Память о великом человеке

Встречая этот день, многие люди мира вспоминают великого человека - Председателя ГКО КНДР Ким Чен Ира.

Он политический ветеран, кому принадлежат огромные заслуги в деле социализма.

К концу минувшего века, когда в разных странах рухнул социализм, он опубликовал труды «Исторический урок строительства социализма и генеральная линия нашей партии», «Клевета на социализм недопустима», «Социализм – это наука» и другие, в которых он на научной основе осветил истинность социализма и закономерность его торжества.

Он оригинальной политикой сонгун надежно защитил социализм Кореи. Всесторонне укрепив самозащитную оборонную мощь, не только решительно сорвал агрессивные попытки враждебных сил удушить Корею военными силами, но и подготовил трамплин для строительства могучего социалистического государства.

В то время «Голос Америки» (VOA) передал: «Естественно, нужно признать, что Ким Чен Ир – политический лидер особого покроя, которого пока еще не знает история мира, социалистический политический, военный деятель, наделенный удивительно абсолютной верой в социализм, верностью ему и стойкостью».

Политический деятель Японии Вакабаяси комментировал: «Уверенно можно заявить, что Председатель ГКО Ким Чен Ир – отличающийся принципиальностью выдающийся политический деятель, обладающий в себе твердым и мягким характером вместе, удивительный стратег, способный без схватки покорять противника».

Он внес огромный вклад в свершение дела осуществления самостоятельности во всех странах мира.

Его неоднократный визит в КНР содействовал укреплению и развитию традиционных отношений корейско-китайской дружбы, вдохновил общее дело народов двух стран для защиты социализма и сохранения мира на Земле.

Его визит в Россию в августе 2001 г. и заключение Московской декларации КНДР и РФ стали историческим событием, нанесшим серьезный удар по силам империализма, стремящимся к однополярному миру на основе «превосходства сил».

Независимо от различий в идеологии, политических взглядах, гражданстве и вероисповедании, он добивался международного сплочения всех стран, выступающих против войны и стремящихся к миру, и тем придал мощный вдохновляющий импульс делу превращения мира в независимый.

Своими незаурядными политическими способностями и выдающейся притягательной силой он овладел сердцами всех народов.

Председатель Европейского совета, премьер Швеции Пэрсон, который, возглавив делегацию Европейского Союза высшего уровня, посетил КНДР о своем впечатлении после встречи с Ким Чен Иром сказал, что Председатель ГКО Ким Чен Ир является самым замечательным руководителем среди руководителей разных стран мира, с которыми он встретился.

В последней декаде октября 2000 г. экс-госсекретарь США Олбрайт вместе с 200 с лишним сопровождающими лицами посетила Пхеньян. Тогда она не могла не очароваться выдающимися качествами Ким Чен Ира, который обращался с ней с великодушием, превышая предрассудки и враждебные отношения между двумя странами.

По возвращении в США она представила президенту Биллу Клинтону доклад, в котором, в частности, говорилось: «Ким Чен Ир совершенно отличается от того человека, о котором мы до сих пор представляли в себе. Его теоретическая концепция стройно систематизирована и довольно логична. Он вникает в клубок сложнейших и запутанных международных проблем современности. Более того, его отличает точность анализа и суждения, широкий размах, великодушие и трезвость в решении всех проблем. Он всерьез, внимательно и до конца вслушивается в высказывания партнера по диалогу и вполне понимает его, так что разговаривать с ним интересно. Следовательно, в ходе диалога приходится незаметно для себя втягиваться в глубь мира теоретических концепций и утверждений Ким Чен Ира.

… В резюме: я не могла не признаться, что Ким Чен Ир – удивительно эрудированный лидер, такой, который в политике, экономике, культуре, военном деле, дипломатии и всех других проблемах широкого круга теоретически четок, глубоко убежден, смел и корректен».