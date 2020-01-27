2020-01-27T03:08:53+03:00
Общество

Соседний с Благовещенском Хэйхэ закрыл границу

Пункты пропуска не будут работать до 31 января
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: instagram.com/minekonomamurФото: instagram.com/minekonomamur
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В провинции Хэйлунцзян объявлена чрезвычайная ситуация первого уровня в области общественного здравоохранения. По состоянию на 25 января там зафиксировано уже 15 случаев пневмонии: 8 в Харбине, 1 в Муданьцзяне, 3 в Дацине, 2 в Суйхуа, 1 в Цицикаре. 17 случаев находятся под подозрением на заражение.

В Хэйхэ случаев заболевания выявлено пока не было, тем не менее местное правительство приняло решение о закрытии границы.

- По рабочей информации Народного Правительства Хэйхэ скорректирован режим работы пункта пропуска Хэйхэ в дни празднования Китайского Нового Года: грузовое и пассажирское направления пункта пропуска Хэйхэ не будут работать до 31 января. Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск – Хэйхэ возобновятся с 01 февраля, - сообщают в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области.

В Приамурье продолжается усиление мер по профилактике. Как сообщила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, с начала года на пунктах санитарно-карантинного контроля досмотрено более 70 тысяч человек. Въехало более девяти тысяч граждан Китая. Около четырех тысяч туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии и КНР. У пяти человек были выявлены симптомы заболевания. В трех случаях диагноз не подтвердился, еще два туриста пока находятся под наблюдением.

Правительство области приняло решение о закупке дополнительной техники для выявления граждан с повышенной температурой.

- Мы видим, что ситуация в Приамурье сейчас стабильная. Никакой паники среди жителей быть не должно. Нам, безусловно, необходимо реализовать комплекс мер, быть готовыми противостоять угрозе, полностью контролировать ситуацию. Принято решение о дополнительном приобретении тепловизоров, в постоянном режиме мы обмениваемся информацией с китайской стороной, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Амурчанам уже купившим туры в Китай и страны юго-восточной Азии советуют отказаться от поездки, деньги, потраченные на билеты, они могут вернуть в соответствии с законодательством.

КОНКРЕТНО

Симптомы заболевания:

- высокая температура

- насморк

- сухой кашель

- осиплость голоса

- одышка

- резкая слабость

- головная боль

- резкое ухудшение самочувствия

При наличии любых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

ВАЖНО!

Меры профилактики:

- избегайте мест массового скопления людей, не посещайте рынки, где продаются животные, морепродукты

- избегайте близкого контакта с лицами, имеющими признаки инфекционных заболеваний

- используйте медицинские маски, меняйте их каждые два часа

- тщательно мойте руки с мылом после посещения мест массового скопления людей и перед едой

- прочищайте нос, обрабатывайте его дезинфицирующими салфетками

- обрабатывайте гаджеты, на которых зачастую больше бактерий, чем на крышке унитаза общественного туалета

- откажитесь от экзотических блюд

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ИСТОЧНИК KP.RU

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