Губернатор Приамурья: «Откажитесь от поездок в Китай»
Губернатор Амурской области, Василий Орлов, призывает отказаться от поездок в Китай. К жителям региона он обратился в своем инстаграм-аккаунте.
«Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», - говорится в сообщении губернатора.
Начальник Управления по научной работе и международному сотрудничеству Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) Николай Кухаренко поддержал опасения Василия Орлова в комментариях.
«В БГПУ с опасением ждем возвращения китайских студентов и преподавателей с каникул в феврале», - заметил Николай Кухаренко.
Напомним, ранее воздержаться от поездок за границу посоветовала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. Также она порекомендовала амурчанам строго соблюдать меры профилактики.
КОКРЕТНО
Симптомы заболевания:
- высокая температура
- насморк
- сухой кашель
- осиплость голоса
- одышка
- резкая слабость
- головная боль
- резкое ухудшение самочувствия
При наличии любых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
ВАЖНО!
Меры профилактики:
- избегайте мест массового скопления людей, не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты
- избегайте близкого контакта с лицами, имеющими признаки инфекционных заболеваний
- используйте медицинские маски, меняйте их каждые два часа
- тщательно мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед едой
- прочищайте нос, обрабатывайте его дезинфицирующими салфетками
- обрабатывайте гаджеты, на которых зачастую больше бактерий, чем на крышке унитаза общественного туалета
- откажитесь от экзотических блюд
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ИСТОЧНИК KP.RU