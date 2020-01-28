Именем Героя Советского Союза Юрия Кузнецова в Благовещенске назовут один из социальных объектов

Именем Героя Советского Союза Юрия Кузнецова назовут один из социально значимых объектов. С предложением увековечить его память выступила мэр Благовещенска Валентина Калита.

- Юрий Викторович, бесспорно, пользовался непререкаемым авторитетом. Он всегда активно участвовал в общественной жизни города, развитии спорта, патриотическом воспитании. Его вклад в историю нашего города и страны должны быть увековечены, - отметила глава города.

Инициативу поддержали в городской Думе. Вопрос будет включен в повестку комиссии по увековечиванию.

- Юрий Кузнецов – фигура значимая для нашего города. Многие годы своей жизни он отдал служению родине, воспитанию достойных защитников нашей страны. Ведь сегодня сотни выпускников нашего ДВОКУ, которое Юрий Викторович возглавлял почти 10 лет, несут службу по всей России и за ее пределами. Его биография служит примером для молодых поколений благовещенцев, - отреагировала на предложение председатель Думы Елена Евглевская.

Юрия Кузнецова не стало 24 сентября, он ушел на 74 году жизни. Прощание с ним прошло 27 января в клубе ДВОКУ. На церемонию собрались его ученики, коллеги, депутаты Благовещенской городской Думы, друзья и родные.

Соболезнования в связи кончиной почетного жителя Благовещенска выразили первые лица города.

- Генерал Кузнецов – коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза. Он был последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Под его командованием во время Афганской кампании парашютно-десантный полк провел более 70 успешных операций. В последние годы он активно занимался общественной жизнью города и был «Почетным гражданином Благовещенска». От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти, - сказал губернатор области Василий Орлов.

ДОСЬЕ КП

Юрий Викторович Кузнецов родился в 1946 году в селе Борзя (сейчас город в Забайкальском крае).

В 1968 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского по специальности командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая, присвоена квалификация офицера с высшим военным образованием.

В 1980 году окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную ордена Суворова академию имени М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая. Присвоена квалификация офицер с высшим военным образованием.

В 1989 году окончил военную ордена Ленина КрасноЗнаменную ордена Суворова академию Генерального штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова по специальности командно-штабная оперативно-стратегическая с присвоением квалификации офицера с высшим военным оперативно-стратегическим образованием.

С 1964 года проходил службу в Вооруженных силах Союза ССР. С 2002 года трудился на гражданской службе.

С 2005 по 2011 годы являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов IV созыва и Законодательного собрания Амурской области V созыва. С 2014 года был избран депутатом Благовещенской городской Думы, является заместителем председателя Благовещенской городской Думы шестого и седьмого созывов.

В 1999 году решением городской Думы Юрию Викторовичу присвоено звание «Почетного гражданина города Благовещенска».

Имел следующие награды: Звание Герой СССР, медаль «Золотая звезда», орден Ленина, орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней, орден «За военные заслуги», орден «Знак Почета», орден «Трудовая доблесть», орден «За заслуги в ветеранском движении».