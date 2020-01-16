«Это было одно из самых сильных посланий»: амурские власти прокомментировали выступление президента

15 января президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию, в котором обозначил такие важные темы как демография, питание школьников, медицина, поддержка семей и другие. Участие в церемонии принял губернатор Амурской области Василий Орлов. Сразу после завершения выступления Владимира Путина глава Приамурья прокомментировал основные тезисы послания. В частности Василий Орлов отметил инициативы президента в области поддержки семей.

Фото: amurobl.ru

- В своем послании Федеральному собранию Президент рассказал о внедрении бесплатного горячего питания в школах для учеников с 1 - 4 класс. Это важнейшая мера поддержки! У нас в регионе уже реализуется подобная мера поддержки в школах. Мы с 1 ноября 2019 увеличили расходы на это направление. Так же Владимир Путин отметил 2-процентную ипотеку, призвав при этом банки включаться еще активнее в эту программу. Уже 23 амурских семьи получили эту льготу и с каждым днем их число только увеличивается. Еще одна позитивная новость - введение выплат на детей с 3 до 7 лет. Сильная мера поддержки! Это улучшит финансовое положение семей в тот период, когда в ней они особенно нуждаются, - отметил губернатор области.

Кроме того, президент обратил внимание на обеспечение местами в садиках детей до трех лет. Как отметили в правительстве Амурской области, в 2019 году регион сделал большой рывок в этом направлении. В частности, в рамках национального проекта «Демография» было построено три детских сада в Благовещенске, Белогорске и Усть-Ивановке, открыт второй корпус детского сада №9 в Свободном. Таким образом удалось создать 530 мест для малышей. В 2020 году детские сады планируют построить в селе Екатеринославка Октябрьского района на 70 мест и в пгт Магдагачи на 50 мест.

Министр социальной защиты населения Амурской области также отметила социальную направленность обращения президента.

Фото: instagram.com/minsotsamur

- Социальный блок вопросов в Послании Президента - на первом месте. Для нас, представителей органов соцзащиты, это очень значимо, - говорит Наталья Киселева. - Президент указал на тесную связь мер соцподдержки с благосостоянием населения, в частности, речь идет о семьях, где воспитываются дети. Это не просто новые меры и усиление старых, это новый шаг в социальной политике государства. Программа материнского капитала будет не только продлена, но и расширена - теперь серьезные, большие выплаты начнутся с первого ребенка, а с рождением третьего малыша семьи смогут решить жилищный вопрос. Важна и текущая поддержка семей с небольшим доходом вплоть до исполнения ребенком 7 лет, школьного возраста. Отметил Президент сегодня и значимость социального контракта. Приамурье не является пилотным регионом по части предоставления гражданам социального контракта (всего по стране таких регионов восемь). Но действенный механизм такой соц.поддержки граждан мы применяем, и будем продолжать эту практику - пока в рамках адресной помощи. Ее, к слову, в 2019 году получили более 700 амурских семей. Президент подчеркнул, что социальный контракт должен сказаться на благосостоянии семьи - человек может использовать средства на получение нужного образования, дальнейшего трудоустройства. Пока же социальный контракт на уровень бедности, действительно, как сказал глава государства, заметно не влияет. Но позволяет закрыть «острые проблемы» семьи - выплатить долги за ЖКУ, отремонтировать проводку и печь в жилом деревянном доме, где растут дети, а значит, возможно, предотвратить трагедии. На сегодняшний день это уже хорошо! Завтра будем двигаться дальше.

Также Василий Орлов отметил обеспечение кадрами учреждение здравоохранения, о которых упомянул президент.

- Только за 2019 год 35 амурских медиков отправились работать в районы Приамурья - программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реально работают и работают хорошо. С 2020 года размер единовременных выплат увеличился вдвое - 2 млн. рублей врачам и 1 млн. рублей фельдшерам. Это очень поможет специалистам. В 2020 году планируем построить 26 ФАПов, закупить 16 передвижных врачебных амбулаторий. Будет проведен капитальный ремонт в рамках бережливого производства 7 детских поликлиник, Тындинской больницы. Здоровье наших граждан всегда является приоритетом, и Президент в своем послании в очередной раз это подчеркнул.

Мэр Благовещенска Валентина Калита назвала послание президента одним из самых сильных за все годы его управления страной.

Фото: благовещенск.рф

- Глава государства объявил о многих серьезных изменениях в политической системе страны. Его выступление, в первую очередь, социально ориентированное. Значительное внимание было уделено вопросам повышения качества жизни, уровня доходов граждан. Демография, семейные ценности, здравоохранение, образование, социальное обеспечение — именно эти направления находятся сегодня в центре внимания государства. Выплаты малообеспеченным семьям на детей от 3 до 7 лет, увеличение маткапитала, выплаты за первого ребенка, поддержка учителей, студентов, строительство школ, дошкольных учреждений, учреждений допобразования. Уверена, что эти и многие другие озвученные Президентом меры, создадут необходимые условия для нового качественного витка развития страны, - сказала Валентина Калита.

Мэр города пообещала делать все, чтобы выполнить поручения Владимира Путина и улучшить качество жизни благовещенцев.

- В течение последнего времени, многие наши усилия были направлены на выполнение «майских» Указов президента 2012 года. Так за последние годы увеличилась заработная плата педагогических работников дошкольных учреждений, школ, учреждений дополнительного образования и работников культуры. Сейчас перед нами стоит задача повысить заработную плату работникам муниципальных учреждений, на которых не распространялись указанные повышения. Впереди у нас еще много работы, и я уверена, что совместно с жителями Благовещенска и представителями ветвей власти всех уровней мы непременно выполним все без исключения задачи, поставленные нашим Президентом, - подытожила мэр областного центра.

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