В Благовещенске эвакуируют детей из нескольких садиков

Утром 19 декабря поступило сообщение о минировании сразу нескольких детских садов. На места оперативно выехали спецслужбы, а малыши были эвакуированы в ближайшие школы. Также к садикам направили автобусы для обогрева ребят.

- Исполняющий обязанности мэра города Олег Имамеев незамедлительно выехал в детский сад №47. Как доложила заведующий Галина Дружинина, все дети, а это 246 воспитанников в течение 10 минут вывели в школу №17. На месте работают оперативные службы, - сообщают в администрации Благовещенска.

По словам оставивших сообщение о минировании, бомба были заложены в 13 садиках: №60, ул. Кантемирова 8/2; №67, ул. Студенческая, 28/1; № 32, ул. Зеленая, 4; № 40, ул. Свободная, 31; № 47, ул. Октябрьская, 236; школа № 23 ДОС 23, литер № 20, ул. Политехническая, 52; № 5, ул. Тополиная, 51/1; №5 корпус 1, ул. Амурская 261; №19, ул. Дьяченко, 6 б; №68 2 корпус, ул. Студенческая, 45/7; №68 3 корпус, ул. Шимановского, 16; № 28 корпус 1, ул. Студенческая, 34/5; 2 корпус детский сад № 67.

Администрация просит работодателей отнестись к ситуации с пониманием и отпустит родителей, чтобы они могли забрать детей.

Специалисты отработали уже несколько объектов, пока, к счастью, информация о взрывном устройстве не подтвердилась.

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