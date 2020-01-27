Для амурских туристов временно откроют таможню

Для амурских туристов будет открыта китайская таможня. Причиной этому стало подозрение на острую форму аппендицита у одной из россиянок, находящейся в Харбине.

- Учитывая факт угрозы жизни и здоровья гражданки РФ, при активном участии Генерального консульства Российской Федерации в Харбине, с китайской стороной была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск, - сообщают в Минэкономразвития и внешних связей Амурской области.

Всем российским туристам, желающим вернуться домой, необходимо 28 января к 9:00 по благовещенскому времени прибыть к зданию пункта пропуска Хэйхэ. Планируется, что процедура займет не больше двух часов. В составе сотрудников, которые будут осуществлять возврат российских туристов, будет присутствовать медицинский работник.

- В настоящее время сотрудники международного отдела по телефону информируют о такой возможности всех, кто ранее уже обращался к нам за консультациями. Однако необходимо понимать точное количество российских туристов в Хэйхэ в данный момент, чтобы учесть все детали. Для этого просим самостоятельно сообщать о себе по номеру нашей «горячей линии» 8 (4162) 22-44-25, - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Координировать работу по возвращению граждан РФ будет сотрудник Министерства. В случае возникновения проблемных ситуаций обращаться можно на номер рабочего телефона 8 (914) 556-16-66.

Стоит отметить, что это перевозка пассажиров через границу – разовое явление, о котором удалось договориться с китайской стороной в связи со сложной ситуацией со здоровьем одной из гражданок России.

Согласно официальной информации с китайской стороны, после этого таможня вновь будет закрыта до 31 января.

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