2020-02-10T04:50:28+03:00
Общество

Амурские полицейские расшифровали медальоны солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

Содержимое персональных карболитовых пеналов раскрыли впервые за 77 лет
Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА
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Фото: 28.мвд.рфФото: 28.мвд.рф
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Специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Амурской области расшифровали медальоны солдат Великой Отечественной войны, найденные амурскими поисковиками.

Летом 2019 года во время экспедиции «Вахта памяти 2019 Серафимовичский плацдарм» участники поискового отряда Амурской области обнаружили три солдатских медальона, принадлежащие военнослужащим Красной армии, погибшим под Сталинградом. С просьбой помочь в расшифровке данных.

- Экспертам удалось извлечь записки, содержащиеся в персональных карболитовых пеналах, солдат, погибших в нескольких километрах от города Серафимович Волгоградской области и обнаруженных в месте проведения полевых поисковых работ амурских поисковиков. Пеналы были вскрыты и их содержимое, спустя 77 лет впервые увидело свет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Специалистам удалось развернуть плотные бумажные свертки и обработать их с помощью специального криминалистического оборудования и реагентов. Две записки оказались пустыми, по суеверию написать свое имя в смертный медальон, означало навлечь на себя беду. А вот владелец третьего медальона аккуратно внес все необходимые данные.

- Он принадлежит Стародубцеву Василию Никитовичу, уроженцу Тамбовской области, 1923 года рождения, что отчетливо видно в рукописном тексте. Принадлежность к воинской части бойца сейчас устанавливается. По документам Старо-Юрьевского районного военкомата Тамбовской области удалось выяснить, что Василий Никитович считается пропавшим без вести с апреля 1942 года, - рассказал командир Сводного поискового отряда Амурской области, руководитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Федорук.

Сейчас тело солдата Стародубцева находится в Бобровском сельском поселении Серафимовичского района Волгоградской области. Сейчас поисковикам предстоит разыскать его близких. У родственников есть право получить останки красноармейца для последующего захоронения. Если же родные Стародубцева найдены не будут, его похоронят в братской могиле у средней школы хутора Бобровский-2 в мае со всеми воинскими почестями и постановкой на учет в местных органах военного управления.

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Амурские полицейские расшифровали медальоны солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.Амурские полицейские расшифровали медальоны солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны

ИСТОЧНИК KP.RU

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