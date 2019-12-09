В Благовещенске эвакуировали несколько школ
Утром 9 ноября поступило сразу несколько сообщений о взрывных устройствах в школах города.
Фото: whatsapp
- Нам сообщили, что в школе была эвакуация детей, якобы заложена бомба. Попросили быстро забрать детей, временно их завели в подъезд неподалеку. Дети очень напуганы, - рассказала КП мама одного из учеников школы №26.
Фото: whatsapp
По предварительным данным эвакуированы ученики пяти школ. Занятия в первую смену отменены.
Как сообщили в администрации города, на место незамедлительно выехали оперативные службы. Кроме того, на место событий выехала мэр областного центра Валентна Калита.
Фото: whatsapp
А В ЭТО ВРЕМЯ
Оперативники проверяют информацию о массовом минировании школ в Приморье
В местах возможных ЧП работают представители экстренных служб (подробности)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часть торгового центра в Благовещенске перекрыли из-за посетителя с ножом
В редакцию «Комсомольской правды» поступило сообщение от читателей о том, что «Старый город» в торговом центре «Острова» был перекрыт. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU