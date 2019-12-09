В Благовещенске эвакуировали несколько школ

Утром 9 ноября поступило сразу несколько сообщений о взрывных устройствах в школах города.

Фото: whatsapp

- Нам сообщили, что в школе была эвакуация детей, якобы заложена бомба. Попросили быстро забрать детей, временно их завели в подъезд неподалеку. Дети очень напуганы, - рассказала КП мама одного из учеников школы №26.

Фото: whatsapp

По предварительным данным эвакуированы ученики пяти школ. Занятия в первую смену отменены.

Как сообщили в администрации города, на место незамедлительно выехали оперативные службы. Кроме того, на место событий выехала мэр областного центра Валентна Калита.

Фото: whatsapp

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