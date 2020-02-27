На первом пусковом комплексе Амурского ГПЗ стартовали испытания электрооборудования

Специалисты-энергетики приступили к индивидуальным испытаниям энергетического оборудования на возводимом в рамках Восточной газовой программы Газпрома Амурском газоперерабатывающем заводе. Перед тем как завод начнёт получать энергию от построенной по соседству Свободненской ТЭС, необходимо проверить качество монтажа, протестировать узлы и агрегаты оборудования, а также проверить схемы управления, защиты и сигнализации.

Собственный поставщик

- Энергоснабжение Амурского ГПЗ будет осуществляться от Свободненской ТЭС - первой в регионе газовой теплоэлектростанции, которая строится в непосредственной близости от завода. Также предусмотрено резервное электроснабжение от сетей ФСК ЕЭС», - рассказал начальник отдела электроснабжения ООО «Газпром переработка Благовещенск» Дмитрий Матрёнин.- Свободненская ТЭС будет обеспечивать Амурский ГПЗ электроэнергией и паром. Мощность станции можно приблизительно сравнить с потребностями двух таких городов как Свободный, хотя это и не совсем точное сопоставление. На заводе установлено много высокотехнологического, современного оборудования, которое требует большого потребления электроэнергии. Наша задача - обеспечить надёжное электроснабжение всех объектов Амурского газоперерабатывающего завода.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Первая в регионе газовая электростанция расположена на сопке по соседству с Амурским ГПЗ. Электроэнергия от Свободненской ТЭС по четырём воздушным линиям напряжением 110 киловольт будет подаваться на распределительный пункт (РП-110). Полная нагрузка завода после пуска оценивается в 200 мегаватт.

За закрытой дверью

- Мы находимся в здании закрытого распределительного устройства 10 кВ главной понизительной подстанции № 1. Этот объект предназначен для распределения электроэнергии напряжением в 10 киловольт по объектам Амурского ГПЗ. На сегодняшний день здесь ведутся индивидуальные испытания электротехнического оборудования, а также вспомогательных систем: системы вентиляции, кондиционирования и пожарной сигнализации, - объясняет заместитель начальника управления пусконаладочных работ «Газпром переработка Благовещенск» Артур Бикбулатов.

Основные потребители электроэнергии - компрессорное, насосное и другое необходимое для работы завода оборудование.

Часть оборудования, которое задействовано здесь - российское. В частности, на площадке идёт монтаж газоперекачивающего агрегата «Ладога» из Санкт-Петербурга, уральских шаровых резервуаров и отечественных устройств для очистки стоков.

Ценные компоненты

На январь 2020 года общий прогресс реализации проекта Амурского ГПЗ, на который будет поступать газ из Якутии и Забайкалья по «Силе Сибири», -55 % (в декабре 2019-го - 54,2 %). В этом году на Амурском ГПЗ начнутся пусконаладочные работы на первых двух технологических линиях по переработке сырьевого газа. В дальнейшем из него будут извлекаться ценные компоненты для газохимической и других отраслей промышленности: гелий, этан, пропан, бутан и пентан-гексановая фракция.

Ввести в эксплуатацию первый пусковой комплекс завода - две технологические линии и установку по очистке и сжижению гелия - планируется в 2021 году. Очищенная метановая фракция оттуда будет поставляться в Китай, а извлечённые ценные компоненты (а также гелий) будут оставаться для дальнейшей переработки на территории России.

Вывести Амурский ГПЗ на проектную мощность, то есть запустить все шесть линий по переработке газа и три установки сжижения гелия, планируется к январю 2025 года. Тогда завод заработает в полную силу и начнёт добывать из природного газа этан, пропан, бутан и пентан-гексан: все это используется для производства полимеров, полиэтилена, пластмассы и многого другого. Пропан и бутан также используются как моторное топливо и в коммунально-бытовых нуждах. А гелий необходим для наукоёмких отраслей промышленности, например, космической и атомной.

Крупнейшая стройка

Работы для строителей важного для Приамурья и России объекта в этом году очень много: необходимо продолжить монтаж оборудования третьей и четвёртой линий, построить объекты общезаводского хозяйства, а также провести фундаментные работы на пятой и шестой технологических линиях.

Фото: ООО «Газпром переработка Благовещенск»

Строительная площадка завода занимает порядка 800 га или 1100 футбольных полей. Всего на площадке строительства ГПЗ работают свыше 27 тысяч человек из более 60 подрядных организаций.

Учитывая такое большое количество работников, можно с лёгкостью проводить крупные спортивные мероприятия, например спартакиады. Начальник отдела электроснабжения Дмитрий Матрёнин рассказал, что принимает участие в забегах на лыжах в рамках спартакиады Амурского ГПЗ.

Распространение коронавируса не скажется на сроках ввода в эксплуатацию завода: заезды и выезды граждан из КНР и других стран дальнего зарубежья в ближайшее время не планируются. Т. е. 450 граждан Китая, которые входят в инженерный состав подрядных организаций, приехали на строительство Амурского ГПЗ еще до обнаружения в КНР вируса.

На самом предприятии также принимаются все необходимые меры профилактики и предупреждения распространения заболевания в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

СПРАВКА

Амурский ГПЗ строится в рамках Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Инвестором и заказчиком проекта строительства завода является ООО «Газпром переработка Благовещенск», которая входит в группу «Газпром». В роли генподрядчика выступает НИПИГАЗ (входит в Группу СИБУР), которая управляет строительством ГПЗ.

Помимо сотен миллионов рублей налоговых отчислений (только в 2019 году в бюджет Свободненского района поступило свыше 136 миллионов рублей) регион получает газификацию городов и сел, тысячи рабочих мест, развитие социальной инфраструктуры и экономики в целом.