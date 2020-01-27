«Нас здесь бросили»: благовещенцы, застрявшие в Хэйхэ, не могут вернуться домой

В редакцию «Комсомольской правды» обратились амурчане, которые не могут выехать из Хэйхэ в Благовещенск из-за закрытия таможни. Люди в ужасе из-за того, что им придется провести в Китае пять дней. При этом у туристов нет денег на возвращение домой самолетом, на двух человек с младенцем без места требуется от 100 до 130 тысяч рублей, а кто-то не имеет права выехать из Хэйхэ из-за закрытой визы. Многие амурчане были на отдыхе с детьми.

- Вчера мы приехали, заселились в гостиницу. У нас забрали паспорта, хотя раньше просто «светили» и возвращали на руки. Часа через два стук в дверь, открываем, там стоят полицейские с переводчиком и градусниками. Взяли у нас полную информацию, откуда мы прилетели, прямо по часам: сколько были в Харбине, сколько были в Гуанчжоу, какими рейсами летели, были ли в местах большого скопления людей. Записали все наши данные, российский телефон. Поехали на таможню – там закрытые двери, только объявление, что откроется 1 февраля, - жалуются туристы.

Некоторые путешественники не выдержали проживание в гостинице и решили снять квартиры на время задержки. К тому же, цена на гостиничные номера сильно выросла.

- Никуда не ходим. Пробовал звонить в посольство, без толку. Не берут трубку. Ходят полицейские по всем гостиницам. Вроде как, если наберется достаточно людей, то на несколько часов откроют коридор, чтобы выпустить русских, - рассказал один из амурчан.

Туристы в ужасе от перспективы остаться в Китае, где с каждым днем растет число заболевших короновирусом.

- Хоть кто-то организовал здесь гостиницы? Питание? Лечение? А тут есть дети с особым питанием. Китайцы ценники взвинчивают на жилье, половина гостиниц закрыта, прочие вообще отказываются принимать приезжих из центра Китая. Люди брошены на произвол как всегда. Родина нас не принимает! – звонят в редакцию амурчане.

Между тем, до конца неясно, кто именно закрыл границу – в Китае сообщают туристам, что решение приняла российская сторона. По слухам, на таможне нет оборудования, с помощью которого можно определить, болен человек или нет. По этой причине, например, можно выбраться из Харбина через другие российские города.

- То есть бросили своих граждан на произвол в стране, где распространяется вирус. Ввиду своего бессилия… - заключили туристы.

Кстати, телефоны, которые ранее были озвучены для помощи застрявшим туристам, недоступны. Звонки просто сбрасываются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хэйхэ застряли десятки амурских туристов с маленькими детьми

Таможня не планирует открывать коридор (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса

За неделю через тепловизоры прошли 8 490 лиц, прибывших из КНР (подробности)