Строительство моста между Благовещенском и Китаем завершено

Основные этапы строительства российской части автомобильного моста между Благовещенском и Хэйхэ завершены. 29 ноября готовый объект осмотрели и одобрили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Фото: www.amurobl.ru

О строительстве моста заговорили еще в 1988 году, но по разным причинам начало работ откладывалось. Масштабная стройка началась лишь в 2016 году. Тогда работы оценивались в сумму около 20 миллиардов рублей. Обе стороны построили по 540 метров моста. Стыковка половин прошла 31 мая этого года. Всего же общая протяженность мостового перехода – 20 километров. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

Фото: www.amurobl.ru

Строительство моста велось круглосуточно. С российской стороны было задействовано 960 человек. В работе строители использовали отечественные материалы, лишь ванты были привезены из Франции.

К слову, мост был построен без бюджетных денег. Для его строительства была придумана уникальная концессионная модель. Она предусматривает под собой строительство и эксплуатацию мостового перехода на коммерческой основе в расчетный период: строительство 3 года и эксплуатация 16 лет за счёт взимания проездной платы. Палнируется, что в сутки по мосту будут проходить около пяти с половиной тысяч человек, проезжать 630 грузовых и 68 легковых автомобилей, а также 164 автобуса.

Фото: www.amurobl.ru

Как отметил губернатор Приамурья Василий Орлов, новый объект создаёт экономические предпосылки для реализации целого ряда инвестиционных проектов на территории области, поскольку значительно удешевляет логистику. Это позволит увеличить товарооборот, и поспособствует развитию туризма. Открытия моста с нетерпением ждут и местные жители, для которых путешествия через Амур станут еще комфортнее.

Фото: www.amurobl.ru

В честь завершения строительства, по мосту уже проехали первые КамАЗы. Ввести переход в эксплуатацию по временной схеме должны в апреле 2020 года. К этому времени будет готов и автомобильный пункт пропуска. До запуска движения по мосту нужно будет синхронизировать требования к правилам дорожного движения, которые разнятся в России и КНР. Переход станет собственностью Амурской области и китайской провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии госграницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.amur.kp.ru/video/embed/746785" frameborder="0"></iframe> В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур.

Также на открытии Амурского экономического форума глава области отметил, что через несколько дней состоится торжественное открытие газопровода «Силы Сибири», по которому начнутся поставки российского газа в Китай. Кроме того, началось строительство уникальной трансграничной канатной дороги. Это будет первая переправа такого типа, соединяющая два государства.

Стыковка двух половин моста 31 мая 2019 года Фото: Анатолий Левской

- Отдельно хочу сказать о преференциальных режимах – режим Свободный порт «Владивосток» также предусматривается на территории города Благовещенска. Документы находятся в федеральных министерствах. Стоит задача руководства – этот режим распространить на территории города Благовещенска. Это даст особый импульс для инвестиций, - сказал глава Василий Орлов.

Фото: www.amurobl.ru

ДОСЬЕ «КП»

Этапы строительства моста через Амур

1988 год – высказана необходимость строительства моста между Россией и Китаем.

19 декабря 1992 года - подписано соглашение между правительствами России и Китая о международном автомобильном сообщении.

26 июня 1995 года – соглашение о совместном строительстве моста через Амур. В этом же году начинаются изыскания, но работы прекращаются из-за отсутствия финансирования.

Сентябрь 2015 года – подписано новое соглашение о строительстве моста.

15 июня 2016 года – подписан Концессионный договор о финансировании строительства.

24 декабря 2016 года – начало строительства моста.

8 мая 2018 года – надвижка мостового перехода через протоку Каникурганскую.

31 мая 2019 года – стыковка российской и китайской половин моста.