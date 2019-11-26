«Сила Сибири» - сила прогресса и развития

На декабрь этого года запланирован пуск магистрального газопровода «Сила Сибири». Он будет становым хребтом системы транспортировки газа на востоке России, благодаря которой станет возможна газификация этих регионов. В августе к магистральному газопроводу «Сила Сибири» уже подключили Чаяндинское месторождение в Якутии, которое наряду с Ковыктинским в Иркутской области станет ресурсной базой для газопровода.

Фото: ООО «Газпром экспо»

ПАО «Газпром» располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой, ее протяженность на территории России составляет 172,6 тыс. км. Если вытянуть в линию все магистральные газопроводы, они четырежды опоясали бы Землю. «Сила Сибири» может по праву считаться одним из самых технологичных и масштабных газотранспортных проектов компании последних лет.

Исторический момент для газификации регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири

Магистральный газопровод «Сила Сибири» - один из ключевых объектов Восточной газовой программы, которая утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по её реализации Правительство РФ поручило ПАО «Газпром».

Базовым принципом Восточной газовой программы является первоочередное газоснабжение населения регионов востока России.

В 2008 году в рамках ВГП «Газпром» приступил к проектированию первой на Востоке страны межрегиональной газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Ее строительство началось в июле 2009 года. ГТС предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Масштабный проект был реализован в рекордно короткие сроки. В сентябре 2011 года первый пусковой комплекс ГТС был введен в эксплуатацию, и природный газ впервые поступил во Владивосток.

Фото: ООО «Газпром экспо»

ГТС «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» создала условия для масштабной газификации и ускорения социально-экономического развития Хабаровского и Приморского краев, создания новых крупных промышленных предприятий. «Сила Сибири» позволит существенно расширить географию газификации восточных регионов страны.

Ключевые проекты Восточной газовой программы

Ресурсной базой для «Силы Сибири» станут Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии и Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области. Газ с них будет поступать по магистральному газопроводу российским потребителям и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из газа, поступающего по «Силе Сибири», будут извлекаться ценнные для газохимической и других отраслей промышленности компоненты. Для этого в районе г. Свободного строится Амурский газоперерабатывающий завод.

Фото: ПАО «Газпром»

Все перечисленные проекты относятся к разряду крупнейших и уникальных. Так, «Сила Сибири» - крупнейшая газотранспортная система на востоке России.

Чаяндинское месторождение, объем запасов которого оценивается в 1,2 трлн кубометров, - одно из крупнейших на востоке России. По размеру запасов (В1+В2) относится к категории уникальных. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, содержит значительные объемы гелия.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (ГКМ) еще богаче по запасам голубого топлива - более чем в два раза - 2,7 трлн куб. м газа и 90,6 млн тонн газового конденсата. Ковыктинское ГКМ - крупнейшее на востоке России по запасам газа. По размеру запасов (категории С1+С2) относится к категории уникальных.

Фото: ПАО «Газпром»

Амурский газоперарабатывающий завод станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа и мировым лидером по производству гелия: на заводе в год планируется получать до 60 млн куб. м этого полезного газа.

Новые рабочие места и новое качество жизни

Восточная газовая программа реализуется в Амурской, Сахалинской, Иркутской областях, в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Республике Саха (Якутия).

ПАО «Газпром» - социально ориентированная компания, которая оказывает всестороннюю помощь регионам, в которых реализует свои проекты. Так, Восточная газовая программа оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Фото: ООО «Газпром экспо»

Дочерние компании ПАО «Газпром», ответственные за реализацию проектов в рамках ВГП, на местах занимаются благотворительностью, высаживают деревья, участвуют в экологических марафонах и поддерживают детский спорт. Помимо этого в регионах реализации ВГП создаются новые рабочие места.

Например, к работе по строительству и эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири» привлекаются местные жители в рамках соглашений с региональными администрациями. Так, в Чаяндинском нефтегазопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Ноябрьск» работают около 90 жителей Якутии, из них 15 человек занимают руководящие посты.

Для обслуживания «Силы Сибири» организованы Алданское, Нерюнгринское, Сковородинское, Свободненское и Ленское линейные производственные управления. В них работают почти 1300 человек, более 80% из них составляют местные жители. Для вновь принятых сотрудников проводится обучение в корпоративном институте, а также в действующих филиалах для получения практического опыта.

Фото: ООО «Газпром экспо»

Маштабный набор сотрудников сейчас ведется и на Амурский газоперерабатывающий завод. Там будет создано около 3 тысяч новых рабочих мест.

Этапы большой магистрали

В сентябре 2014 года «Газпром» приступил к строительству первого участка газопровода «Сила Сибири» - от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска. Его протяжённость составляет около 2200 км. В середине августа 2019 года «Газпром» отчитался о завершении работ по подключению Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения к газопроводу «Сила Сибири». Трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру, полностью готов. В сентябре началось заполнение газом «Силы Сибири», и уже 29 октября газ дошел до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

Всего запланированная протяженность МГ «Сила Сибири» составляет около 3000 километров. На втором этапе к газотранспортной системе «Сила Сибири» будет подключено Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Для этого будет построен участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского - около 800 км. На третьем этапе планируется расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

Фото: ПАО «Газпром»

Бережные технологии

Трасса «Силы Сибири» проходит в экстремальных природных условиях. Магистраль преодолевает заболоченные и горные местности, сейсмоактивные территории, участки со скальными грунтами и вечной мерзлотой.

Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения «Силы Сибири» составляют от минус 41°С на территории Амурской области до минус 62°С в Республике Саха (Якутия).

При строительстве «Силы Сибири» «Газпром» применял только современные и высоконадежные технологии и оборудование. Важный момент: все трубы, которые использовались при строительстве «Силы Сибири», российского производства.

В частности, были использованы стальные трубы, имеющие внутреннее гладкостное покрытие. Эта технология снижает затраты энергии на транспортировку газа за счет уменьшения шероховатости трубы и, соответственно, трения. Внешняя изоляция труб выполнена из отечественных нанокомпозиционных материалов и обеспечивает высокую коррозионную стойкость газопровода. А, в свою очередь, для пересечения активных тектонических разломов использовались трубы с повышенной деформационной способностью. Их в России раньше вообще не выпускали: благодаря сотрудничеству с «Газпромом» российские трубные заводы стали производить совершенно новый для них вид труб, соответствующий мировым стандартам.

Фото: ПАО «Газпром»

При выборе оборудования особое внимание уделялось надежности и экономичности его эксплуатации. Например, электроприводы для трубопроводной арматуры, в которых используются энергоаккумуляторы, рассчитаны на работу без обслуживания в течение 20 лет. Их применение позволяет сократить затраты на строительство, а уникальная механика привода - снизить энергопотребление.

«Газпром» традиционно бережно относится к природе. Поэтому маршрут «Силы Сибири» был рассчитан так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Магистраль проходит в основном по участкам редколесья и старых гарей - территориям с деревьями, погибшими от пожара. Также при строительстве использовались быстроразвертываемые самоходные мостовые переходы. В числе их преимуществ - устройство перехода через реку, ручей, овраг без промежуточной опоры, что имеет важное значение для сохранения экосистемы.

Новый газовый путь

В декабре 2019 года начнутся поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Это историческое событие: мы открываем новый «газовый путь» между крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым импортером природного газа. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка», - заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на годовом общем собрании акционеров в июне 2019 года.

Фото: ООО «Газпром экспо»

Китай является самым динамичным и быстрорастущим газовым рынком в мире. В прошлом году КНР впервые возглавила список крупнейших импортеров природного газа.

Как отметил Алексей Миллер на встрече с китайскими коллегами в начале сентября, «газовый рынок Китая продолжает стремительный рост, только за один текущий год потребление газа в КНР увеличится на объем, сопоставимый с мощностью «Силы Сибири».