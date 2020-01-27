2020-01-27T09:30:48+03:00
Общество

В Хэйхэ застряли десятки амурских туристов с маленькими детьми

Таможня не планирует открывать коридор
Татьяна РЯБОВА
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Фото: Сергей ПетровФото: Сергей Петров
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На таможне Хэйхэ застряли амурские туристы. Среди них есть семьи с маленькими детьми. По последним данным, предоставленным правительством области, коридор для туристов открываться не будет.

Одна и туристок из Благовещенска с китайской таможни позвонила в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

«Пункт пропуска закрыт до 31 января, об этом уже везде рассказали. Деньги за билеты вам обязаны вернуть. По всем вопросам лучше обращаться к секретарю в министерство внешнеэкономических связей по номеру 23-21-00», - рассказали ей на горячей линии.

При этом на сайте Роспотребнадзора информации о закрытии пункта пропуска нет. Нет информации и на сайте ЗАО «Пассажирский порт «Амурассо».

«Полиция сказала, по гостиницам порасспрашивать, сколько народу. К нам уже заходили, номер телефона взяли. Решают вопрос открыть коридор чтобы выпустить нас. Но все через Москву решается, поэтому, если откроют, то только завтра. Надеемся, что завтра уже дома будем», - пишет женщина.

Источник в турагентстве Благовещенска также отметил, что, возможно, в ближайшие дни таможню откроют, чтобы вывезти туристические группы. Кроме того, доктора советуют людям, задержавшимся в Китае, принимать противовирусные препараты.

Однако данные об открытии коридора опровергли в региональном правительстве.

«На данный момент мы понимаем ситуацию с возвратом организованных туристических групп, на ближайшее время возвращение таких групп не планируется. Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов. Большинство из них уже вышли с нами на связь. При наличии возможности туристам рекомендуется спланировать возвращение через другие пункты пропуска, например, через международный аэропорт г. Харбин. Кроме этого, мы готовы оказать консультационную помощь каждому, кто обратится к нам по номеру «горячей линии». По отдельным вопросам в постоянном режиме осуществляются контакты с компетентными федеральными органами», - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Всю необходимую информацию, а также индивидуальную консультацию туристы, находящиеся в данный момент в г. Хэйхэ, могут получить в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области по номеру телефона 8 (4162) 22-44-25.

В экстренных ситуациях при нахождении на территории КНР рекомендуется обращаться в Генеральное консульство РФ в Харбине по телефону +86-132-1461-9133 и +86-451-5862-27-70.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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