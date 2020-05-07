Новый комбикормовый завод открыл в Приамурье резидент ТОР

В Тамбовском районе Амурской области создано производство полноценных кормов для животных. Выпуском продукции на основе переработки зерновых культур займется резидент ТОР «Приамурская» компания «Агро Фабрика».

Напомним, по решению президента России Владимира Путина, закон о территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР) установил на них особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и др. Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как особые экономические зоны, ОЭЗ), но и для создания комфортных условий проживания населения.

Новый сезон весенних полевых работ в Амурской области ознаменовался завершением строительства в Тамбовском районе комбикормового завода с линией экструдирования. Инвестиционный проект стоимостью более 200 млн. рублей воплотил в жизнь резидент ТОР «Приамурская» ООО «Агро Фабрика» по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На днях ООО «Агро Фабрика» получила лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на эксплуатацию завода.

«В апреле на совещании с селянами наш президент Владимир Путин правильно сказал, когда хлеб на столе есть, то всегда присутствует мысль – всё остальное приложится. Глава государства понимает, что сельское хозяйство – это та отрасль, которая должна работать беспрерывно в любых условиях. Важно в сегодняшней ситуации привлекать новых инвесторов в агропромышленный комплекс», - говорит директор по развитию производства ООО «Агро Фабрика» Игорь Крестин. – «Наше предприятие идет в русле политики президента – все это время мы, как и другие сельхозпредприятия Амурской области, работали в штатном режиме, и на днях завершили большой проект - строительство комбикормового завода».

Сейчас на предприятии трудятся 15 местных жителей, в перспективе количество рабочих мест увеличат до 90. До начала уборочной кампании 2020 года завод будет работать в тестовом режиме на сырье прошлого года. С поступлением нового урожая зерна, кукурузы и сои «Агро Фабрика» собирается запустить производство на полную мощность - 70 тысяч тонн полнорационных кормовых смесей и гранулированных комбикормов в год.

На создание комбикормового завода резиденту ТОР «Приамурская» потребовалось два года. За это время проведены проектно-изыскательские работы, реконструкция имеющихся помещений для установки оборудования, приобретены и смонтированы четыре производственные линии, модернизирована инфраструктура и коммунальные сети. Кроме того, возведены котельная, весовая с пропускным пунктом, административный комплекс и лаборатория.

«На видеоконференции Владимир Путин сказал членам правительства, что успехи в сельском хозяйстве зависят не только от тех, кто сеет, но и от тех, кто занимается транспортом, логистикой, горюче-смазочными материалами. Наш комбикормовый завод входит в производственную структуру, основная деятельность которой связана с логистикой, элеваторным хранением, сушкой, сортировкой, упаковкой и продажей сельхозкультур. Предприятие находится в 40 км от международного российско-китайского моста через Амур «Благовещенск – Хэйхэ», на перекрестке зерновых потоков нескольких сельскохозяйственных районов», - говорит Игорь Крестин.

У резидента ТОР уже есть 15 клиентов. Заключены договоры с ведущими хозяйствами региона на поставку сельхозкультур для дальнейшей переработки в комбикорма и экструдированную продукцию. Специальные комбинированные смеси для кормления всех видов сельскохозяйственных животных, составленные по научно обоснованным рецептам, будут отправляться не только амурским потребителям, но и в Якутию, Хабаровский и Приморский края.

Для увеличения питательных качеств кормов ООО «Агро Фабрика» уже провела переговоры с компанией «Арника», которая создает в ТОР «Надеждинская» в Приморском крае агробиоэкономический кластер, где будут производить импортозамещающие кормовой белок, аминокислоты и витамины биотехнологического синтеза. Межрегиональное сотрудничество предприятий-резидентов позволит восполнить дефицит на Дальнем Востоке высокопитательных комбикормов, которые соответствовали бы мировым аналогам.

ТОР «Приамурская» создана для содействия в развитии производственной кооперации между Россией и Китаем. Совокупные поступления налогов и сборов от современного комбикормового производства в консолидированный бюджет до 2026 года должны составят 259,3 млн. рублей.