«Он зашел с оружием, собрал его в коридоре, а охранник его просто пропустил!»: очевидцы рассказали о стрельбе в колледже Благовещенска

В центре Благовещенска в четверг, 14 ноября, прозвучали выстрелы. По неподтвержденной информации, стрельба произошла на пересечении ул. Красноармейская – Шевченко. В соцсетях появились первые сообщения о студенте, который застрелил одного человека и ранил другого. Также сообщают о большем количестве пострадавших.

Фото: КП

Наряды полиции оцепили улицу, автомобилистов пускают в обход перекрестка. Студенты Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства снимают происходящее на камеры телефонов и рассказывают о большом количестве полицейских, медиков и пожарных.

- В толпе рассказали, что студент 4-го курса застрелил двоих второкурсников, а сам остался в здании, - сообщает наш журналист с места событий.

Фото: КП

Также появились кадры с окровавленным человеком, который находится в колледже. Студенты пытаются остановить кровь.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в колледж зашел человек и открыл огонь. Сам он покончил с собой.

Фото: КП

ОБНОВЛЕНО в 11.48

Очевидцы на месте события рассказали, что нападавшему – 18 лет. Он погиб. По предварительным данным, пострадали трое человек.

Коллаж из фотографий, присланных в редакцию

ОБНОВЛЕНО 12.22

В редакцию КП прислали видео, на котором видно, что один из молодых людей получил ранение. Он потерял много крови. На месте ему стараются оказать помощь знакомые.

Между тем, знакомые со стрелком студенты, сообщают, что буйным нравом он не отличался, ни с кем не конфликтовал. Очевидцы говорят, что парень вышел в туалет, а вернулся уже с оружием.

Фото: КП

В магазине по соседству рассказали, что к ним забежала молодая преподавательница.

- У нас в магазине здесь спрятали девчонку, молоденькую совсем учительницу, которую он выкинул из кабинета, где первый раз выстрелил. Охрана пропустила. Она забежала на наш пост охраны, сказала, чтобы вызывали полицию. Мы позвонили в 112, наш вызов был первым. Я в шоке. Охранник пропустил его, просто пропустил! То есть, он зашел с оружием, в коридоре его собрал и зашел в кабинет абсолютно беспрепятственно! – говорит женщина.

Фото: КП

Известно, что почти все учащиеся группы были в аудитории, когда туда ворвался студент с оружием и открыл огонь. Также есть информация, что сам нападавший покончил с собой. По другим данным парень закрылся в аудитории.

Фото: КП

Обновлено в 12.32

О произошедшем рассказали в полиции:

«К наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Когда инспекторы поднялись на второй этаж учебного заведения, увидели гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. Злоумышленника блокировали в аудитории. С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сотрудники полиции вывели всех, находящихся в помещении людей на улицу».

Фото: КП

Сообщается, что на месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе самого стрелка, также в результате инцидента предварительно трое пострадали.

По предварительным данным злоумышленник совершил суицид с использованием своего оружия. Оно зарегистрировано на самого нападавшего.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Полицейские не пострадали.

Молодым людям, получившим ранения оказывается медицинская помощь.

Предварительно причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.