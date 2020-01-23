Губернатор Приамурья: «Откажитесь от поездок в Китай»

Губернатор Амурской области, Василий Орлов, призывает отказаться от поездок в Китай. К жителям региона он обратился в своем инстаграм-аккаунте.

«Друзья, у наших соседей в КНР очень серьезная ситуация по коронавирусу. Нам надо принять все меры для профилактики. Откажитесь от поездок в это время, пожалуйста. Будьте внимательны к своему здоровью, обращайтесь к врачам при любом подозрении», - говорится в сообщении губернатора.

Начальник Управления по научной работе и международному сотрудничеству Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) Николай Кухаренко поддержал опасения Василия Орлова в комментариях.

«В БГПУ с опасением ждем возвращения китайских студентов и преподавателей с каникул в феврале», - заметил Николай Кухаренко.

Напомним, ранее воздержаться от поездок за границу посоветовала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова. Также она порекомендовала амурчанам строго соблюдать меры профилактики.

КОКРЕТНО

Симптомы заболевания:

- высокая температура

- насморк

- сухой кашель

- осиплость голоса

- одышка

- резкая слабость

- головная боль

- резкое ухудшение самочувствия

При наличии любых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

ВАЖНО!

Меры профилактики:

- избегайте мест массового скопления людей, не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты

- избегайте близкого контакта с лицами, имеющими признаки инфекционных заболеваний

- используйте медицинские маски, меняйте их каждые два часа

- тщательно мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед едой

- прочищайте нос, обрабатывайте его дезинфицирующими салфетками

- обрабатывайте гаджеты, на которых зачастую больше бактерий, чем на крышке унитаза общественного туалета

- откажитесь от экзотических блюд

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