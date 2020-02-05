В Приамурье завезут медицинские маски

На прошлой неделе для защиты от опасного вируса в некоторых заведениях амурской столицы ввели масочный режим. В частности, нововведения коснулись школ, китайских торговых центров и рынка. Желающие обезопасить себя тут же ринулись в аптеки, спрос оказался столь высоким, что масок хватило не на всех.

«Комсомолка» решила проверить, действительно ли Благовещенск охватил масочный дефицит. Мы выбрали несколько популярных аптек, проверили их сайты и дозвонились до справочных, и вот что разузнали.

- Товар пока идет на склад, ориентировочно придет к 9 февраля, только потом пойдет на аптеку. То есть будет к середине месяца. Но можно оформить предзаказ. В таком случае, как только товар поступит на склад, вам придет смс, – рассказал оператор «горячей линии» «Аптеки миницен». – Упаковка из 5 штук стоит 32 рубля, из 50 – 230 рублей.

В «Аптеке.ру» масок на данный момент тоже нет. Как рассказал специалист компании, поступление на сайт планируется к 5 февраля. Когда маски доберутся до аптек и сколько они будут стоить – увы, неизвестно.

Однако отчаиваться благовещенцам не стоит. Маски еще можно найти в сети «Твоя аптека», они продаются в упаковках по пять штук за 50 рублей, по три штуки – за 30 рублей. Также приобрести средства защиты можно в сети «Амурфармация», но только непосредственно в аптеках, а не на сайте. Там за штуку просят 8 рублей.

Вопрос нехватки медицинских масок подняли на заседании КЧС в правительстве Амурской области.

- Минпромторгу РФ поставлена задача - завезти маски на территорию Дальнего Востока. В ближайшее время они будут поставлены в розничную аптечную сеть. В медицинских организациях масок достаточно, - отчиталась министра здравоохранения Евгения Жарновникова.

- Поручение КЧС – принять исчерпывающие меры. Прошу вас самым серьезным образом отнестись к ценообразованию на медицинские маски - проводить совместные рейды с налоговой, сотрудниками прокуратуры. Спекуляции быть не должно. Прошу контролирующие и правоохранительные органы обратить на это пристальное внимание, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

К слову, обеспечить масками решено было не только амурчан, но и китайскую провинцию Хэйлунцзян. Глава региона поручил проработать передачу масок в соседнюю китайскую провинцию на случай, если эпидситуация там будет усугубляться.

- Это принципиально важно - чем меньше будет заболевших в соседней провинции, тем меньше рисков для нас, тем ситуация стабильнее, - подчеркнул Василий Орлов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ситуация в Приамурье стабильная

С 1 января на амурских пунктах пропуска было досмотрено 6 733 гражданина КНР и 17 675 россиян. Все они прошли двойной контроль, признаков заболевания не обнаружено.

При этом, по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, на прошедшей неделе в регионе отмечен сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 3 350 случаев заболеваний.

- Показатель заболеваемости (42,23 на 10 тыс. населения) на всех административных территориях во всех возрастных группах ниже недельного эпидемического порога на 29,3 процента и ниже показателей заболеваемости аналогичного периода прошлого года, - отмечают в ведомстве.

Зарегистрировано 12 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А и гриппа В у не привитых от инфекции амурчан. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями не превышает контрольный.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Маска из марли своими руками

В связи с тем, что медицинские маски в аптеках периодически раскупают, отдел опеки и охраны здоровья администрации г. Благовещенска опубликовал инструкцию по самостоятельному изготовлению маски.

Вам понадобится:

– 2 отрезка широкого бинта 70 см x 10 см;

– 4 отрезка марли 17 см х 7 см.

Перед тем, как приступать к изготовлению марлевой маски, нужно определиться с ее размерами. Стандартная повязка, которую можно увидеть в аптеках, имеет размеры 9,5 сантиметров в высоту и 17 сантиметров в длину. Если же нужно сшить марлевую маску для ребенка, все зависит от его возраста: для малышей до 6 лет можно применить размеры 12 х 5, а ребенку десяти лет будет впору и взрослая повязка.

Инструкция по изготовлению:

1. Возьмите две длинные полоски и три раза их сверните. Прошейте полоски по всей длине.

2. Возьмите четыре одинаковых лоскутка, сложите их вместе и обшейте их по краям наметочным швом. После этого подверните края по 1 сантиметру внутрь и аккуратно прошейте.

3. Возьмите готовые завязки и пришейте вдоль маски – одну снизу, другую сверху. Следите за тем, чтобы завязки оставались одинаковой длины. Нижние завязки должны располагаться под ушами, а верхние – над ними.

4. Чтобы марлевая маска послужила профилактикой гриппа и других вирусных заболеваний, нужно знать, как ее правильно одевать и носить: маска должна обязательно прикрывать и рот, и нос; ее следует завязывать достаточно плотно. Однако не перестарайтесь, иначе может разболеться голова.

5. Менять маску во время подъема заболеваемости нужно каждые 3-4 часа, иначе на ней могут начать скапливаться бактерии, от которых вы как раз хотите защититься. Если же вы находитесь на работе или в общественных местах, где мимо вас проходит много людей, маску необходимо менять каждые 2 часа.

6. Марлевая повязка для многоразового ношения также требует определенного ухода. После использования ее необходимо прокипятить в течение 15 – 30 минут в растворе 2% соды. Для приготовления раствора следует положить 1 столовую ложку соды на 1 литр воды. После кипячения маску следует прополоскать в чистой воде, расправить и высушить. Хранить многоразовые марлевые повязки следует в мешке. Перед применением маску нужно отпарить утюгом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Приамурье везут овощи из Казани, Турции и Таджикистана

О ценах на новую партию огурцов и помидоров пока не сообщается (подробности)