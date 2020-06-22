Коронавирус в Приамурье 22 июня: Спортклубы открывают, а Свободный оставляют закрытым

По последним данным, в Амурской области подтверждены уже 1340 случаев новой коронавирусной инфекции. 448 человек из этого числа уже выздоровели, остальные продолжают лечение. Больше всего заболевших зарегистрировано в Благовещенске (535 пациентов) и Свободном (347 пациентов). По мнению губернатора Василия Орлова, тяжелая ситуация с инфекцией в регионе сохранится как минимум до конца июня.

Спорт для здоровья

Несмотря на трудную ситуацию, в Амурской области продолжают открывать спортивные организации. Если раньше они работали только в районах с небольшим числом заболевших, то с 25 июня откроются и в Благовещенске. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в пятницу, 19 июня.

- Более 10 дней назад нами было принято решение о возобновлении работы учреждений спорта по всей территории области за исключением Свободного и Благовещенска. Работа проводится эффективно, с соблюдением профилактических мероприятий, - прокомментировал решение губернатор Амурской области Василий Орлов.

Также с четверга, 25 июня, в Приамурье заработают бассейны – везде, кроме Благовещенска и Свободного. Также в этот день запустят аттракционы в амурских парках. Исключение, опять-таки, составят парки областной столицы и города президентского внимания. При этом отдельные города и муниципалитеты могут самостоятельно вводить ограничения на работу тех или иных организаций, если посчитают это необходимым.

Бизнес-проверки

За открывшимися организациями пристально следит региональный Роспотребнадзор. За прошедшую неделю специалисты проверили 120 предприятий торговли, общепита и оказания услуг. Большая часть проверок была проведена в Благовещенске – 48, нарушения были выявлены в 5 организациях. В Белогорске проведено 6 проверок, выявлено 1 нарушение. По итогам 8 проверок компаний в Свободном было составлено 2 протокола.

С проверками компании посетили и сотрудники министерства экономического развития и внешнеэкономических связей области. Было посещено 36 организаций торговли, бытовых услуг и спорта в Благовещенске.

Как отметила министр экономического развития и внешнеэкономических связей области Людмила Старкова, большинство предпринимателей соблюдают введенные ограничения, имеются маски, дезинфицирующие средства, проводится обработка помещений. Сотрудниками министерства выявлялись различные замечания, некоторые устранялись в ходе осмотра.

- Предлагаю в меры поддержки наиболее пострадавших отраслей внести ограничение по выплатам субсидий, если у организации есть взыскания за нарушение правил работы в период распространения коронавирусной инфекции, - озвучил идею на заседании оперативного штаба глава области Василий Орлов.

Закрытый город

Также на заседании штаба было решено продлить пропускной режим на территории Свободного до 1 июля. Напомним, пропускной режим на въезде и выезде в городе ввели 28 апреля. С тех пор въехать в Свободный можно только по прописке, а выехать – по пропуску, который оформляется в администрации.

Ограничения ввели из опасения, что от приезжих инфекция быстро передастся жителям Свободного, а следом – работающим на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ).

Между тем, инфекцию на территории АГПЗ уже занесли – по информации, опубликованной на сайте правительства Амурской области, среди сотрудников выявлено 170заболевших, из них 33 полностью выздоровели. Сейчас завод продолжает работу в режиме «закрытого контура», въезд в которой возможен только по спецпропускам, часть сотрудников переведена на «удаленку».

Очаг в Тынде

В северной столице Приамурья выявили новый очаг коронавирусной инфекции – Тындинскую больницу. Там за сутки подтвердились около 50 тестов на COVID-19 как у пациентов, так и у медиков. Об этом глава Тынды Марина Михайлова рассказала в своем инстаграм-аккаунте:

- Большинство из них - бессимптомные носители, которые в статистику не попадают. Терапия и детство закрыты и переведены в госпиталь. Очаг локализован, но в такой ситуации кафе, столовые и рестораны работать не могут! Ждем стабилизации ситуации.

Совсем недавно в городе хотели снять ограничения на посещение заведений общественного питания. Но в связи с резким ухудшением эпидемиологической обстановки послабления отменили еще до того, как они вступили в силу.

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