Щука, карась - рыбалка началась!

Какие новые правила появились для любителей рыбалки и сколько стоит выловить тайменя? На вопросы «Комсомолки» ответил начальник Благовещенского межрайонного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов Анатолий Диких.

Лучшее время - с августа

- Анатолий Гаврилович, сейчас можно рыбачить? Запретов никаких нет?

- Запрет на вылов рыбы в Амурской области действует с 20 апреля по 30 мая. Но для каждого вида рыб есть свои сроки. Подробная информация есть в Правилах рыболовства. Они доступны в интернете и каждый может их прочитать.

- Хорошо, а сама рыбалка сейчас активно идет или нет?

- Есть такая у рыбаков поговорка: «Июнь-июль: на рыбу плюнь!» Это период нереста, затишья. Вот в августе-сентябре-октябре ловиться будет. Помните, недавно были дожди. Сейчас стоит жара… Это не совсем удачное время для рыбалки. Рыба где-то в ямах стоит или отнерестилась: движения особого нет.

Сетями нельзя

- Несколько лет назад в Амурской области запретили ловить рыбу сетями. Рыбаки тогда возмущались. Ситуация не изменилась?

- Ситуация с этим сейчас противоречивая. Согласно Правилам рыболовства, вылов рыбы сетями по Амурской области запрещен. Но премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства* о том, что с 1 января 2020 года разрешается лов рыбы сетями, две сети по 30 метров. Вот как это понимать? Мы бьёмся над этим вопросом, и никто нам не может четко ответить. Если премьер-министр подписал, значит, он главнее «Правил»? А Правила рыболовства подписывал министр рыбного хозяйства. Как расценивать такой поворот - пока неясно.

- Но существуют же, наверное, варианты решения этого вопроса?

- Да. Для этого нужно подать в Росрыболовство списки, где водятся ценные виды рыб: таймень, сиг, калуга, осётр. В этом случае в Амурской области на 21 год разрешили бы лов сетями по путевкам. Приморский, Хабаровский края, Еврейская АО подали, а Амурская область нет. Когда наши чиновники это сделают, и сделают ли - неизвестно: воз и поныне там…

Где много рыбы

- Анатолий Гаврилович, какие места есть для платной рыбалки, по путевкам. Их же у вас оформляют?

- Да, у нас. Вообще существуют квоты на платную рыбалку. В этом году можно выловить 11 тонн рыбы. Разрешается спортивная и любительская рыбалка (по путевкам) по реке Зее - от Новопетровки до города Зеи, - на Зейском водохранилище, в Чеугдинском заливе Бурейского водохранилища.

Кроме этого в Тамбовском, Новоалександровском, Первомайском водохранилищах и других. Также рыбные места есть по Ульме и два участка по Селемдже. (Подробнее о рыбопромысловых участках можно узнать на сайте amurohota.ru. - Прим. ред.). На остальных водоемах рыбачить можно бесплатно, согласно Правилам рыболовства.

Сколько стоит

- Сколько стоит такая рыбалка, зависит от района вылова?

- Это не зависит от района, а зависит от цен на каждый вид рыбы. Например, ленок стоит 60 рублей за килограмм, хариус, сиг, щука - 50 рублей. Сазан, сом, толстолоб, карась, змееголов - 40 рублей. Налим, красноперка - 35. Верхогляд, жерех - 30. Лещ, язь - 25 и так далее.

- На какую рыбу больше заявок? Какая самая популярная?

- Обычно на карася берут, на щуку.

- А на легендарного тайменя есть расценки?

- Конечно, есть. Таймень стоит 550 рублей за экземпляр.

- За одну рыбу, неважно какого веса?

- Да.

- А где он водится?

- Таймень водится в Зее, по Амуру, по Бурее, в Бурейском водохранилище. А ещё по Ульме, Селемдже, Томи…

Сюрпризы экологии

- Анатолий Гаврилович, какие риски для амурских рыб сейчас существуют?

- Основные риски в основном там, где работают недобросовестные золотодобывающие артели. В тех местах добычи золота, где нет отстойников. Это полностью уничтожает всю ихтиофауну в местах проведения работ и ниже по течению водотока на протяжении 5-10 км.

- За время вашей работы вы сталкивались со случаями, когда рыбаки вылавливали рыб-мутантов?

- Да, встречалось такое. Это зависит от экологии. Допустим, бывает, что сом ловится с болячками, карась с опухолями. Рыбы, как все животные, тоже болеют.

С праздничком!

- 12 июля - День рыбака. У нас в Амурской области много рыбаков? Есть кого поздравлять?

- Конечно. У нас много рыбаков. Помню, когда ловить сетями было разрешено, так не хватало квот! Рыбаки в год вылавливали сетями 60-70 тонн рыбы. А сейчас только удочки и спиннинг разрешены. Мы поздравляем всех амурских рыбаков с прошедшим праздником! Желаем, чтобы рыбы в наших реках водилось много и клёв был отменным!

КСТАТИ

Рыбалка в Прядчино

На Прядчинском водохранилище Благовещенского района можно порыбачить и гарантированно уехать с уловом. База находится примерно в 80 км от города. Можно поймать сазана, щуку, карася, змееголова и так далее.

Коммерческая рыбалка на водохранилище стоит 1000 рублей в сутки с человека. Снаряжение - свое. Разрешается использовать лодки, только без мотора. Для членов Ассоциации охотников и рыболовов действуют свои скидки и бонусы. Они могут в течение пяти дней рыбачить в водохранилище бесплатно, а в последующие дни - за 200 рублей в сутки.

ЦЕНЫ

Готовимся заранее

В Благовещенске более 20 магазинов, в которых продаются снаряжение, снасти и одежда для рыбалки. Есть даже магазин с живой наживкой. Чтобы порыбачить, можно потратить на снаряжение около 2 тысяч рублей, а можно и несколько десятков тысяч. Средние удочки стоят со всей оснасткой около 1000 рублей. Для дальних забросов - около 5 тыс. руб. Спиннинги среднего уровня обходятся в 4-5 тыс. руб. Самая бюджетная прикормка - 150 руб./кг. Для спортивного лова стоит 250-300 руб./кг. Цена прикормки может доходить и до 700 руб./кг. Качественный ящик для снастей можно приобрести за 600 рублей. Блесны - это вообще целый космос. Одна штука может стоить от 30 рублей до 5 тысяч (ручной работы).

СОВЕТ БЫВАЛОГО

Где клюёт?

Благовещенские рыбаки говорят, что рыбы и сейчас можно поймать много и бесплатно. Главное - уметь и знать хитрости. Например, сазана в это время года лучше ловить ночью. В июле клюет и карась, и змееголов, и сом.

- Карась нерестится круглый год, - рассказывает благовещенский рыбак Антон. - Сейчас тепло, он в кустах сидит и клюет спокойно. Сазан тоже клюет. Порой выходит аж на берег, бывает, видно прямо - горбы торчат в кустах. Но, конечно, в жару рыба менее активна. Сезон начнется в августе.

* Постановление Правительства от 16 ноября 2019 года № 1462 «Об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ»