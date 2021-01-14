За прошлые сутки в Амурской области нашли 115 новых случаев коронавируса – при том, что провели целых 4 094 исследования. Кажется, в регионе всё-таки наблюдается небольшой спад заболеваемости, однако за ним вполне может последовать третья волна заражений.Чтобы предотвратить новые скачки заболеваемости, администрации амурских городов рекомендуют отказаться от крещенских купаний – это ведь тоже массовое мероприятие, да ещё и на холоде. Так поступили в Благовещенске. В Тынде купания отменили уже давно, в Белогорске и Свободном вопрос вынесли на обсуждение. А сегодня стало известно, что и в Шимановске праздник проводить не планируют.- Уважаемые жители Шимановского района и города Шимановск, администрация Шимановского района уведомляет вас о том, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение православного праздника Крещение Господня на территории района не планируется. Помните, что традиционные крещенские купания в необорудованных местах запрещены, - такое сообщение опубликовала местная мэрия.То есть, официальные купели не откроют, а купаться абы где строжайше запрещено – да и попросту небезопасно, ведь там не будут дежурить сотрудники МЧС, готовые в случае чего прийти на помощь.Другая важная новость, связанная с коронавирусом – вакцинация против этой болезни. В министерстве здравоохранения Амурской области рассказали, что желающие получить заветный укол могут обращаться в свои поликлиники. Прививки пока не делают, но могут рассказать все подробности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМинздрав Приамурья: Желающие сделать прививку от COVID-19 могут обратиться в свою поликлиникуКак будет проходить вакцинация против ковида в Амурской области (подробности)