничьте потребление сладких газированных напитков.

Факторы риска диабета

- Избыточная масса тела, ожирение

- Артериальная гипертония (давление 140/90 мм рт. ст. и выше)

- Наличие сахарного диабета у ближайших родственников

- Низкий уровень физической активности

- Низкий уровень «хорошего» холестерина в крови (ЛПВП менее 0,9 ммоль/л) и высокий уровень триглицеридов (2,82 ммоль/л и более)

- Высокий уровень сахара в крови во время беременности, рождение ребенка весом более 4 кг

ВАЖНО!

Симптомы диабета

Ухудшение зрения

Повышенная утомляемость, слабость

Частое мочеиспускание и увеличение мочи за сутки

Снижение эрекции у мужчин

Частая молочница у женщин

Снижение веса, иногда повышение аппетита

Воспалительные процессы, плохо заживающие раны, расчесы на коже

Постоянная жажда, сухость во рту.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на 1 января 2019 года в Амурской области:

- Среди эндокринной патологии сахарный диабет (СД) является самым распространенным и составляет 72,4% (2017 г. - 70%).

- На диспансерном учете у эндокринолога состоят 34 163 взрослого населения (2018 г. – 32 745). Из них больных СД I типа – 866 человек, СД II типа - 23 876 человек.

- Детей от 0-17 лет, состоящих на Д-учете эндокринной патологии – 2501, из них больны сахарным диабетом 179 (176 детей - I типа, 3 детей - II типа).

- Ежегодно ряды заболевших пополняются в среднем на 1,5-2 тыс. человек.

*По данным Амурского медицинского информационно аналитического центра.