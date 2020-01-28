Амурские туристы в Хэйхэ переживают, что им не хватит места в автобусах, следующих в Благовещенск

Благовещенцы, которые находятся на таможне Хэйхэ, рассказали, что сегодня их отправят домой. С российской стороны прибыл автобус, чтобы вывезти людей. Амурчане переживают, что на всех одного автобуса не хватит.

- На таможне уже собралось человек 80, всем места может не хватить, - жалуются туристы.

Некоторые утверждают, что на таможне толпятся уже около 150 человек. Однако на фотографиях, которые присылают туристы, людей не так много.

Фото: WhatsApp

- У находящихся в Хэйхэ сейчас опасение, что их больше, чем может вместить один автобус. Ранее сообщалось, что это «разовое явление», однако не говорилось, что автобус будет один. По нашим данным, в Хэйхэ сейчас находится более 80 российских туристов. Для всех граждан РФ, кто придет на пункт пропуска Хэйхэ будет организовано возвращение домой. В настоящий момент прорабатывается вопрос о количестве автобусов, однако, даже если он будет один, то совершит несколько рейсов, - заверили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

На присланных фото видно, что все люди в медицинских масках.

Напомним, что 27 января амурские власти объявили о том, что российские туристы будут отправлены домой. Всем российским туристам, желающим выехать из Хэйхэ, необходимо было прибыть на таможню 28 января к 9:00 по благовещенскому времени. Процедура оформления и выпуска граждан предположительно займет не больше двух часов. В составе сотрудников, которые будут осуществлять возврат российских туристов, будет присутствовать медицинский работник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас здесь бросили»: благовещенцы, застрявшие в Хэйхэ, не могут вернуться домой

У туристов не осталось денег на перелет через Харбин после отпуска (подробности)