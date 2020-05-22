Коронавирус в Благовещенске, последние новости на 22 мая 2020 года: Амурские медики рассказали подробности о лечении COVID-19

В Амурской области на сегодняшний день выявлено 294 случая новой коронавирусной инфекции. До выхода из режима самоизоляции еще далеко, многие амурчане волнуются: «А вдруг инфекцию найдут у меня? Что тогда делать?» Амурские врачи рассказали, как проходит течение новой коронавирусной инфекции и почему так важно слушать и исполнять все рекомендации.

Не повод для паники

Бессимптомная коронавирусная инфекция - далеко не безопасная форма заболевания, считают амурские специалисты. Человек может относительно легко перенести COVID-19, но заразить другого, кому «повезет» гораздо меньше, ведь болезнь у него может протекать серьезнее.

Пока в Амурской области не было зафиксировано повторных случаев инфицирования коронавирусом. Но это лишь потому, уверены врачи, что мы имеем сравнительно небольшой опыт борьбы с COVID-19.

- Мы до конца не знаем всех моментов формирования иммунитета. Из мировой практики известно, что иммунитет формируется активный, но непродолжительный. То есть на протяжении 1,5-3 месяцев после перенесенного COVID-19 человек будет защищен, а потом вновь может инфицироваться, - говорит начальник инфекционного госпиталя Благовещенской городской клинической больницы Виктор Бардов.

Врачи инфекционного госпиталя БГКБ работают с категорией пациентов, у которых уже развилась пневмония, либо есть сопутствующие хронические заболевания, которые усугубляют положение – это сахарный диабет, сердечная недостаточность, онкопатология.

- Пневмония, вызванная коронавирусом, отличается большим поражением легочной ткани, весьма частым развитием острой дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома, что является жизнеугрожающим состоянием и может привести к летальному исходу. Ковидная пневмония плохо прогнозируется. Многие пациенты поступают к нам без жалоб на одышку, кашель, боли в грудной клетке, и только исследуя больного на компьютерном томографе, мы видим огромные полисегментарные двухсторонние пневмонии, - отмечает Виктор Сергеевич.

К сожалению, даже у пациентов, поступающих в легкой или средней степени тяжести, относительно стабильных, возможно прогрессирование заболевания - несмотря на проводимую полноценную и своевременную терапию. Именно поэтому, убеждают специалисты, населению так важно максимально беречься от заражения. Носить маски, перчатки, соблюдать социальную дистанцию и избегать людных мест.

- Если все-таки инфицирование произошло, и лабораторный тест дал положительный результат – то это повод не для паники, а для полного и безоговорочного следования рекомендациям врачей. Все наши доктора постоянно пополняют свои знания, консультируются с центральными клиниками, что помогает подобрать оптимальную терапию для каждого конкретного пациента и – добиться успеха в лечении. Можно сказать, что весь мировой опыт работает на каждого из наших пациентов, - говорит Виктор Бардов.

На помощь врачам

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики при сотрудничестве с крупными компаниями передал в области крупную партию респираторов – 24 тысячи. Как отмечают в минздраве Приамурья, в первую очередь респираторы будут направлены в медицинские организации, на базе которых развернуты инфекционные госпитали: БГКБ, АОДКБ, АОИБ, Белогорская больница, Тындинская больница, Свободненская больница.

- Мы обязаны помогать врачам, чья работа связана с рисками для здоровья и жизнью. Правительство РФ оказывает помощь дальневосточным регионам в борьбе с коронавирусом. Также за счет внебюджетных средств закупаются дополнительные медицинские средства и оборудование. Поставки средств индивидуальной защиты организуются Фондом развития Дальнего Востока и Арктики при участии крупных компаний. Такие поставки позволили повысить уровень обеспеченности дальневосточных медиков средствами индивидуальной защиты и будут продолжены», – отметил полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, по поручению которого реализуется эта программа.

Помощь получают все регионы Дальнего Востока. В сумме для них направили уже 289 тысяч защитных комбинезонов, 206 тысяч защитных очков, 408 тысяч респираторов, 200 тысяч пар медицинских перчаток.

Ссузы не поддаются пандемии

Сроки приемной кампании в амурских колледжах не перенесут из-за пандемии. Как и планировалось, прием документов на поступление в ссуз будет осуществляться с 20 июня посредством традиционной или электронной почты, а также через электронные ресурсы, с которыми работает конкретная образовательная организация.

Вся информация о направлениях подготовки, проходных баллах, перечне документов для поступления, местах в общежитиях размещена на официальных сайтах колледжей. Также на платформах опубликованы контакты специалистов приемной комиссии, которые готовы ответить на любые вопросы, касающиеся набора студентов.

- Возможность поступить в колледжи и техникумы у выпускников Амурской области будет на основании оценок в аттестате. Чтобы быть принятыми в высшие учебные заведения, одиннадцатиклассникам необходимо сдать ЕГЭ. Поскольку даты проведения госэкзамена будут перенесены, сроки приема документов в вузах будут скорректированы, - прокомментировали в региональном минобрнауки.

Расписание ЕГЭ, между тем, уже известно. Сдавать экзамены амурские школьники начнут 29 июня с географии, литературы, информатики и ИКТ. Последнее испытание назначено на 18 и 20 июля – в эти даты пройдут устные экзамены на знание иностранных языков.

Бизнес-льготников станет больше

Правительство Амурской области готовит второй пакет мер региональной поддержки предпринимателей. Об этом накануне в рамках заседания областного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики рассказала министр экономического развития и внешних связей региона Людмила Старкова. По словам министра, новый документ должен расширить список сфер работы предпринимателей, которые могут рассчитывать на льготную ставку по упрощенной системе налогообложения.

Такое же расширение льготных категорий ожидается и в части налога на имущество организаций. Кроме того, новый пакет мер будет предусматривать и снижение патента по целому ряду видов предпринимательской деятельности, «зеркально» принятым по упрощенной системе налогообложения. Только по предварительным подсчетам, уменьшение размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода на 50% дополнительно коснется более 200 налогоплательщиков.

- Первый пакет мер предусматривает достаточно широкий охват получателей. Согласно подсчетам специалистов, воспользоваться первым блоком налоговых льгот в общей сложности смогут больше 24 тысяч человек. Однако в текущих условиях мы предлагаем дополнительно расширить перечень получателей преференций, чтобы максимально поддержать бизнес в условиях пандемии, - подчеркнула Людмила Старкова.