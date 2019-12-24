Зоозащитники плакали: Вячеславу Золотареву вынесли приговор

Сегодня, 24 декабря, прогремевшему на всю страну Вячеславу Золотареву вынесли приговор. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, повлекшее смерть нескольких особей». Мужчина отправится в колонию-поселение на три года. Однако срок немного сократится – дни, проведенные преступником под домашним арестом и нахождения в ИВС, будут пересчитаны: два дня зачтутся за один в колонии.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, стали: семейное положение, наличие малолетнего ребенка, заболевание псориазом, а также трудоустройство. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

На заседании суда присутствовали не только средства массовой информации, но и жена преступника, а также свободный зоозащитник Дарья Чухланцева. В течение вынесения приговора девушка молилась и плакала, вспоминая трупы измученных собак. И лишь в конце заседания, услышав срок лишения свободы, выдохнула: «Господи, спасибо!».

- Я сама лично вытаскивала эти трупы, и рада, что он получит по заслугам. Только с приговором суда я не согласна: я считаю, что тот факт, что он получил с этих собачек кругленькую сумму, является как раз-таки отягчающим обстоятельством, - сказала Дарья.

К слову, государственное обвинение выступало за лишение свободы сроком больше – на 4,5 года.

Напомним, Золотарев прогремел на всю страну в январе этого года, когда в чигиринском приюте «Дружок», которым он управлял, было найдено полсотни трупов собак. Оставшиеся в живых четвероногие питались своими мертвыми сородичами из-за того, что им попросту было нечего есть. Воды у собак также не было.