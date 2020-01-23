В Приамурье введен режим повышенной готовности из-за короновируса в Китае

В правительстве Амурской области прошло заседание санитарно-противоэпидемиологической комиссии, на котором рассмотрели ряд дополнительных мероприятий по противодействию распространению на территории области короновируса, бушующего в Китае. По данным Всемирной организации здравоохранения, вирус уже дошел до соседней с Приамурьем провинции Хэйлунцзян. Ситуация кажется особенно тревожной в связи с празднованием Китайского нового года, по окончанию которого граждане КНР, работающие в Благовещенске, вернутся обратно в город. Между тем, амурские власти и управление Роспотребнадзора уверены, что никаких причин для паники и тем более закрытия границы нет. Профилактические меры применяются уже со 2 января, а с 23 в области был введен режим повышенной готовности.

- Это значит, что идет актуализация всех схем оповещения, взаимодействия и так далее. На всех пунктах пропуска действует тотальная термометрия всех граждан. На сегодняшний день у нас прошло более 70 тысяч граждан, возвращающихся из стран юго-восточной Азии, лиц с признаками неблагополучия, прежде всего с повышенной температурой, зафиксировано не было. Причин для паники нет никаких. Главное воздержаться от поездок в неблагополучные страны, особенно детям и лицам пожилого возраста, которые особенно подвержены респираторным инфекциям. А в случае если есть необходимость пересечь границу соблюдать меры профилактики (см. КОНКРЕТНО), - говорит руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

По словам специалистов, правительство Китая принимает беспрецедентные противоэпидемиологические меры. В том числе налажен тесный контакт с амурскими властями, идет постоянный обмен информацией.

- Повышено внимание властей на всех уровнях. У нас налажен механизм взаимодействия. Еще в 2009 году был подписан договор между провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью, в котором есть статья, которая позволяет в таких случаях обмениваться оперативно информацией, - рассказала первый замминистра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Этим ситуация выгодно отличается от 2003 года, когда КНР до последнего скрывало вспышку атипичной пневмонии. К слову новый вирус той же природы, что и прошлый.

- Короновирус уже известный, тем не менее этот вирус характеризуется своей изменчивостью и мутацией. Мы уже наблюдали его в 2003 году, это была атипичная пневмония, в 2012 – так называемый ближневосточный респираторный синдром. Это все тот же короновирус, - объясняет Ольга Курганова. - Специфического лечения заболевания как такового нет, как впрочем, и для всей группы вирусов. Лечение симптоматическое. Сначала идет вирусная этимология, потом на ослабленный организм добавляется бактериальная, возникает такой микс и вирусы, и бактерии, поэтому протекает тяжело.

К слову, если в 2003 году естественным резервуаром вируса были верблюды, то в этот раз – летучие мыши. Именно через них вирус перешел из животной популяции, в человечексую.

Пока чтобы выявить потенциально зараженных граждан, специалистам приходится ориентироваться на симптомы. Но ученые ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора уже разработали средства для лабораторной диагностики нового патогена. Достаточно будет образца из носоглотки больного, чтобы в течение двух – четырех часов подтвердить или опровергнуть диагноз.

КОКРЕТНО

Симптомы заболевания:

- высокая температура

- насморк

- сухой кашель

- осиплость голоса

- одышка

- резкая слабость

- головная боль

- резкое ухудшение самочувствия

При наличии любых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

ВАЖНО!

Меры профилактики:

- избегайте мест массового скопления людей, не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты

- избегайте близкого контакта с лицами, имеющими признаки инфекционных заболеваний

- используйте медицинские маски, меняйте их каждые два часа

- тщательно мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед едой

- прочищайте нос, обрабатывайте его дезинфицирующими салфетками

- обрабатывайте гаджеты, на которых зачастую больше бактерий, чем на крышке унитаза общественного туалета

- откажитесь от экзотических блюд

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