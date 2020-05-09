День Победы в изоляции

В этом году День Победы пройдет без привычного парада и шествия «Бессмертного полка». Однако один из величайших дней в истории нашей страны в Благовещенске все же отметят. Какие мероприятия запланированы на праздник, узнала «Комсомолка».

Поем двором

В субботу, 9 Мая, ровно в 12.00 в 27 дворах Благовещенска зазвучит песня «День Победы». Так в городе стартует акция «Песня Победы». Чтобы поздравить ветеранов с праздником, музыканты и артисты придут к ним во двор и споют их любимые песни.

- В этом году мы будем отмечать 9 Мая в новом формате. В рамках всероссийского проекта «Поем двором» в городе Благовещенске проводится акция «Песня Победы». Воплотить ее в жизнь администрации помогают Городской Дом культуры, волонтеры, вокалисты. Мы приглашаем всех благовещенцев присоединиться к акции, выйти на балконы или открыть окна и спеть, - рассказала и. о. начальника управления культуры Валентина Мищенко.

Артисты Городского Дома культуры, Общественно-культурного центра, вокалисты различных коллективов города исполнят любимые песни участников войны, в том числе «Ты же выжил, солдат», «Катюша» и «Смуглянка». В акции согласились принять участие 27 ветеранов Великой Отечественной войны.

Музеи о войне

Так называется проект Центра музейных и краеведческих инициатив «Народный музей», который сравнительно недавно заработал в библиотеке «Центральная». Каждую неделю сотрудники центра рассказывают о городских музеях, где хранятся экспонаты Великой Отечественной войны. Видеосюжеты публикуются на канале муниципальной информационной системы Благовещенска на сайте YouTube.

Первым участником проекта стал музей села Белогорья. Об экспонатах и фронтовиках рассказала заведующая сельской библиотекой Елена Самарская:

- В Белогорье известие о войне пришло 22 июня. На следующий день состоялся митинг, где было решено увеличить рабочий день, также сельчане собрали денежные средства, женщины записались в сандружину. За весь период Великой Отечественной войны на фронт ушло около 40 человек из села. Шестнадцать из них не вернулось.

В амурской столице находится больше 20 музеев, в которых есть экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Это коллекции в школах, колледжах и вузах. Также экспозиции имеются в амурском филиале ПАО «Ростелеком», региональном отделении Пенсионного фонда России, прокуратуре Амурской области и областном управлении Министерства внутренних дел. Экспонаты хранятся на судостроительном заводе и заводе «Амурский металлист», в отделениях Городского дома культуры в селах Белогорье и Плодопитомник, а также передвижной музей воинской славы организации «Мотопатриот».

Виртуальные экскурсии стартовали и в инстаграм-аккаунте центра молодежных и общественных инициатив «Выбор» @centr.vibor. Предварительно волонтеры побывали в памятных местах и музейных пространствах, узнали их историю, чтобы показать и рассказать о них жителям Приамурья. Добровольцы познакомят зрителей с Артиллерийским полукапониром. Его возвели в 1940 году на набережной реки Амур как часть укрепрайона прикрытия Государственной границы. Он сохранился практически в первозданном виде. Об этом рассказали амурские волонтеры.

Музыка Победы

Радиостанции, вещающие в областном центре Приамурья, впервые поучаствуют в общегородской культурной акции «Музыка Победы». Достоверно известно, что акцию поддержали «Русское радио - Благовещенск» (FM 103.3), «Эхо Москвы в Благовещенске» (101.5 FM) и «Авторадио - Благовещенск» (FM 87.7)В эфире этих станций в День Победы прозвучат песни военных лет.

Как рассказали в управлении культуры Благовещенска, из приемников зазвучат песни «Священная война», «Эх, дороги», «Журавли», «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек». Также можно будет услышать композиции «В землянке», «Три танкиста», «В лесу прифронтовом», «Последний бой» и «Темная ночь». Не забудут и о музыкальном символе праздника - песне «День Победы».

Чтобы услышать музыку, включайте свои приемники в начале каждого часа с 09.00 до 21.00. И подпевайте песням, слова которых каждый знает с детства.

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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Благовещенцев зовут пробежать онлайн-марафон «Победные километры»

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи города Благовещенска предлагает жителям областной столицы пробежать «победные километры» в честь 9 Мая.

Для участия нужно в удобное для себя время пробежать любую дистанцию и зафиксировать результат с помощью спортивных часов или программы-трекера. Фотографии результатов забега необходимо опубликовать в инстаграме с хэштегом#победные километры. Тех, кто пробежит самое большое расстояние, отметят памятными призами.

- Марафон мы назвали «Победные километры» в том числе и потому, что для кого-то из участников это будет и личная победа. Например, его первые пять или десять километров. Мы предлагаем горожанам в режиме самоизоляции пробежать в общей сложности 1945 километров, - пояснила начальник отдела по физической культуре и спорту администрации города Благовещенска Татьяна Поздеева.

К акции уже присоединились известные благовещенцы, в том числе руководитель общественной организации любителей бега «Бег к мечте» Альбина Попова и мастер спорта по легкой атлетике, победитель европейских игр среди мастеров в 2019 году в Италии Елена Сойникова.

Акция «Победные километры» продлится вплоть до 9 мая. В этот день организаторы подведут итоги.

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КСТАТИ

Над Благовещенском и Белогорском 9 Мая пролетит авиапарад

Репетиции уже проводятся

В День Победы в небе над Благовещенском и Белогорском можно будет увидеть авиапарад. Демонстрационные полеты состоятся с участием техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ, сообщили в правительстве Амурской области.

Экипажи самолетов и вертолетов уже проводят репетиции для полетов на сокращенных дистанциях с минимальными интервалами. Полеты вертолетов выполняются на укороченных дистанциях со скоростью около 200 км/ч. Самолеты военно-транспортной авиации летят на скорости порядка 400 километров в час, истребители и бомбардировщики — около 600 километров в час.

Тренировочные полеты над городами запланированы на 7 мая с 12.00 до 14.00. Ориентировочное время авиапарада 9 мая - с 11.00 до 11.10 в Благовещенске и с 11.30 до 11.40 в Белогорске.

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