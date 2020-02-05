2020-02-05T06:28:18+03:00
Общество

В Приамурье везут овощи из Казани, Турции и Таджикистана

О ценах на новую партию огурцов и помидоров пока не сообщается
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Власти Приамурья решают вопрос с замещением китайских овощей. В скором времени в область прибудут огурцы и помидоры из других регионов и стран.

- Мы уточнили информацию у торговых сетей области: к 10 февраля ожидаем большую поставку из Казани - придет 19 тонн огурцов. По цене пока от оптовиков информацию не получили. В пятницу ожидаем поставку из Таджикистана и Турции партии помидоров. Они тоже будут распространены по торговым сетям. По овощам - картофелю, капусте, моркови, свекле – наши оптовые поставщики говорят о достаточном количестве. До 1 марта будет обеспечение в полном объеме загрузка всех сетевых магазинов. Сейчас мы внимательно считаем запасы с учетом возможных пролонгаций закрытия пунктов пропуска. К 20 февраля наш тепличный комбинат обещает наладить поставки огурцов, они дозреют, - рассказала министра экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Кроме того, сейчас анализируется вопрос работы грузового направления, ведь, по данным специалистов, овощи не могут быть носителями инфекции.

- С прошлой недели мы ведем активный диалог с федеральными службами – прежде всего с контрольными органами, Росгранстроем, поскольку это те структуры, которые координируют все решения по пункту пропуска. Предварительно могу сказать – есть понимание о необходимости организации какого-то такого же коридора для обеспечения поставок скоропортящейся продукции, оборудования для реализации крупных проектов. Сейчас будет обсуждаться конкретная схема потому, как сделать оборот этих транспортных средств, которые сопровождают процесс максимально контролируемым с точки зрения купирования санитарно-эпидемиологических рисков. Проводим работу и с торговым портом, и с крупными торговыми компаниями, перевозчиками. Как только будут приняты решения, мы их анонсируем, - сообщила первый заместитель министра экономических отношений и внешних связей Екатерина Киреева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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