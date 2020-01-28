2020-01-28T09:13:59+03:00
Общество

Именем Героя Советского Союза Юрия Кузнецова в Благовещенске назовут один из социальных объектов

Вопрос включен в повестку комиссии по увековечиванию
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
Поделиться:
Фото: blagduma.ruФото: blagduma.ru
Изменить размер текста:

Именем Героя Советского Союза Юрия Кузнецова назовут один из социально значимых объектов. С предложением увековечить его память выступила мэр Благовещенска Валентина Калита.

- Юрий Викторович, бесспорно, пользовался непререкаемым авторитетом. Он всегда активно участвовал в общественной жизни города, развитии спорта, патриотическом воспитании. Его вклад в историю нашего города и страны должны быть увековечены, - отметила глава города.

Инициативу поддержали в городской Думе. Вопрос будет включен в повестку комиссии по увековечиванию.

- Юрий Кузнецов – фигура значимая для нашего города. Многие годы своей жизни он отдал служению родине, воспитанию достойных защитников нашей страны. Ведь сегодня сотни выпускников нашего ДВОКУ, которое Юрий Викторович возглавлял почти 10 лет, несут службу по всей России и за ее пределами. Его биография служит примером для молодых поколений благовещенцев, - отреагировала на предложение председатель Думы Елена Евглевская.

Юрия Кузнецова не стало 24 сентября, он ушел на 74 году жизни. Прощание с ним прошло 27 января в клубе ДВОКУ. На церемонию собрались его ученики, коллеги, депутаты Благовещенской городской Думы, друзья и родные.

Соболезнования в связи кончиной почетного жителя Благовещенска выразили первые лица города.

- Генерал Кузнецов – коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза. Он был последним Героем Советского Союза на Дальнем Востоке. Под его командованием во время Афганской кампании парашютно-десантный полк провел более 70 успешных операций. В последние годы он активно занимался общественной жизнью города и был «Почетным гражданином Благовещенска». От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти, - сказал губернатор области Василий Орлов.

ДОСЬЕ КП

Юрий Викторович Кузнецов родился в 1946 году в селе Борзя (сейчас город в Забайкальском крае).

В 1968 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского по специальности командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая, присвоена квалификация офицера с высшим военным образованием.

В 1980 году окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную ордена Суворова академию имени М.В. Фрунзе по специальности командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая. Присвоена квалификация офицер с высшим военным образованием.

В 1989 году окончил военную ордена Ленина КрасноЗнаменную ордена Суворова академию Генерального штаба ВС СССР имени К.Е. Ворошилова по специальности командно-штабная оперативно-стратегическая с присвоением квалификации офицера с высшим военным оперативно-стратегическим образованием.

С 1964 года проходил службу в Вооруженных силах Союза ССР. С 2002 года трудился на гражданской службе.

С 2005 по 2011 годы являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов IV созыва и Законодательного собрания Амурской области V созыва. С 2014 года был избран депутатом Благовещенской городской Думы, является заместителем председателя Благовещенской городской Думы шестого и седьмого созывов.

В 1999 году решением городской Думы Юрию Викторовичу присвоено звание «Почетного гражданина города Благовещенска».

Имел следующие награды: Звание Герой СССР, медаль «Золотая звезда», орден Ленина, орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней, орден «За военные заслуги», орден «Знак Почета», орден «Трудовая доблесть», орден «За заслуги в ветеранском движении».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Бросили трубку!»: благовещенка оказалась неинтересна мошенникам из-за маленькой суммы на счету
Рейсы Благовещенск – Санья временно приостановлены
В Приамурье при пожаре погиб мужчина
В Приамурье не зафиксировано ни одного случая короновируса
Китайским студентам, обучающимся в Благовещенске, продлят каникулы
В Благовещенск пытались провезти пельмени и колбасу с вирусом африканской чумы
В Благовещенске во время пожара погибли два человека
В Приамурье в ДТП погиб амурчанин
Стало известно о ситуации с короновирусом в соседнем с Благовещенском Хэйхэ
В Благовещенске проверяют качество блюд в детских садах и школьных столовых
Ушел из жизни Герой Советского Союза, депутат Благовещенской Думы Юрий Кузнецов
Вандалов, которые разгромили ледяные фигуры в Благовещенске, поймали
Сообщения о взрывных устройствах в садиках Благовещенска не подтвердились
Благовещенский ледовый городок пострадал от рук вандалов
Благовещенские детсады снова заминировали
Запись детей в первый класс в Благовещенске начнется с 1 февраля
Амурская «инфекционка» перешла в режим повышенной готовности из-за коронавируса в Китае
Заместителем мэра Благовещенска по социальным вопросам стала Виктория Хопатько
Пост председателя правительства Амурской области покинула Ольга Лысенко
В Благовещенске пытаются решить проблему огромных очередей в РКЦ
В микрорайоне Благовещенска перенесли остановку автобуса №12
Амурчанин нашел потерянную два года назад собаку в приюте