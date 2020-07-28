Отмена ограничений в Благовещенске: Добро пожаловать в кинотеатры, бассейны и рестораны

Новые возможности откроются для амурчан с началом третьего летнего месяца: с 1 августа в регионе возобновят работу бассейны, все без исключения организации общепита, кинотеатры и детские сады.

Территория гостеприимства

Напомним, ограничения в сфере общественного питания в Благовещенске снимали постепенно. С 10 июля в областной столице начали работать летние кафе с уличными верандами - эта новость порадовала и самих предпринимателей, и большинство благовещенцев, которые и сейчас с удовольствием перекусывают на свежем воздухе. Спустя всего пять дней двери распахнули и другие заведения: кофейни, кафетерии, закусочные и буфеты с залом обслуживания площадью до 50 квадратных метров. Наконец, на прошлой неделе заработали столовые.

Однако самые крупные и вместительные рестораны продолжали работать только на доставку и самовывоз. С 1 августа это наконец-то изменится - в Благовещенске откроются все заведения общественного питания. Как будет организована их работа в следующем месяце, рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Татьяна Величко.

- Хочу сразу отметить, что это произошло благодаря, в том числе, и добросовестной работе руководителей организаций, которые снабжают своих специалистов дезинфицирующими и антисептическими средствами, средствами защиты органов дыхания. А также полноценно обеспечивают наших жителей, посетителей тех или иных объектов, - обратила внимание Татьяна Сергеевна. - Однако расслабляться не стоит. Если все открывается - не значит, что опасность миновала. Предпринимателям надо стараться еще больше, чтобы другие бизнесмены смогли встать в строй и начать работу.

Правда, работать придется в новых условиях. По-прежнему под запретом остаются караоке и кальянные, сохраняются многие требования к кофейням, столовым, ресторанам и другим организациям. Так, за одним столом могут сидеть не более четырех человек, столы должны находиться на расстоянии полутора метров друг от друга.

Поели - сбросим калории

Вместе с общепитом открываются для посетителей и бассейны - это последний тип спортивных организаций, работа которых до сих пор оставалась под запретом. Поплавать также можно будет уже с 1 августа.

- Все спортивные объекты, в том числе плавательные, частные бассейны, могут принимать на своей территории всех желающих, - рассказал в ходе пресс-конференции министр спорта и физической культуры Амурской области Дмитрий Кутека. - Одно из условий работы - беспрекословное соблюдение требований Роспотребнадзора. Основные из них: социальная дистанция, медицинский фильтр на входе, масочный режим для сотрудников. Плюс еще несколько рекомендаций.

Обратим внимание, что носить маску посетители спортклубов и тренажерных залов должны до и после занятия, до и после входа в раздевалку. Во время самой тренировки масочный режим не соблюдается. Также нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Чтобы сделать это было проще, в требованиях к спортивным организациям введено ограничение по количеству людей: один человек на четыре квадратных метра или, если речь идет о бассейне, на пять кубических метров.

На муниципальном уровне созданы комиссии, которые будут проверять выполнение рекомендаций Роспотребнадзора. Если нарушения найдут, предпринимателей ждут предписания. Однако на сегодняшний день замечаний и предписаний в отношении спортклубов нет, отметил Дмитрий Кутека.

А что кино и детсады?

Начало августа станет праздником и для любителей киноновинок - наконец-то откроются кинотеатры. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в прямом эфире, который провел 28 июля в социальных сетях. Но пока известно не так уж много подробностей о том, как именно кинотеатры должны будут работать.

Так, по информации губернатора, посмотреть кино с 1 августа смогут жители не только Благовещенска, но и Свободного. Функционировать кинозалы смогут только при соблюдении санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Ограничений по времени работы не устанавливают. Однако рассаживать зрителей должны будут с учетом социальной дистанции. Также руководство кинотеатров обязуют дезинфицировать залы. Иные требования власти пока не озвучили.

Кроме того, в Приамурье в полной мере заработают детские сады. Однако муниципалитеты могут ограничить их посещение как из-за эпидемиологической обстановки, так и в связи с ремонтом, который в дошкольных учреждениях обычно проводят летом.

Подробнее о том, как будут работать детские сады, заместитель председателя правительства Амурской области, министр образования и науки области Светлана Яковлева расскажет в прямом эфире 29 июля. Эфир можно посмотреть в инстаграм-аккаунте @minobramur в 14.00.

КСТАТИ

Работодатели могут компенсировать покупку масок и антисептиков за счет Фонда соцстрахования

Министерство труда и социальной защиты РФ расширило перечень предупредительных мер, расходы на которые работодатель может возместить за счет сумм страховых взносов. Финансовому обеспечению теперь также подлежат расходы работодателей на приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, которые позволяют обеспечить безопасность работников на рабочем месте во время пандемии.

Если говорить точнее, в обновленный перечень вошли:

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов, многоразовых тканевых масок), лицевых щитков, бахил, перчаток, противочумных костюмов, одноразовых халатов;

- приобретение дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук и дозирующих устройств для указанных анитсептиков;

- приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей, рециркуляторов воздуха;

- приобретение устройств для бесконтактного контроля температуры тела работников;

- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Подать заявление о возмещении можно до 1 октября 2020 года почтовым отправлением в свой территориальный орган Фонда социального страхования РФ или на сайте www.gosuslugi.ru.