Штрафы за отсутствие маски у детей в Благовещенске во время коронавируса: Кого и как накажут за нарушение режима

Несмотря на режим самоизоляции на улицах Благовещенска можно встретить немало детей. Они качаются на качелях, крутят педали велосипедов, бегают в продуктовые магазины за вкусностями – и всё это без защитных масок. Между тем, ещё с 21 апреля 2020 года губернатор Амурской области подписал запрет заходить в магазины, места предоставления услуг и общественный транспорт без масок или респираторов. И правило это распространяется на амурчан любого возраста.

Строго по закону

- Наказать могут элементарно – привлекут родителей к административной ответственности за нарушение режима, который был введён на основании постановления Правительства РФ и распоряжения губернатора Амурской области, - рассказывает благовещенский юрист Игорь Волобуев.

Юрист приводит целый список статей, по которым могут наказать родителей. Например, в КоАП РФ имеется статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Невыполнение указанных правил влечет за собой штраф для граждан в размере от 1 000-30 000 рублей (для должностных и юридических лиц – значительно больше). А если правоохранители подтвердят, что действия или бездействие человека повлекли причинение вреда здоровью другому, то придётся заплатить ещё больше – 15 000-50 000 рублей.

Другая статья регулирует ответственность родителей за неисполнение их обязанностей. Так, по статье 5.35 КоАП РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Кроме того, если ребёнок гуляет без маски, нарушена будет и статья 63 Семейного кодекса РФ – в ней говорится, что родители обязаны заботиться о здоровье своих детей.

Покупаем или шьем

Некоторые родители, отказываясь от защитных масок, объясняют это тем, что подходящую для ребенка никак не найти. Однако они существуют – даже на улицах Благовещенска можно увидеть дошкольников и ребят из начальных классов в средствах защиты, пошитых точно по размеру.

Носят дети в амурской столице преимущественно многоразовые маски. Оно и понятно – одноразовые средства защиты в Благовещенске продаются только для взрослых. Зато многоразовые можно пошить самому (вышивка найдется в Сети), купить онлайн или заказать в одном из городских ателье. В интернете набор из десяти многоразовых защитных масок для ребёнка можно приобрети за 500-700 рублей, что вполне приемлемо.

По информации министерства экономического развития и внешних связей Амурской области, в Благовещенске приобрести многоразовые защитные маски можно в 20 компаниях. Цены варьируются от 35 до 200 рублей за штуку в зависимости от материалов и объёмов производства в организации. Полный список фирм, занимающихся пошивом, можно увидеть по ссылке.

КСТАТИ

Как сшить марлевую маску

Отдел опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска ранее публиковал подробную инструкцию по пошиву маски. Рассказываем, что нужно делать.

Вам понадобится:

- 2 отрезка широкого бинта 70x10 см;

- 4 отрезка марли размером 17х7 см (для взрослых и детей от 10 лет) или 12x5 (для детей младше 6 лет), в остальных случаях размеры рекомендовано подбирать индивидуально.

Что делать:

1. Возьмите две длинные полоски и три раза их сверните. Прошейте полоски по всей длине. Это можно сделать как вручную мелким наметочным швом, так и на швейной машинке стандартной иглой.

2. Возьмите четыре одинаковых лоскутка, сложите их вместе и обшейте их по краям наметочным швом. После этого подверните края по 1 сантиметру внутрь и аккуратно прошейте.

3. Возьмите готовые завязки и пришейте вдоль маски – одну снизу, другую сверху. Следите за тем, чтобы завязки оставались одинаковой длины. Готовая повязка должна хорошо закрывать рот и нос. Нижние завязки должны располагаться под ушами, а верхние – над ними.

4. Чтобы марлевая маска послужила профилактикой гриппа и других вирусных заболеваний, нужно знать, как ее правильно одевать и носить: маска должна обязательно прикрывать и рот, и нос; ее следует завязывать достаточно плотно. Однако здесь важно не перестараться, иначе может разболеться голова.

5. В месте, где нет большого скопления людей, марлевую маску нужно менять каждые 3-4 часа. Если же вы находитесь на работе или в общественных местах, где мимо вас проходит много людей, маску необходимо менять каждые 2 часа.

6. Марлевая повязка для многоразового ношения также требует определенного ухода. После использования ее необходимо прокипятить в течение 15 – 30 минут в растворе 2% соды. Для приготовления раствора следует положить 1 столовую ложку соды на 1 литр воды. После кипячения маску следует прополоскать в чистой воде, расправить и высушить. Хранить многоразовые марлевые маски (повязки) следует в мешке. Перед применением маску нужно отпарить утюгом.

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