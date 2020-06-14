Если отпуск сорвался…

Коронавирус оставил сотни амурчан без долгожданного отпуска. Обидно, досадно. Но, как известно, если мы не можем изменить ситуацию - нужно поменять отношение к ней! Даже если в ближайшее время не светит солнце, море, пальмы, пляж - не отчаиваемся, а ищем альтернативу.Итак, как спасти отпуск, если остаешься дома?

Привести себя в форму

Даже если фитнес-центры к вашему отпуску еще не распахнут свои двери из-за ситуации с коронавирусом, то варианты поддержать себя в хорошей форме есть всегда. Постепенно в Благовещенске открываются спортивные площадки. Утренняя пробежка и 20 минут на снарядах - и вы в прекрасном настроении и самочувствии.

Не хочется выходить из дома? Не беда! Получить физические нагрузки можно и в своих родных стенах. Начните с простой зарядки, которую делали на уроках физической культуры. Дальше -больше: поищите каналы на YouTube с домашними тренировками. Следуйте советам инструкторов и занимайтесь в удовольствие, постепенно увеличивая нагрузку.

Прокачать навыки

Наверняка в вашей косметичке давно пылятся разные интересные штуки, которыми вы не пользуетесь. Самое время навести ревизию, избавиться от всего лишнего и оставить нужное, чтобы научиться делать себе макияж не хуже салонного! Пересмотрите приглянувшиеся бьюти-блоги -море ценной и полезной информации найдется на просторах сети. Отрабатывайте навыки на себе, сестре, подруге, дочери.

Умение создавать качественные снимки поможет сохранить лучшие моменты своей жизни на память, а заодно и оживить аккаунт в «Инстаграме». А может, начав изучать азы фотографии, вы найдете новое призвание! Научиться профессиональноснимать и обрабатывать фото можно онлайн, причем даже бесплатно.

Онлайн-уроки иностранного языка - то, что нужно занятому человеку, даже если он в отпуске. Можно записаться в кабинет английского и китайского языков Натальи Матвеевой. Занятия могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Осваивать новый язык или повышать имеющийся уровень, пока вы в отпуске, будет веселее в приятной компании. Запишитесь вместе со своим ребёнком! Ваш ученик подтянет знания по школьной программе, а если впереди у него ЕГЭ или ОГЭ, то занятия в режиме онлайн станут лучшим подспорьем на пути к заветной цели.

Инстаграм: @engl.china.cab

Сам себе художник

Можно заняться творчеством. Сейчас в магазинах города, где собраны товары для хобби, можно купить все что угодно: гончарные круги, составляющие для варения мыла и свечей, пряжу, наборы для рисования всеми видами и техниками и все-все, чего только душа пожелает. А может быть, вы раскроете в себе новый потенциал?

Отправиться на природу

Не удалось улететь на моря? Не расстраивайтесь! Отдых у моря - не дешевое удовольствие, так что можете считать, что неплохо сэкономили. И эти день можно вложить во что-то стоящее, например, сделать ремонт, поменять авто или купить дачу.

Кстати, о даче! Вовсе не обязательно пахать там так, чтобы семь потов сходило. Для этого существует огород. А у вас - ДАЧА! - место для отдыха душой и телом. Шашлычки (если, конечно, пожароопасный период ко времени вашего отпуска уже будет отменен), посиделки у костра под луной, да еще в компании друзей, песни под гитару - романтика!

Взамен моря можно рассмотреть еще несколько вариантов. Отправьтесь на рыбалку: даже если никогда не держали удочку в руках - не беда, говорят, новичкам везет. А если отпуск планируется ближе к концу лета, то грибы и ягоды будут ждать вас в лесу.

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Крутите педали!

Поездки на велосипедах - всегда полезно, весело и интересно, особенно если у вас найдутся единомышленники. С веселой компанией даже самая дальняя дистанция покоряется гораздо легче. Признайтесь честно: вы еще ни разу не катались по велодорожке от Благовещенска в сторону Моховой Пади? Отпуск -самое время изведать близлежащие окрестности.

- Как только наступает «велосипедная пора», мы отправляемся в сторону Мухинки и катаемся там в окружении сопок. Очень любим Натальин спуск - там можно душу отвести, любуясь красотами природы. Устраиваем привал в сосновом бору, - делится эмоциями амурчанин и заядлый велосипедист Константин Котов. - Правда, отправляться в такое заманчивое, но вместе с тем длительное велопутешествие нужно при хорошей физической подготовке.

Готовиться лучше заранее - начать с заездов на небольшие дистанции, советует Константин.

- Можно начать тренировки с поездок по набережной Амура - и красиво, и полезно, и безопасно, нежели по проезжим частям города. Потом увеличивать дистанцию. А когда почувствуете в себе силы, выезжать за город. Кстати, если у вас есть вместительный автомобиль, куда поместится велосипед, можно добраться до пункта назначения на транспорте. Так вы сохраните силы, чтобы подольше покататься на своем железном коне в живописном месте.

КСТАТИ

Ищите красоты за городом

Порой достаточно лишь выехать за Благовещенск, чтобы открыть для себя что-то новое. Когда будут сняты ограничения, появится гораздо больше возможностей для активного отдыха, причем организованного!

Клуб путешественников спортивного клуба «Радуга» (@raduga.sportclub) поможет вам провести ваш отпуск и получить максимум удовольствия. По желанию вы можете выбрать любую подходящую программу:

- Походы выходного дня

- Сплав по реке

- Лазание по скалам

- Восхождения в горы

- Спуск в пещеры

- Веревочные аттракционы

- Отдых на море

- Каякинг на море

- Прогулки на парусной яхте

Спортклуб «Радуга» также организует походы на Байкал, Тункинские гольцы, Кодар, Сихотэ-Алинь и Японское море.

Всю дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-929-476-95-29.