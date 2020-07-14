Прокуратура: Из зарплат рабочих со стройки Амурского газоперерабатывающего завода удержали свыше 14 млн рублей

Прокуратура Амурской области продолжает проверку по поводу ЧП, произошедшего 13 июля на площадке Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ). Речь идёт о массовых беспорядках, которые устроили рабочие подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз» из-за разногласий с руководством по финансовым вопросам.

Разбор полетов

- В целях урегулирования инцидента и координации действий правоохранительных органов на строительную площадку выехал прокурор области Руслан Медведев. По его поручению на Амурском газоперерабатывающем заводе начала работать Временная приемная прокурора области по вопросам нарушений прав задействованных в строительстве работников, - рассказали в прокуратуре Амурской области.

Прокуратура контролирует расследование уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Участие в массовых беспорядках». Вместе с тем, в отношении подрядчика «Ренейссанс Хэви Индастрис» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан). Также в областной прокуратуре сообщили, что ООО «Ренейсанс Хэви Индастрис» в одностороннем порядке произвело удержание из заработной платы более тысячи работников денежные средства в целях оплаты налога на доходы физических лиц за два месяца действующего патента. Всего удержано более 14,4 млн. рублей.

- По данным фактам прокуратура в отношении организации и руководителя территориального обособленного подразделения возбудила дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Одновременно с этим, Свободненский городской прокурор внес представления руководителям организаций, участвующих в строительства Амурского ГПЗ, в связи с нарушениями трудового и миграционного законодательства, - говорится на сайте прокуратуры Амурской области.

Деньги обещают вернуть

Между тем, в объединённом пресс-центре АГПЗ рассказали, что финансовые разногласия между группой сотрудников «Ренейссанс Хэви Индастриз» и её руководством урегулированы. В переговорах вместе с руководством компании, приняли участие губернатор Амурской области Василий Орлов, представители регионального правительства, ответственные лица компаний, управляющих проектом строительства Амурского ГПЗ, а также представители правоохранительных органов.

- В ходе предварительного расследования причин возникновения конфликтной ситуации, а также переговоров с группой работников, информация о задержках зарплат рабочему персоналу «Ренейссанс Хэви Индастриз» в течение нескольких месяцев не подтвердилась. Сотрудники своевременно получают заработную плату в полном объеме в соответствии с трудовыми договорами. Основные претензии выступающих касались возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Ранее работодатель самостоятельно оформлял патенты на сотрудников, оплачивая их из бюджета организации. Вследствие изменений в собственной бухгалтерской системе, сумма патентов, составляющая 5924 рубля в месяц, включается в размер оклада сотрудников – с предварительным автоматическим списанием данных средств в заработной плате за месяц и последующим возмещением вместе с авансом. Возврат суммы патентов сотрудникам «Ренейссанс Хэви Индастриз» произойдет по плану 15 июля, - объяснили ситуацию в пресс-центре Амурского газоперерабатывающего завода.

По информации пресс-центра, недовольство фактом предварительного списания и стало причиной выступлений группы сотрудников подрядной организации «Ренейссанс Хэви Индастриз» в составе 300 человек.

Во время переговоров руководство организации подтвердило возврат патентов до 15 июля. Рассматривается вопрос дополнительной оплаты для строительного персонала, который находится длительное время на вахте. Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» своевременно и на постоянной основе получает оплату выполненных работ в рамках договорных обязательств по проекту. Обстоятельств, препятствующих выполнению взятых обязательств, нет.

В настоящий момент основные строительные работы на площадке продолжаются в штатном режиме. На проект мобилизовано порядка 29 тыс. строительного персонала. На территории вахтовых посёлков продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

КСТАТИ

Посольство Узбекистана в России взяло на контроль инцидент на Амурском ГПЗ

Посольство Узбекистана в России взяло на контроль инцидент с участием граждан Республики Узбекистан, имевший место 13 июля 2020 года во временном вахтовом городке компании «Renaissance Heavy Industries» в Свободненском районе Амурской области Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте посольства.

Там же уточняется, что поддерживается контакт с Министерством внутренних дел и другими уполномоченными органами Российской Федерации по данному вопросу.

На место происшествия выехал Генеральный консул Посольства для выяснения обстоятельств инцидента и обеспечения защиты законных прав и интересов граждан Республики Узбекистан.

Посольство будет информировать о ходе и результатах совместной с российской стороной работы по детальному изучению причин и условий, способствовавших конфликту, а также выработке приемлемого для всех сторон решения проблемы.