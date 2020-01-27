В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:16:04+03:00

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В Приамурье не выявлено ни одного случая короновируса, действующего на территории КНР. Ранее сообщалось о пяти прибывших из Китая туристах с симптомами заболевания.

- Граждане обратились за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, были оперативно изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Всего за неделю из КНР прибыло более восьми тысяч человек (2 260 граждан Китая и 6 230 русских), все они прошли через тепловизоры, симптомов пневмонии ни у одного из них выявлено не было.

Тем не менее, амурчанам советуют не терять бдительности и при высокой температуре немедленно вызывать на дом врача.

- В случае если у вас высокая температура и есть анамнез – вы были за границей или контактировали человеком, который приехал из Китая, не нужно идти в поликлинику, надо вызывать врача на дом. Это будет врач неотложной или «скорой» помощи, который на месте осмотрит пациента и сориентируется о порядке его дальнейшего ведения лечения. Больной обследуется, берется забор материала на все инфекции для того, чтобы определить, какой вирус вызвал заболевание, и его лечат в соответствие со стандартами и порядками оказания медицинской помощи, - рассказала министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Все медицинские организации находятся в режиме боевой готовности, имеется необходимый запас масок, одноразовых халатов и лекарств. Прорабатывается вопрос о дополнительных закупках расходных материалов в связи с сезонным подъемом ОРВИ.

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ИСТОЧНИК KP.RU