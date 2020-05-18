Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 18 мая 2020 года: Амурчанам разрешили лечиться от COVID-19 на дому

Число случаев новой коронавирусной инфекции в Амурской области продолжает расти – по состоянию на утро 18 мая 2020 года, оно равняется 222. За последние сутки заболели десять человек, в выходные впервые случай заболеваний зафиксировали в Райчихинске.

Принудительная госпитализация

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе, некоторые амурчане не готовы лечиться в медицинских учреждениях. Так, 15 мая жительница Тынды с подтверждённым коронавирусом отказалась от госпитализации в условиях медицинской организации, рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

- Учитывая эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции, уклонение лиц от госпитализации ставит под угрозу как личное здоровье, так и здоровье окружающих, - подчеркнули в ведомстве.

Специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Амурской области в городе в городе Тынде, Тындинском и Сковородинском районах незамедлительно подготовлено и направлено в суд административное исковое заявление о госпитализации в медицинскую организацию в принудительном порядке. Суд полностью удовлетворил исковое заявление, и 16 мая амурчанку госпитализировали.

Болеем дома

В Амурской области пациенты с коронавирусной инфекцией без клинических проявлений получили возможность лечиться дома. Вот уже несколько дней 11 человек в регионе получают амбулаторное лечение. Они находятся под усиленным наблюдением и не выходят за пределы жилья.

- За их состоянием здоровья установлено стабильное регулярное медицинское наблюдение. Каждый из них подписал документы, строго регламентирующие их обязанность находиться дома и следовать всем предписаниям медиков», - пояснила ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи минздрава Амурской области Оксана Симонова.

Она уточнила, что речь идет лишь о пациентах с бессимптомной формой течения заболевания. В каждом случае вопрос о возможности амбулаторного лечения принимает лечащий врач на основании результатов проведенных исследований.

Однако данная практика не будет распространяться на инфицированных беременных женщин, детей, лиц старше 65 лет - они будут получать противовирусную терапию в стационаре даже при отсутствии симптомов COVID-19.

Пропуск в город

Следом за Свободным, ограничения на въезд и выезд вводятся и в Шимановске – там на прошлой неделе была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Мэр города Павел Березовский обратился к жителям в соцсетях и рассказал, какие ещё ограничения вводятся в Шимановске. В частности, гулять теперь можно максимум по двое, заниматься физкультурой и спортом на улице тоже можно вдвоём но на расстоянии не менее пяти метров.

- Запрещено посещать площадь имени Ленина в границах улиц от Красноармейской и до Комсомольской включительно и от Крупской до Орджоникидзе включительно, а также площадь Победы, площадь кинотеатра «Спутник», «Сказочный городок» и Парк Отдыха! – добавил мэр.

Нарушение этих требовании будут наказываться административными штрафами до 30 тысяч рублей.

Первый в Циолковском

Мэр Циолковского Сергей Левицкий в своём «Инстаграме» 16 мая подтвердил первый случай заражения коронавирусом в городе. Заболевшая госпитализирована в город Благовещенск. В связи с этим на заседании оперативного штаба в Циолковским 17 мая был принят ряд решений:

- Провести проверку по факту несообщения на службу 112 о возвращении заболевшей из Хабаровска 12 мая. Установить круг контактных лиц заболевшей с вручением постановления об изоляции контактируемых. Временно приостановить работу дежурной группы во втором корпусе детского сада, которую посещал ребёнок заболевшей. Провести санобработку всех общественных мест КДЦ второго корпуса детского сада.

В связи с этим мэр напомнил амурчанам о важности самодисциплины и сокращения контактов с людьми.

КСТАТИ

Где провериться?

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали, где можно пройти лабораторное исследование на новую коронавирусную инфекцию. По состоянию на 14 мая, разрешение проводить тестирование получили:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области»;

- ГАУЗ АО «Амурская областная инфекционная больница»;

- ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница»;

- ФГБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии № 51 Федерального медико-биологического агентсва в ЗАТО Циолковский Амурской области" г. Свободный;

- ООО «АмурМЭТ»;

- ЛДЦ «Спектр».

Работа по расширению сети лабораторий, на базе которых будет проводится тестирование на COVID-19, продолжается и сейчас.

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