2020-04-07T04:02:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 7 апреля 2020 года: казаки ищут на амурских улицах бабушек, нарушивших самоизоляцию

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Амурской области на утро 7 апреля 2020 года
Анастасия НАГАЙКО
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Пожилых амурчан просят вежливо вернуться домой. Фото: УМВД по Амурской областиПожилых амурчан просят вежливо вернуться домой. Фото: УМВД по Амурской области
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В Благовещенске начались рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Сотрудники полиции вместе с казаками и добровольной народной дружиной проверяют улицы города и информируют граждан об ограничительных мерах. В минувшие выходные на набережной Благовещенска была замечена бабушка 1932 года рождения, которая жила неподалеку.

- Бабулечка, милая, Вы наша. Давайте просто побеседуем, - такими словами начинает беседу с «нарушительницей» сотрудница полиции.

Пожилой благовещенке рассказали, что для собственной же безопасности необходимо находиться дома. На режиме самоизоляции находятся и беременные женщины, и несовершеннолетние.

- Рекомендуем отнестись со всей ответственностью к сложившейся ситуации, прислушиваться к рекомендациям медицинских работников и оставаться дома, - призвали в МО МВД России «Благовещенский».

В больницу под конвоем

Ничего не хотел слышать о режиме самоизоляции житель Благовещенска, у которого был найден коронавирус. Ранее стало известно о семье амурчан, которая заразилась COVID-19 от путешественницы из Марокко. Жену и сына госпитализировали в инфекционную больницу, а глава семьи отказался ехать в медучреждение и потребовал провести повторный анализ.

Причем повторный анализ также показал положительный результат, но благовещенец отказался подчиняться требованиям медиков.

- Сотрудники Роспотребнадзора и медработники обратились за помощью к полицейским. Совместными принятыми мерами мужчину поместили в больницу. Но и в лечебном учреждении он продолжил вести себя агрессивно по отношению к медперсоналу, неоднократно высказывал намерения и предпринимал попытки покинуть больницу. В настоящий момент в данном лечебном учреждении выставлен круглосуточный пост охраны, состоящий из сотрудников полиции и Росгвардии, - рассказала начальник пресс-службы амурского УМВД Инна Карташова.

А вот амурчанку, которая первой заболела коронавирусом, собираются выписывать. Женщина выздоровела, тесты показали отсутствие у нее COVID-19.

- Первая пациентка чувствует себя замечательно, она прошла весь необходимый объем лабораторного тестирования. Она здорова, мы ее готовим к выписке. Относительно трех других случаев - заболевание протекает в легкой форме, - сообщила Ольга Курганова, руководитель Роспотребнадзора по Амурской области.

Голь на выдумки хитра

Амурская прокуратура также занята проверками и рейдами: сотрудники ищут предприятия, которые работают в обход запрету. В настоящее время в регионе до 12 апреля должны быть закрыты торговые центры, магазины с непродовольственными товарами, салоны красоты и пр. Общепиту разрешили работать только на вынос.

Оказалось, что ряд торговых организаций продолжили свою работу. Руководители предупреждены об ответственности, говорят в надзорном ведомстве.

Салоны пошли на ухищрения. Скриншот

Салоны пошли на ухищрения. Скриншот

Несмотря на немаленькие штрафы, амурчане готовы рискнуть. Так, в Благовещенске тайком работают салоны красоты, парикмахерские и пр. Теперь у мастеров новое правила: в залы пускают по одному человеку.

Пошли на ухищрения и цветочные магазины Благовещенска. Любой желающий может купить там гречку. На полках вместе с цветами находится и крупа – дескать, товар первой необходимости есть, значит, салон имеет право на торговлю. В городской администрации такую ситуацию назвали абсурдной.

- Работаем в обычном режиме. Только постучитесь в дверь, мы закрыты, - идут наперекор запретам в цветочных салонах Благовещенска.

А что делать? Кушать хочется всем.

Пустые самолеты

А Благовещенский аэропорт с грустью констатирует – в области стало меньше авиапассажиров. В страхе перед коронавирусом люди почти перестали летать. Так, накануне на двух рейсах – один на Новосибирск, другой на Москву - улетело 160 пассажиров. Это процентов на 40 меньше, чем раньше.

В Благовещенском аэропорту проводят дезинфекцию. Фото: www.amurobl.ru

В Благовещенском аэропорту проводят дезинфекцию. Фото: www.amurobl.ru

В итоге в регионе сократили количество рейсов: в Москву будет всего 12 рейсов в неделю (было 18), в Новосибирск – 5 рейсов (было 7), во Владивосток и Иркутск по 3 рейса (было 4). В Якутию и вовсе отменили рейс.

Также в аэропорту всех прилетающих обязали заполнять анкеты, что поможет в будущем выявлять зараженных коронавирусом.

- Информация о пассажирах, прилетающих в Амурскую область, крайне важна. В карточках должны содержаться контактные данные людей, цель посещения региона и место проживания в Приамурье. Все данные будут оперативно направляться в Роспотребнадзор, это упростит работу многих служб и позволит напрямую связаться с гражданами, посетившими регион, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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