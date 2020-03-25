Приамурье уходит в самоизоляцию

В Амурской области до сих пор не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Чтобы так и оставалось, в регионе принимают серьезные меры: отменены все массовые мероприятия с численностью более 50 участников, школьники отправлены на каникулы, студенты - на дистанционное обучение, сотрудники некоторых компаний - на удаленную работу. Как соблюдают безопасную дистанцию амурчане, разбиралась «Комсомолка».

Образование в «цифре»

Среди первых на дистанционную форму работы перешли вузы Амурской области. Дальневосточный аграрный университет ввел сначала свободное посещение, а затем и дистанционное обучение. Получать образование студенты теперь будут онлайн из дома или общежития. С преподавателями иначе:

- Мы приходим на работу как положено, на свое рабочее место и ко времени, которое указано в расписании. Заходим в систему, даем задание студентам, в течение пары они его выполняют, - рассказал один из преподавателей ДальГАУ.

На удаленное обучение перешли и другие вузы и ссузы Благовещенска. В одном из колледжей областной столицы нам рассказали, что студенты при желании могут даже уехать домой в другой город и учиться оттуда.

- Учащихся предупредили, чтобы они не расценивали эту меру как дополнительные каникулы. Процесс обучения останется ежедневным, но вести его будут по электронной почте и посредством телефонной связи. Кураторы групп, в свою очередь, станут отслеживать своевременное выполнение заданий и перемещения учащихся, если те вдруг решат устроить себе внеплановый отдых. Всех учащихся, решивших остаться жить в общежитии, также проконтролируют, - рассказали в ссузе.

Работа на «удаленке»

Коммерческие предприятия тоже заботятся о соблюдении мер безопасности. В некоторых офисах сотрудников, которые непосредственно контактируют с клиентами, снабдили масками. В других внимание уделили санитарной обработке - так поступили, например, в издательском доме «Дважды два». Кроме того, в компании не допускают в офис работников с повышенной температурой и признаками респираторных заболеваний.

В других организациях стараются ограничить присутствие в офисах и сотрудников, и клиентов. Как действуют в агентстве недвижимости «Этажи», рассказала специалист Инна Гапон:

- Некоторые сделки и прежде у нас проходили в удаленном режиме. Но есть ряд вопросов, которые нельзя решить дистанционно: подписание документов у нотариуса, в банке и так далее. В сложившейся ситуации стараемся проводить большинство встреч с клиентами вне офиса, ведем переговоры по телефону, а при осмотре жилья общение с продавцами недвижимости ведем по большей части на свежем воздухе.

В филиалах некоторых федеральных компаний работников и вовсе отправили работать из дома. Тут главное, чтобы домашняя техника позволяла трудиться в прежнем режиме.

- Я считаю, правильно, что всех разогнали из офиса. Но из дома работать тяжело: это и сбитый режим, и неподходящие условия. У меня, например, старый компьютер. А еще постоянное желание заняться домашними делами, - поделился мнением благовещенец Антон Петренко.

Услуги в интернете

Хотя коронавирус значительно изменил планы многих амурчан, кое-что остается неизменным. Нам по-прежнему нужно платить налоги, оплачивать коммунальные услуги, отправлять и получать посылки в почтовых отделениях. И пускай кое-что из перечисленного можно сделать из-дома, в некоторых случаях в ведомство все-таки придется прийти. Понимая это, в офисах учреждений также следят за защитой от вируса.

В налоговой службе Амурской области сотрудники носят маски, документы принимают в перчатках, все поверхности обрабатывают каждые два часа. Однако рекомендуют все-таки ограничить количество посещений:

- Мы ориентируем налогоплательщиков, чтобы перед тем, как идти к нам, они посмотрели, насколько им необходим этот визит. И если острой необходимости приходить нет, то рекомендуем взаимодействовать с нами дистанционно с помощью электронных сервисов, - говорят в УФНС России по Амурской области.

РКЦ Благовещенска для нераспространения инфекции установили бактерицидные облучатели-рециркуляторы, специалистов обеспечили масками, перчатками и антисептиками. В абонентском пункте филиала ПАО «ДЭК» - «Амурэнергосбыт» также ввели дополнительные меры защиты и порекомендовали решать вопросы и передавать показания через интернет.

А в Центре обслуживания потребителей «Амурских электрических сетей», филиала АО ДРСК, и вовсе прекратили очный прием по вопросам технологического присоединения. Делается это, чтобы обезопасить население от заражения новым видом коронавируса, уточнили в компании. Также в многофункциональных центрах региона принимать посетителей будут только по предварительной записи.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Держи дистанцию!

Как разбираться с делами, когда нельзя выходить из дома

Налоговая. Пользуйтесь личным кабинетом налогоплательщика на сайте nalog.ru или обращайтесь к специалистам по телефону единого контактного центра: 8-800-222-22-22.

ПФР. Обращайтесь за услугами дистанционно через личный кабинет на сайте ПФР или на портале «Госуслуги» - через них можно оформить большую часть выплат, получить справки или написать заявление. Все вопросы можно задать через онлайн-приемную или по номеру горячей линии 8 (4162) 202-400.

«Почта России». На сайте pochta.ru и в мобильном приложении компании можно оформлять и оплачивать посылки онлайн, заказывать доставку отправлений почтальоном или курьером. Подробности уточняйте по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-100-00-00.

РКЦ Благовещенска. Передавайте показания через личный кабинет на сайте blag-rkc.ru, а со специалистами консультируйтесь по телефонам: 8 (4162) 22-14-60, 22-14-61. Оплатить услуги также можно онлайн.

ПАО ДЭК. Услуги компании можно получать удаленно при помощи сайта dvec.ru, электронной почты, мобильных приложений «Личный кабинет ДЭК ЕРИЦ (Амурская область)», «Личный кабинет ПАО ДЭК», «Личный кабинет ДЭК Теплосбыт». Или звоните по номерам: 8 (4162) 39-81-95, 8-800-100-3-777.

МФЦ Амурской области. Часть услуг можно получить без помощи специалиста на портале gosuslugi.ru. Посетить центры теперь можно только по записи. Записаться можно через мобильное приложение, сайт mfc-amur.ru или по номеру 8-914-560-09-83. По одной записи предоставляется одна услуга.

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