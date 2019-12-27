В новогоднюю ночь благовещенцев ждет лазерное шоу и представление ростовых кукол
Во время новогодних каникул в областном центре пройдет более 80 праздничных мероприятий, а вместе с предновогодним периодом - свыше 250 представлений, концертов, мастер-классов, конкурсов и выставок.
- Новый год благовещенцы начнут отмечать 31 декабря в 18.00 на главной площади города. До 19.00 будут работать 6 интерактивных площадок: три - игровые для детей и взрослых и три - в рамках городского конкурса на лучшую новогоднюю ель «Елочный базар». Участникам предстоит креативно нарядить зеленых красавиц. За самые оригинальные украшения конкурсанты получат ценные призы. Горожане в новогодних костюмах без подарка тоже не останутся, - говорят в администрации Благовещенска.
Также гостей праздника ждет лазерное шоу. В течение трех минут горожанам покажут историю Нового года, а также напомнят о знаковых для страны датах - 75-летии Победы в Великой Отечественной войне и 320-летии Указа Петра I о праздновании Нового года 1 января.
После этого благовещенцев ждет праздничное выступление под названием «Новогодний календарь» с участием традиционных новогодних персонажей и ростовых кукол Календарь, Часы и Мыши.
Общегородской праздник завершится красочным фейерверком.
Программа мероприятий на площади Ленина
31 декабря
18.00 - начало празднования Нового года, работа интерактивных площадок
19.00 - награждение победителей конкурса «Елочный базар»
19.00 - лазерное шоу
19.03 - праздничная программа «Новогодний календарь»
20.00 - фейерверк
2 - 8 января
13.00 - 15.00 - работа аниматоров в костюмах ростовых кукол
3 января
13.00 - театрализованное представление «По тропинкам Сказкограда в день рождения Елочки»
6 января
13.00 - театрализованное представление «Веселое Рождество»
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ИСТОЧНИК KP.RU