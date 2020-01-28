Из Китая вывезли уже более 200 туристов

В Приамурье с тревогой наблюдают за развитием ситуации с коронавирусом в Китае. В соседней с регионом провинции Хэйлунцзян уже зафиксировано около 30 случаев заболевания. Правда, у ближайших соседей в Хэйхэ вируса пока не выявлено. Тем не менее, местные власти приняли решение границу временно закрыть. Курсировать между государствами автобусы не будут до 1 февраля.

Фото: amurobl.ru

В ловушке

На момент закрытия границы в Китае оставалось больше сотни российских туристов. Амурчане паниковали – дорога домой через Харбин не из дешевых, к тому же визы у многих к этому моменту были закрыты.

- Хоть кто-то организовал здесь гостиницы? Питание? Лечение? А тут есть дети с особым питанием. Китайцы ценники взвинчивают на жилье, половина гостиниц закрыта, прочие вообще отказываются принимать приезжих из центра Китая. Родина нас не принимает! – в ужасе рассказывали туристы.

К счастью, сторонам удалось прийти к соглашению, на один день коридор был открыт.

Фото: amurobl.ru

- На текущий момент по предварительным данным въехало 213 человек. Из них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом жительства в РФ и два гражданина Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики, - сообщила руководитель Амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Усиление мер

Ситуацию держат на контроле в региональном правительстве. На одном из последних заседаний обсудили дополнительные мероприятия по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, до 30 января на территории области будет сформирован план организационных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

- Все контрольные службы на пунктах пропуска в Приамурье работают в усиленном режиме, специалисты ведут контроль по «двойному кольцу»: в транспортном средстве и уже в самом помещении пункта пропуска, - пояснила Ольга Курганова.

Фото: amurobl.ru

Кроме того, после возобновления работы Благовещенской таможни для приема въезжающих будут работать раздельные залы - для россиян и иностранцев. Граждан Китая с признаками заболевания будут сразу же отправлять обратно, русских – в медицинские учреждения.

Амурские больницы работают в режиме повышенной готовности, каждый пациент с симптомами инфекций верхних дыхательных путей подвергается самой тщательной проверке.

- С 24 января все медицинские организации ежедневно предоставляют отчетность в центр гигиены и эпидемиологии по заболеваемости ОРВИ, внебольничными пневмониями, в том числе среди лиц, прибывших из КНР в течение последнего месяца. В случае выявления признаков заболеваемости респираторными инфекциями или пневмониями у лиц, посещавших КНР, проводится экстренная госпитализация, - рассказала министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.

Амурчанам с признаками вируса рекомендовано вызывать врача на дом.

Фото: amurobl.ru

Сидите дома

Амурчанам настоятельно рекомендуют не выезжать в Китай и страны юго-восточной Азии. К тому же авиаперевозчики временно приостанавливают рейсы в этом направлении. В частности, авиакомпания «Якутия» приостановила программу полетов по направлению «Благовещенск – Санья.

- Запланированный на 29 января рейс в Санья вылетит из Благовещенска без пассажиров для вывоза российских туристов, отдыхающих в китайском курортном городе. Все туристы, улетевшие отдыхать в Санья из Благовещенска, вернутся в Благовещенск 30 января, в четверг, по расписанию в 10.40 местного времени, - сообщают в пресс-службе правительства Амурской области.

Рейсы, назначенные на 5 и 12 февраля, были отменены.

Все туристы, купившие билеты заранее, смогут вернуть деньги на основании сообщения Ростуризма о возникновении в стране угрозы для жизни и здоровья. В случае отказа возврата денег путешественники могут обратиться в управление Роспотребнадзора. Телефон горячей линии ведомства 8 (4162) 20-20-20.

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